ЛЮБЕЧСКИЙ СЪЕЗД Любечский съезд — съезд русских князей, состоявшийся в 1097 в г. Любече (на р. Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей.

Любечский съезд — съезд русских князей, состоявшийся в 1097 в г. Любече (на р. Днепр) с целью договориться о прекращении междукняжеских распрей. Непосредственной причиной Л. с. стал затянувшийся конфликт между Святославичами с одной стороны и Владимиром Мономахом и его союзниками с другой. На Л. с. присутствовало 6 князей и было принято решение: «Кождо держить очьчину свою». Святополку Изяславичу как старшему был оставлен Киев с Туровом и Пинском и титул великого князя; Владимиру Мономаху — Переяславское княжество, Суздальско-Ростовская земля, Смоленск и Белоозеро; Олегу и Давыду Святославичам — Чернигов и Северская земля, Рязань, Муром и Тмутаракань; Давыду Игоревичу — Владимир-Волынский с Луцком; Васильку Ростиславичу (с братом) — Теребовль, Червень, Перемышль. Решение Л. с. перераспределяло владения в пользу Святославичей (но они были исключены из наследников Киева). Согласно Л. с. права на наследование каждого из нескольких сложившихся на тот момент княжеств были ограничены рамками определенной ветви династии Рюриковичей.

Лит. : Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909; Греков Б. Д. Киевская Русь. М., 1953; Пашуто В. Т. Черты политического строя Древней Руси // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 11—76; Черепнин Л. В. Общественно-политические отношения в древней Руси и Русская Правда // Древнерусское государство и его международное значение. М., 1965. С. 128—278; Любецький з’iзд князiв 1097 року в iсторичнiй долi Киiвськоi Русi. Чернiгiв, 1997; Котляр Н. Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998; Назаренко А. В . Владимир Мономах и киевское столонаследие: традиция и попытка реформы // Древнейшие государства Восточной Европы. 2004 год. М., 2006. С. 279—290. В. Л. Телицын.