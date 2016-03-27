Как Русь победила Степь. О нашем единственном крестовом походе 27 марта 1111 года Владимир Мономах одержал знаменитую победу над половцами в битве при Сальнице.Когда любители правильных черепов сообщают, что русские «это финно-угры, тюрки и калмыки», – они не понимают, что хвалят русских. Ибо это означает, что Русь, оказавшаяся один на один с Великой Степью, сумела вобрать её в себя. И сегодня, когда мы отмечаем годовщину главной битвы... На чтение: 10 минут

27 марта 1111 года Владимир Мономах одержал знаменитую победу над половцами в битве при Сальнице.

Когда любители правильных черепов сообщают, что русские «это финно-угры, тюрки и калмыки», – они не понимают, что хвалят русских. Ибо это означает, что Русь, оказавшаяся один на один с Великой Степью, сумела вобрать её в себя. И сегодня, когда мы отмечаем годовщину главной битвы единственного крестового похода в нашей истории, стоит поговорить о том, как нам это удалось.

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Постоянный сюжет ранней истории русских земель – войны княжеств со степняками: набеги или же наоборот, ответные карательные походы. Начиная с конца первого тысячелетия через территорию будущего Древнерусского государства прокатываются волны сменяющих друг друга кочевников. Все они известны и памятны ещё со школьной программы: печенеги, половцы, монголо-татары…

Непосредственно с половцами земли Древнерусского государства столкнулись во второй половине XI века. До этого приходилось иметь дело с печенегами, которых половцы теснили из западной части Великой Степи – пространства, простирающегося от Румынии до Китая. Впрочем, именно печенеги позднее станут союзниками русских князей по древнему принципу «враг моего врага – мой друг».

Набеги половцев можно отнести к ранним вызовам Древнерусского государства, принуждавших князей к тому, что несколько веков спустя будут называть «собиранием русских земель», – т.е. интеграции в единое государство. Однако это будет после, а пока дело ограничивалось объединением усилий перед лицом военной угрозы.

Владимир Мономах

Идейным вдохновителем походов против половцев стал Владимир Мономах. Первый, пробный поход (1103) был успешен, удалось даже достичь дипломатической победы: с т.н. ближними половцами, т.е. жившими ближе всего к русским землям, был заключён союз, скреплённый династическими браками сыновей Владимира Мономаха и Олега Святославича. Однако поход 1111 года уже качественно отличался от первого.

Во-первых, он был уже не разведывательным, а ставил чёткую цель: снять угрозу набегов надолго, лучше навсегда. Во-вторых, к тому времени русских земель достигли известия о крестовом походе и освобождении Иерусалима (1099 г.). Поход против половцев также решено было идеологически выдержать как защиту христианской веры. Войско, выступившее из Переяславля, проезжало мимо специально установленного креста, получая благословение священников. После чего те пошли крестным ходом впереди воинов.

Битва при Сальнице (именно ей закончился поход) прошла более чем удачно: бой в окружении с превосходящим противником и победа над ним. Почти 15 лет после неё половцы не ходили на Русь. Однако ценна победа совсем не этим.

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Как уже сказано, сама идея мероприятия – крестовый поход – перенята Владимиром Мономахом в Европе. Кратко вспомним, как дела обстояли там.

300 лет европейские королевства будут утилизировать своё население в битвах за Иерусалим. Плюс Реконкиста – не менее изнурительное, а главное длительное мероприятие. Европейская и исламская цивилизации будут непрерывно враждовать почти 1000 лет: с начала 8 века до Венской битвы 1683 г., которая станет концом исламской экспансии в Европу.

С половцами всё вышло гораздо скромнее. Крестовый поход против них был только один. Да и вообще, с тех пор русские князья этой заморской диковиной больше не увлекались. В походы, в т.ч. и против половцев, ходили, но уже в обычные. Иногда удачные, иногда – как на картине Васнецова.

Есть и другое отличие. Постепенно половцы начинают принимать всё более активное участие во внутренней политике русских земель (т.е. в междоусобных войнах княжеств). Союзы, заключаемые для этого, всё чаще скрепляются браками: русские князья и половецкие ханы становятся роднёй. Поэтому совсем неудивительно, что в 1223 году русичи вместе с половцами стоят против татар на Калке. В дальнейшем же половцы частично вливаются в формирующийся русский этнос.

Ничего подобного в противостоянии европейской и исламской цивилизации мы не наблюдаем. Да, европейские державы будут привлекать арабов к своим внутренним разборкам и наоборот. Однако ни к каким попыткам сближения это не приведёт. Европейский и арабский мир обогатят друг друга, но всё же останутся глубоко чуждыми.

Последствия этого можно наблюдать уже в наше время. Начало современных миграционных волн арабов в Европу – 50-е годы прошлого века. С одной стороны, 60 лет – не срок, делать окончательные выводы рано. С другой, уже сейчас заметно, что за это время взаимное напряжение только растёт. К тому же последние 60 лет – только вершина айсберга более чем тысячелетней истории. И похоже, что эта история не имеет иного содержания, кроме взаимной войны на уничтожение. Последнее сомнительное достижение на этом поприще – превращение мусульманских анклавов на Балканах в опорные пункты исламистов и хаб для глобального наркотрафика. Связь между этими событиями и практикой крестовых походов безусловно есть, араб-мусульманин до сих пор в Европе чужой, источник опасности.

Постоянное соседство со Степью научило русских князей одной простой вещи: сколько ни ходи против неё походами, когда-нибудь оттуда придёт войско, которое не победить в одиночку. А потому с печенегами, половцами, монголами дальновиднее заключать союзы и династические браки, набирать дружины степняков на службу (даже в XIX веке личная охрана российских императоров будет частично комплектоваться черкесами, ногайцами – наследниками половецких племён).

Это определяет по сей день многонациональный характер современных русских государств. Это расширило понятие «Русская земля» от Бреста до Тихого океана, а понятие «Русский мир» – от Крымского полуострова до Кольского и от Балтики до Тянь-Шаня.

И тем, кто отрицает природу этого мира и свою причастность к нему, – остаётся, пожалуй, только гордость за свои черепа. Их содержанием гордиться причин явно нет.

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