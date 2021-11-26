«МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ»

«МОСКВА́ - ТРЕ́ТИЙ РИМ» - тео­рия, обос­но­вы­вав­шая за­ко­но­мер­ность пе­ре­ме­ще­ния по­ли­тического и ре­лигиозного цен­тра пра­во­слав­но­го ми­ра в Русское государство.

Основные по­ло­же­ния сфор­му­ли­ро­ва­ны Фи­ло­фе­ем, мо­на­хом Спа­со-Елеа­за­ров­ско­го монастыря, в его по­сла­нии (около 1523 года - не позд­нее 1524 года) дья­ку великого князя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча в Пско­ве М.Г. Му­не­хи­ну. По­сла­ние со­дер­жа­ло, в ча­ст­но­сти, оп­ро­вер­же­ние пред­ска­за­ний но­во­го Все­мир­но­го по­то­па в феврале 1524 года. Ряд ис­сле­до­ва­те­лей ви­дят ис­то­ки тео­рии «Москва - третий Рим» в «Из­ло­же­нии пас­ха­лии» (1492 год) митрополита Мо­с­ков­ско­го и всея Ру­си Зо­си­мы, од­на­ко в нём ав­тор не вы­хо­дит за рам­ки ут­вер­жде­ния пре­ем­ст­вен­но­сти Мо­ск­вы по от­но­ше­нию к Кон­стан­ти­но­по­лю.

Тео­рия Фи­ло­фея воз­ник­ла в ус­ло­ви­ях ожив­ле­ния ди­пло­ма­тических кон­так­тов Русского государства со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей, Свя­тым Пре­сто­лом в Ри­ме, Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том, на фо­не об­шир­ной по­ле­ми­ки пра­во­слав­ных цер­ков­ных дея­те­лей про­тив ла­тин­ст­ва и пред­ска­за­ний ев­ропейских ас­т­ро­ло­гов о ско­ром кон­це све­та, про­дол­же­ния борь­бы Русской церк­ви за пол­ную ав­то­ке­фа­лию и дис­кус­сии о цар­ском ти­ту­ле русского мо­нар­ха, ко­то­рый был при­зван за­сви­де­тель­ст­во­вать его не­за­ви­си­мость от пра­ви­те­лей го­су­дарств - на­след­ни­ков Зо­ло­той Ор­ды и осо­бую роль в пра­во­слав­ном ми­ре. Пос­лед­няя бы­ла свя­за­на с тем, что пос­ле па­де­ния Ви­зан­тии (1453 год) Русское государство к началу XVI века яв­ля­лось един­ст­вен­ным не­за­ви­си­мым пра­во­слав­ным го­су­дар­ст­вом. В это вре­мя воз­ник ряд круп­ных литературных про­из­ве­де­ний, близ­ких по идей­но­му со­дер­жа­нию (Рус­ский хро­но­граф, «По­весть о бе­лом кло­бу­ке»).

В со­от­вет­ст­вии с тео­ри­ей «Третье­го Ри­ма» Русское государство и его сто­ли­ца ста­ли по­след­ним («чет­вёр­то­му не бы­ти») зем­ным во­пло­ще­ни­ем «не­раз­ру­ши­мо­го» Ро­мей­ско­го цар­ст­ва (су­ще­ст­во­ва­ло со вре­ме­ни при­ше­ст­вия Ии­су­са Хри­ста и по­яв­ле­ния его по­сле­до­ва­те­лей), т. е., по мыс­ли Фи­ло­фея, во­пло­ще­ни­ем ду­хов­но­го хри­сти­ан­ско­го «цар­ст­ва», под ко­то­рым по­ни­ма­лась функ­ция, не имею­щая про­стран­ст­вен­но-вре­мен­ной ло­ка­ли­за­ции и пе­ре­хо­дя­щая от од­но­го сво­его но­си­те­ля к дру­го­му в со­от­вет­ст­вии с тео­ри­ей «пе­ре­но­са им­пе­рии» («translatio imperii»; вос­хо­дит, в ча­ст­но­сти, к Кни­ге про­ро­ка Да­нии­ла ).

Фи­ло­фей на­ме­тил эта­пы и ве­хи ми­ро­вой ис­то­рии, оп­ре­де­лил в ней ме­сто Русского государства и Русской церк­ви. По его мыс­ли, первый этап за­вер­шил­ся па­де­ни­ем Древ­не­го Ри­ма из-за «апол­ли­на­рие­вой ере­си» (апол­ли­на­ри­ан­ст­ва) и от­па­де­ни­ем ла­ти­нян от пра­вой ве­ры, ко­то­рое Фи­ло­фей свя­зы­вал с эпо­хой Кар­ла I Ве­ли­ко­го (им­пе­ра­тор в 800-814 годы) и па­пы Рим­ско­го Фор­мо­за (891-896 годы).

Второй этап за­вер­шил­ся Фер­раро-Фло­рен­тий­ским со­бо­ром (1439 год), ре­ше­ния ко­то­ро­го Фи­ло­фей счи­тал из­ме­ной пра­во­сла­вию, при­вед­шей к па­дению «Вто­ро­го Ри­ма» - Кон­стан­ти­но­по­ля (1453 год), не ус­то­яв­ше­го под уда­ра­ми ага­рян (ос­ма­нов).

Третий, те­ку­щий, этап («Тре­тий Рим») ха­рак­те­ри­зу­ет­ся пе­ре­ме­ще­ни­ем «Ро­мей­ско­го цар­ст­ва» в Русское государство (со сто­ли­цей в Мо­ск­ве и главным пре­сто­лом - Ус­пен­ским со­бо­ром Мо­с­ков­ско­го Крем­ля), ко­то­рое вос­при­ни­ма­ет­ся как га­рант «стоя­ния», по­след­нее во­пло­ще­ние хри­сти­ан­ско­го цар­ст­ва и оп­лот ис­тин­ной ве­ры, а великий князь мо­с­ков­ский - как «всем хри­стиа­нам царь». По­сле по­те­ри по­ли­тической не­за­ви­си­мо­сти Ви­зантийской им­пе­ри­ей и все­ми ра­нее су­ще­ст­во­вав­ши­ми пра­во­слав­ны­ми цар­ст­ва­ми их судь­бы на ме­таи­сто­рическом уров­не со­еди­ни­лись («сни­до­ша­ся») в «Треть­ем Ри­ме» (Русском государстве).

На этом ос­но­ва­нии Русская цер­ковь пред­ста­ёт как на­след­ни­ца еди­ной хри­сти­ан­ской Церк­ви пер­вых 8 ве­ков её су­ще­ст­во­ва­ния, под­чёр­ки­ва­ет­ся её осо­бый ста­тус в со­от­вет­ст­вии с ви­зантийской кон­цеп­ци­ей «сим­фо­нии» вла­стей. Фи­ло­фей дек­ла­ри­ро­вал вер­ность все­лен­ско­му пра­во­сла­вию в том ви­де, в ка­ком оно су­ще­ст­во­ва­ло до раз­де­ле­ния церк­вей, и в том ви­де, ка­кой оно при­ня­ло в восточном хри­сти­ан­ст­ве.

С По­сла­ни­ем Фи­ло­фея пе­ре­кли­ка­лись ещё 2 ано­ним­ных со­чи­не­ния. Пер­вое со­чи­не­ние «По­сла­ние ца­рю и ве­ли­ко­му кня­зю Ва­си­лию Ива­но­ви­чу» («По­сла­ние о кре­ст­ном зна­ме­нии») (не позд­нее 1526 года) бы­ло на­пи­са­но с це­лью по­бу­дить цер­ков­ную и свет­скую власть (пре­ж­де все­го великого кня­зя) к на­зна­че­нию нов­го­род­ско­го ар­хи­епи­ско­па (со­стоя­лось в 1526 году), од­на­ко вско­ре па­мять о прак­тической це­ли со­чи­не­ния бы­ла ут­ра­че­на. Вме­сте с тем вы­шла на пер­вый план идея его ав­то­ра о ги­бе­ли ми­ро­вых мо­нар­хий как след­ст­вии от­хо­да от ис­тин­ной ве­ры (вос­хо­дит к Сло­ву епископа Ип­по­ли­та Рим­ско­го конец II - начало III веков об ан­ти­хри­сте). Ав­тор вто­ро­го со­чи­не­ния «Об оби­дах церк­ви» (1530-1540-е годы) под­верг со­мне­нию проч­ность «стоя­ния Третье­го Ри­ма» из-за ум­но­жив­ших­ся в Русском государстве без­за­ко­ния и не­прав­ды; опус­тил вы­вод Фи­ло­фея о том, что «чет­вёр­то­му Ри­му не бы­ти».

По­сле уч­ре­ж­де­ния пат­ри­ар­ше­ст­ва (1589 год) и окон­чательного за­кре­п­ле­ния ав­то­ке­фа­лии Русской церк­ви бы­ла ос­лаб­ле­на ан­ти­гре­че­ская на­прав­лен­ность идеи «Третье­го Ри­ма». Офи­ци­аль­но она на­шла от­ра­же­ние в Уло­жен­ной гра­мо­те 1589 года, в ко­то­рой бы­ла пред­став­ле­на главным образом по «По­сла­нию ца­рю…», од­на­ко в гра­мо­те от­сут­ст­во­ва­ли ут­вер­жде­ния о «па­де­нии» Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ви и о том, что Русская цер­ковь су­ще­ст­ву­ет вме­сто Рим­ской и Кон­стан­ти­но­поль­ской. За­кре­п­ля­лась мысль о пе­ре­ме­ще­нии в Русское государство ме­таи­сто­рического цен­тра для всех по­те­ряв­ших не­за­ви­си­мость пра­во­слав­ных го­су­дарств, ут­вер­жда­лось един­ст­во Рус­ско­го и Гре­че­ско­го царств, во­пло­тив­шее­ся в со­вме­ст­ном со­бор­ном дея­нии.

В середине - второй половине XVII века по­ло­же­ния тео­рии «Москва - третий Рим» (в т. ч. идея «transla­tio imperii») раз­ви­ты Ар­се­ни­ем Су­ха­новым, раз­де­ляв­шим идею о том, что в Рос­сию от гре­ков при­шло «всё доб­рое», и до­пол­нив­шим тео­рию «Москва - третий Рим» ут­вер­жде­ни­ем о том, что Русь при­ня­ла Кре­ще­ние от св. апостола Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го. В то же вре­мя Иг­на­тий (Кор­са­ков) вос­при­нял по­ня­тия «Ро­мей­ское цар­ст­во» и «Гре­че­ское цар­ст­во» как си­но­нимы, и смысл, пер­во­на­чаль­но вкла­ды­вав­ший­ся в тео­рию, был ут­ра­чен. Идеи «Москва - третий Рим» на­шли ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ста­ро­об­рядческой эс­ха­то­ло­гии.

На­ря­ду с тео­ри­ей «Москва - третий Рим» в XVII веке поя­ви­лись идеи, внеш­не её на­по­ми­нав­шие, но от­ли­чав­шие­ся по су­ще­ст­ву. Они но­си­ли главным образом внеш­не­по­ли­тический ха­рак­тер: обос­но­ва­ние уси­лив­шей­ся ро­ли Русского государства и Мо­ск­вы в пра­во­слав­ном ми­ре, ут­вер­жде­ние зна­че­ния ду­хов­но­го на­сле­дия хри­сти­ан­ско­го Вос­то­ка и пе­ре­но­си­мых в Мо­ск­ву хри­сти­ан­ских свя­тынь, со­хра­не­ние чис­то­ты греческого пра­во­сла­вия.

Тео­рия «Москва - третий Рим» на­шла ос­мыс­ле­ние в тру­дах русских фи­ло­со­фов конца XIX - начала XX веков, в осо­бен­но­сти у В.С. Со­ловь­ё­ва и Н.А. Бер­дяе­ва.

Исторические источники:

Дья­ко­нов М. А. Власть мо­с­ков­ских го­су­да­рей: Очерк из ис­то­рии по­ли­ти­че­ских идей древ­ней Ру­си до кон­ца XVI в. СПб., 1889;

Ма­ли­нин В. Н. Ста­рец Елеа­за­ро­ва мо­на­сты­ря Фи­ло­фей и его по­сла­ния. К., 1901;

Ки­рил­лов И. Тре­тий Рим: Очерк ис­то­ри­че­ско­го раз­ви­тия идеи рус­ско­го мес­сиа­низ­ма. М., 1914;

Кап­те­рев Н. Ф. Ха­рак­тер от­но­ше­ний Рос­сии к пра­во­слав­но­му Вос­то­ку в XVI и XVII сто­ле­ти­ях. 2-е изд. Сер­ги­ев По­сад, 1914;

Дополнительная литература:

Medlin W. K. Moscow and East Rome. Gen., 1952. Westport, 1992;

Schaeder H. Moskau das Dritte Rom. Darmstadt, 1957;

Лу­рье Я. С. О воз­ник­но­ве­нии тео­рии «Мо­ск­ва – Тре­тий Рим» // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. М.; Л., 1960. Т. 16;

Мас­лен­ни­ко­ва Н. Н. К ис­тории соз­да­ния тео­рии «Мо­ск­ва – Тре­тий Рим» // Там же. М.; Л., 1962. Т. 18;

Hösch E. Zur Re­zeption der Rom-Idee im Rußland des 16. Jahr­hunderts // Forschungen zur osteuro­päischen Geschichte. Wiesbaden, 1978. Bd 25;

Гольд­берг А. Л. Идея «Мо­ск­ва – Тре­тий Рим» в цик­ле со­чи­не­ний пер­вой по­ло­ви­ны XVI в. // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. Л., 1983. Т. 37;

Atte del I–V Seminario… «Da Roma alla terza Roma». Napoli; Roma, 1983–1998. Vol. 1–5;

Nit­sche P. Translatio imperii? Beobachtungen zum historischen Selbstver­ständ­nis im Moskauer Zartum um die Mitte des 16. Jahrhunderts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1987. Bd 35. H. 3;

Rendiconti dell’ X–XIII Se­mi­na­rio «Da Roma alla terza Roma». Roma, 1991–2002. Vol. 1–4;

Идея Ри­ма в Мо­ск­ве XV–XVI в.: ис­точ­ни­ки по ис­то­рии рус­ской об­ще­ст­вен­ной мыс­ли. Ro­ma, 1993;

Raba J. Moscow – the Third Rome or the New Jerusalem? // Forschungen zur osteu­rop ̈ais­chen Geschichte. Wiesbaden, 1995. Bd 50;

Ус­пен­ский Б.А. Из­бран­ные тру­ды. 2-е изд. М., 1996. Т. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)