Глеб Всеславич

Глеб Всесла`вич (до 1101 — 13.09. 1119, Киев ) — князь минский, 3-й сын Всеслава Брячиславича. На рубеже XI—XII вв. получил Мин­ское княжество, что выдвинуло его в ряд сильнейших князей в Полоцкой земле. Был женат на дочери Ярополка Изяславича владимиро-волынского. В 1104 подвергся нападению войск киевского, переяславского и черниговского князей, а также рати своего старшего брата Давыда Всеславича Полоцкого, но сумел отбиться. Причины конфликта неизвестны. В союзе с братьями совершил поход на земгалов, но потерпел поражение (1106). В Киево-Печерском монастыре при правлении в Киеве Святополка Изяславича отстроил трапезную (1108). До 1116 состоял в союзе со своим братом Рогволодом Всеславичем друцким. Ок. 1116 напал на область дреговичей и г. Слуцк, входившие в состав Киевского княжества, за что был осажден в Минске Владимиром Всеволодовичем Мономахом, вынужден был сдаться и согласиться на все требования Мономаха. Тем не менее, Мономах вновь осадил его в Минске, пленил и перевез в Киев , где Г. вскоре умер. Лит.: Алексеев Л. В. Полоцкая земля . Очерки истории Северной Белоруссии в IX—XIII вв.; Загорульский Э. М. Возникновение Минска. Минск , 1982.