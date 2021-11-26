ЖИДОВСТВУЮЩИЕ

Ересь в истории Русской православной церкви 2-й половине 15 в.

В отеч. ис­то­рич. нау­ке 20 в. на­зы­ва­лась так­же «мо­сков­ско-нов­го­род­ской ере­сью».

Име­ло ли дви­же­ние «Ж.» чёт­ко сфор­му­ли­ро­ван­ное уче­ние или оно бы­ло сти­хий­ной сме­сью хри­сти­ан­ских и иу­дей­ских, ра­цио­на­ли­стич. и мис­тич. эле­мен­тов, остаётся спорным. Со­чи­не­ния новго­род­ских ере­ти­ков до нас не дош­ли, осн. ис­точ­ни­ка­ми в дан­ном слу­чае слу­жат по­сла­ния ар­хи­еп. Ген­на­дия Нов­го­род­ско­го и прп. Ио­си­фа Во­лоц­ко­го и его труд «Про­све­ти­тель». Оп­ре­де­лён­но из­вест­но, что ере­сью «Ж.» бы­ли из­вра­ще­ны все осн. ас­пек­ты хри­сти­ан­ско­го ве­ро­уче­ния: триа­до­ло­гия и хри­сто­ло­гия. В об­лас­ти хри­сто­ло­гии «Ж.» не при­зна­ва­ли Бо­же­ст­вен­ность Ии­су­са Хри­ста, Его во­пло­ще­ние, Спа­си­тель­ные стра­сти, Вос­кре­се­ние, вто­рое при­ше­ст­вие и Страш­ный суд, все­об­щее вос­кре­се­ние мёрт­вых, а так­же и та­ин­ст­во Ев­ха­ри­стии. В об­лас­ти триа­до­ло­гии «Ж.» от­вер­га­ли Пре­свя­тую Трои­цу, не при­зна­вая Ии­су­са Хри­ста Бо­же­ст­вен­ной ипо­ста­сью. Кро­ме то­го, «Ж.» де­мон­ст­ри­ро­ва­ли не­ко­то­рые бо­го­миль­ско-ико­но­бор­че­ские на­строе­ния, «по­но­ся» ико­ны, цер­ков­ную ие­рар­хию и мо­на­ше­ст­во. Свя­щен­ни­ки-ере­ти­ки от­вер­га­ли апо­столь­ские и свя­то­оте­че­ские пи­са­ния, хри­сти­ан­ские дог­ма­ты, со­блю­да­ли за­кон Мои­се­ев, суб­бо­ту и празд­но­ва­ли Пас­ху по иу­дей­ско­му ка­лен­да­рю.

По­яв­ле­ние ере­си «Ж.» при­ня­то да­ти­ро­вать 1-й пол. 1470-х гг. На­ча­ло ере­си бы­ло по­ло­же­но не­ким иу­де­ем Сха­ри­ей, при­быв­шим в Нов­го­род из Кие­ва в со­ста­ве сви­ты ки­ев­ско­го кн. Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча Олель­ко­ви­ча (ум. 1481). Вско­ре в Нов­го­род при­бы­ли ещё неск. иу­де­ев, ко­то­рые скло­ни­ли в ересь свящ. Дио­ни­сия и про­то­по­па Алек­сия, а так­же чле­нов их се­мей. Про­па­ган­да «Ж.» име­ла ус­пех: на­рас­та­ние эс­ха­то­ло­гич. ожи­да­ний, свя­зан­ное с окон­ча­ни­ем пас­ха­лии, спо­соб­ст­во­ва­ло бы­ст­ро­му раз­ви­тию и рас­про­стра­не­нию ереси. Осо­бен­ное вни­ма­ние «Ж.» об­ра­ща­ли на пра­во­слав­ное ду­хо­вен­ст­во, до­би­ва­ясь проник­но­ве­ния сво­их тай­ных сто­рон­ни­ков в его ря­ды че­рез ру­ко­по­ло­же­ние в свя­щен­ный сан. Об их ус­пе­хах сви­де­тель­ст­ву­ет, напр., факт аги­та­ции свя­щен­но­слу­жи­те­лей и при­сое­ди­не­ния к «Ж.» про­то­по­па нов­го­род­ско­го Со­фий­ско­го со­бо­ра Гав­рии­ла.

Ок. 1480, во вре­мя по­се­ще­ния вел. кн. мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем Нов­го­ро­да, Алек­сий и Дио­ни­сий су­ме­ли вой­ти в до­ве­рие к вел. кня­зю, ко­то­рый взял их с со­бой в Мо­ск­ву, на­зна­чив пер­во­го свя­щен­ни­ком крем­лёв­ско­го Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра, а вто­ро­го – про­то­по­пом крем­лёв­ско­го Ус­пен­ско­го со­бо­ра. Здесь они при­об­ре­ли но­вых по­сле­до­ва­те­лей, су­мев про­ник­нуть да­же в ве­ли­ко­кня­же­скую се­мью.

В 1487 в Нов­го­ро­де рас­про­стра­не­ние «Ж.» при­ня­ло от­кры­тый ха­рак­тер, но ар­хи­еп. Нов­го­род­ский Ген­на­дий пред­при­нял энер­гич­ные контр­ме­ры, о чём сви­де­тель­ст­ву­ют его мно­го­числ. по­сла­ния. В 1488 в Мо­ск­ве со­сто­ял­ся со­бор­ный суд над груп­пой нов­го­род­ских «Ж.», но ре­ши­тель­ных мер при­ня­то не бы­ло.

В 1490 «Ж.» уда­лось про­вес­ти на моск. ми­тро­по­ли­чью ка­фед­ру сво­его став­лен­ни­ка – ар­хим. Зо­си­му. Од­на­ко ему, по тре­бо­ва­нию ар­хи­еп. Ген­на­дия, при­шлось внеш­не осу­ж­дать «Ж.». В ок­тяб­ре то­го же го­да в Мо­ск­ве со­стоя­лось со­бор­ное рас­смот­ре­ние дея­тель­но­сти «Ж.» – об­ли­чён­ные в «иу­дей­ст­ве» бы­ли осу­ж­де­ны на за­то­че­ние. Часть из них бы­ла ото­сла­на в Нов­го­род к ар­хи­еп. Ген­на­дию, ко­то­рый пре­дал их пуб­лич­но­му по­зо­ру. Од­на­ко эти ме­ры не ос­та­но­ви­ли дви­же­ния, осо­бен­но в Мо­ск­ве, где у «Ж.» бы­ли силь­ные по­кро­ви­те­ли. Ере­ти­ки, поль­зу­ясь по­кро­ви­тель­ст­вом мо­гу­ще­ст­вен­но­го дья­ка Ф. В. Ку­ри­цы­на, про­дол­жа­ли свою дея­тель­ность да­же по­сле уда­ле­ния с ми­тро­по­личь­ей ка­фед­ры их скры­то­го сто­рон­ника Зо­си­мы. В этот пе­ри­од гл. бор­ца­ми с «Ж.» вы­сту­па­ли ар­хи­еп. Нов­го­род­ский Ген­на­дий, а позд­нее, с кон. 1490-х – нач. 1500-х гг., прп. Ио­сиф Во­лоц­кий . Вме­сте с тем про­тив про­по­ве­ди по­след­не­го о бес­по­щад­ном го­не­нии на ере­ти­ков вы­ска­зы­ва­лись прп. Нил Сор­ский и его уче­ни­ки, по­ла­гав­шие, что хри­сти­ан­ст­во мо­жет быть про­по­ве­до­ва­но толь­ко мир­ным пу­тём. Ре­ши­тель­ный ха­рак­тер борь­ба с ере­сью при­ня­ла толь­ко по­сле раз­ре­ше­ния ди­на­сти­че­ско­го кри­зи­са в поль­зу сы­на Ива­на III от Со­фьи Па­лео­лог кн. Ва­си­лия Ива­но­ви­ча (бу­ду­ще­го вел. кн. мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча).

В 1504 цер­ков­ный со­бор осу­дил ересь; наи­бо­лее вид­ные ере­ти­ки бы­ли осу­ж­де­ны на смерт­ную казнь и тю­рем­ное за­клю­че­ние.

Исторические ис­точники:

Ио­сиф Во­лоц­кий, прп. Про­све­ти­тель / Пер. Е. В. Кра­вец, Л. П. Мед­ве­де­ва. М., 1993.

Автор статьи: С. П. Зве­рев.

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