Древнерусская литература XIII-XV вв.

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Вторая часть лекции о древнерусской литературе. Лектор: Конявская Елена Леонидовна Российский филолог и историк, специалист по древнерусской литературе, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. «Многие ли знают, что древнерусская литература имеет мало общего с литературой нашего времени – как классической, так и современной? Есть точка зрения, что это и не литература вовсе. Совсем иные цели имел в виду древнерусский книжник, когда принимался за свой труд, и совсем иное по сравнению с современным читателем искали в книге наши предки»,- сказала Елена Конявская, приглашая на лекцию.

Лекторий «Исторические субботы»