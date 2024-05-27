Владимир Мономах: великий князь Сыновья Ярослава Мудрого жили недружно; еще более враждовали между собой его внуки. Между тем в южных степях России место печенегов занял дикий кочевой народ, половцы, пришедший из Азии. Каждое лето они нападали на русские земли, грабили и уводили в плен людей. От набегов половцев и от княжеских усобиц сильно страдал русский народ, и в то время, по выражению одного певца, "горем поросла Русская земля".

Особенно страдала Русь, когда киевским князем был Святополк II Изяславович. При начале княжения он вступил в войну с половцами, хотя советники и младший князь Владимир Мономах , сын Всеволода I, отговаривали его от похода, потому что у него было мало войска. Действительно, половцы разбили рать великого князя, после чего половецкие шайки рассеялись по Русской земле и разгромили ее, так что многие города и села опустели. Черниговские князья были заодно с половцами и, пользуясь общей бедой, заводили усобицы.

Мономах в это тяжелое время мирил князей, и по его совету они съехались в г.Любече. "Зачем губим мы Русскую землю, ссорясь между собой, - говорили некоторые князья, - а половцы разоряют наши волости и радуются, что у нас усобицы". Поделив полюбовно земли, князья поклялись не ссориться более и в подтверждение клятвы целовали крест. Но клятва скоро была нарушена.

На Любечском съезде Галицкое княжество было отдано князю Василько; он был князь воинственный, держал храбрую дружину и думал сложить свою голову или в войне с Польшей, или в войне с половцами. Князь Давид, владевший Волынским княжеством, боялся жить с ним в соседстве; поэтому после съезда он приехал в Киев и уверил Святополка II, что Василько и Владимир Мономах согласились между собой захватить княжества Киевское и Волынское. Когда Василько на обратном пути из Любеча ночью с дружиной остановился у Киева, Святополк пригласил его к себе в терем и там велел заковать в цепи. Узнав об этом, игумены монастырей стали просить князя, чтобы он отпустил Василько, но тот не послушался и выдал его Давиду, а этот последний приказал его ослепить. Князья пришли в ужас, когда услышали о таком преступлении; Владимир же Мономах заплакал и сказал: "Такого зла не было еще ни при дедах, ни при отцах наших". Князья пошли против Давида, отняли у него Волынское княжество и дали ему худшее владение; Василько же был освобожден и позднее, несмотря на слепоту, часто предводительствовал дружиною.

Владимир Мономах много и успешно воевал с половцами. Наконец он вместе со Святополком II и с другими князьями предпринял поход вглубь половецких кочевий. На берегу р.Сальницы (ныне Сал), впадающей в Дон, "поганые тьмы тьмами", как выразился летописец, обступили русских. Произошла кровопролитная битва, и русские, воодушевляемые Владимиром Мономахом, обратили половцев в бегство. Князья вернулись из похода с большим числом пленников, со стадами овец, рогатого скота и с табунами лошадей. Вследствие этого поражения половцы некоторое время не тревожили Русь.

Годы правления Мономаха (1113-1125)

По смерти Святополка киевляне на вече решили призвать к себе в князья Владимира Мономаха; но он не соглашался, так как были старшие в роде, его двоюродные братья, дети Святослава Черниговского. В Киеве произошел мятеж, и киевляне велели сказать Владимиру, что если он не придет, то мятежники ограбят вдову Святополка, бояр и монастыри. Тогда Владимир согласился, прибыл в Киев с дружиной и утвердился на великокняжеском престоле. Он удерживал младших князей от раздоров, а у непокорных отнимал земли и отдавал их своим детям.

Бедных и убогих на Руси в то время было много; Владимир Мономах заботился о них и завещал своим детям поступать так же. "Больше всего, - писал князь в "Поучении к своим детям", - не забывайте убогих, сирот, вдовиц; не давайте сильным губить простого смерда' (смердами называлось низшее население). Летописец называл Владимира Мономаха "добрым страдальцем за Русскую землю". И действительно, князь, по его же собственным словам, в "Поучении к своим детям", большую часть княжения провел вне дома, большую часть ночей проспал на голой земле, всегда вставал до рассвета и делал все сам. Рассказывали, что византийский император Иоанн Комнин, из уважения к Владимиру, прислал ему царские знаки, которые носил император Константин Мономах. Знаки эти, сохраняющиеся до сих пор в московской Оружейной палате, употреблялись русскими царями при венчании на царство.

Это были:

венец Мономаха - шапка с острою верхушкой и собольим околышем, сделанная из золота и усыпанная драгоценными камнями; бармы - род круглого парчового воротника с семью золотыми медальонами, на которых были изображены события из Священной истории; крест - от Животворящего древа.

После Владимира Мономаха особенно заметным для русской истории князем был его внук, суздальский князь Андрей Боголюбский.

Литература