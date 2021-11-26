«МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ»
«МОСКВА́ - ТРЕ́ТИЙ РИМ» - теория, обосновывавшая закономерность перемещения политического и религиозного центра православного мира в Русское государство.
Основные положения сформулированы Филофеем, монахом Спасо-Елеазаровского монастыря, в его послании (около 1523 года - не позднее 1524 года) дьяку великого князя московского Василия III Ивановича в Пскове М.Г. Мунехину. Послание содержало, в частности, опровержение предсказаний нового Всемирного потопа в феврале 1524 года. Ряд исследователей видят истоки теории «Москва - третий Рим» в «Изложении пасхалии» (1492 год) митрополита Московского и всея Руси Зосимы, однако в нём автор не выходит за рамки утверждения преемственности Москвы по отношению к Константинополю.
Теория Филофея возникла в условиях оживления дипломатических контактов Русского государства со Священной Римской империей, Святым Престолом в Риме, Константинопольским патриархатом, на фоне обширной полемики православных церковных деятелей против латинства и предсказаний европейских астрологов о скором конце света, продолжения борьбы Русской церкви за полную автокефалию и дискуссии о царском титуле русского монарха, который был призван засвидетельствовать его независимость от правителей государств - наследников Золотой Орды и особую роль в православном мире. Последняя была связана с тем, что после падения Византии (1453 год) Русское государство к началу XVI века являлось единственным независимым православным государством. В это время возник ряд крупных литературных произведений, близких по идейному содержанию (Русский хронограф, «Повесть о белом клобуке»).
В соответствии с теорией «Третьего Рима» Русское государство и его столица стали последним («четвёртому не быти») земным воплощением «неразрушимого» Ромейского царства (существовало со времени пришествия Иисуса Христа и появления его последователей), т. е., по мысли Филофея, воплощением духовного христианского «царства», под которым понималась функция, не имеющая пространственно-временной локализации и переходящая от одного своего носителя к другому в соответствии с теорией «переноса империи» («translatio imperii»; восходит, в частности, к Книге пророка Даниила).
Филофей наметил этапы и вехи мировой истории, определил в ней место Русского государства и Русской церкви. По его мысли, первый этап завершился падением Древнего Рима из-за «аполлинариевой ереси» (аполлинарианства) и отпадением латинян от правой веры, которое Филофей связывал с эпохой Карла I Великого (император в 800-814 годы) и папы Римского Формоза (891-896 годы).
Второй этап завершился Ферраро-Флорентийским собором (1439 год), решения которого Филофей считал изменой православию, приведшей к падению «Второго Рима» - Константинополя (1453 год), не устоявшего под ударами агарян (османов).
Третий, текущий, этап («Третий Рим») характеризуется перемещением «Ромейского царства» в Русское государство (со столицей в Москве и главным престолом - Успенским собором Московского Кремля), которое воспринимается как гарант «стояния», последнее воплощение христианского царства и оплот истинной веры, а великий князь московский - как «всем христианам царь». После потери политической независимости Византийской империей и всеми ранее существовавшими православными царствами их судьбы на метаисторическом уровне соединились («снидошася») в «Третьем Риме» (Русском государстве).
На этом основании Русская церковь предстаёт как наследница единой христианской Церкви первых 8 веков её существования, подчёркивается её особый статус в соответствии с византийской концепцией «симфонии» властей. Филофей декларировал верность вселенскому православию в том виде, в каком оно существовало до разделения церквей, и в том виде, какой оно приняло в восточном христианстве.
С Посланием Филофея перекликались ещё 2 анонимных сочинения. Первое сочинение «Послание царю и великому князю Василию Ивановичу» («Послание о крестном знамении») (не позднее 1526 года) было написано с целью побудить церковную и светскую власть (прежде всего великого князя) к назначению новгородского архиепископа (состоялось в 1526 году), однако вскоре память о практической цели сочинения была утрачена. Вместе с тем вышла на первый план идея его автора о гибели мировых монархий как следствии отхода от истинной веры (восходит к Слову епископа Ипполита Римского конец II - начало III веков об антихристе). Автор второго сочинения «Об обидах церкви» (1530-1540-е годы) подверг сомнению прочность «стояния Третьего Рима» из-за умножившихся в Русском государстве беззакония и неправды; опустил вывод Филофея о том, что «четвёртому Риму не быти».
После учреждения патриаршества (1589 год) и окончательного закрепления автокефалии Русской церкви была ослаблена антигреческая направленность идеи «Третьего Рима». Официально она нашла отражение в Уложенной грамоте 1589 года, в которой была представлена главным образом по «Посланию царю…», однако в грамоте отсутствовали утверждения о «падении» Константинопольской церкви и о том, что Русская церковь существует вместо Римской и Константинопольской. Закреплялась мысль о перемещении в Русское государство метаисторического центра для всех потерявших независимость православных государств, утверждалось единство Русского и Греческого царств, воплотившееся в совместном соборном деянии.
В середине - второй половине XVII века положения теории «Москва - третий Рим» (в т. ч. идея «translatio imperii») развиты Арсением Сухановым, разделявшим идею о том, что в Россию от греков пришло «всё доброе», и дополнившим теорию «Москва - третий Рим» утверждением о том, что Русь приняла Крещение от св. апостола Андрея Первозванного. В то же время Игнатий (Корсаков) воспринял понятия «Ромейское царство» и «Греческое царство» как синонимы, и смысл, первоначально вкладывавшийся в теорию, был утрачен. Идеи «Москва - третий Рим» нашли широкое распространение в старообрядческой эсхатологии.
Наряду с теорией «Москва - третий Рим» в XVII веке появились идеи, внешне её напоминавшие, но отличавшиеся по существу. Они носили главным образом внешнеполитический характер: обоснование усилившейся роли Русского государства и Москвы в православном мире, утверждение значения духовного наследия христианского Востока и переносимых в Москву христианских святынь, сохранение чистоты греческого православия.
Теория «Москва - третий Рим» нашла осмысление в трудах русских философов конца XIX - начала XX веков, в особенности у В.С. Соловьёва и Н.А. Бердяева.
Исторические источники:
Дьяконов М. А. Власть московских государей: Очерк из истории политических идей древней Руси до конца XVI в. СПб., 1889;
Малинин В. Н. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. К., 1901;
Кириллов И. Третий Рим: Очерк исторического развития идеи русского мессианизма. М., 1914;
Каптерев Н. Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. 2-е изд. Сергиев Посад, 1914;
Дополнительная литература:
Medlin W. K. Moscow and East Rome. Gen., 1952. Westport, 1992;
Schaeder H. Moskau das Dritte Rom. Darmstadt, 1957;
Лурье Я. С. О возникновении теории «Москва – Третий Рим» // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1960. Т. 16;
Масленникова Н. Н. К истории создания теории «Москва – Третий Рим» // Там же. М.; Л., 1962. Т. 18;
Hösch E. Zur Rezeption der Rom-Idee im Rußland des 16. Jahrhunderts // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte. Wiesbaden, 1978. Bd 25;
Гольдберг А. Л. Идея «Москва – Третий Рим» в цикле сочинений первой половины XVI в. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т. 37;
Atte del I–V Seminario… «Da Roma alla terza Roma». Napoli; Roma, 1983–1998. Vol. 1–5;
Nitsche P. Translatio imperii? Beobachtungen zum historischen Selbstverständnis im Moskauer Zartum um die Mitte des 16. Jahrhunderts // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1987. Bd 35. H. 3;
Rendiconti dell’ X–XIII Seminario «Da Roma alla terza Roma». Roma, 1991–2002. Vol. 1–4;
Идея Рима в Москве XV–XVI в.: источники по истории русской общественной мысли. Roma, 1993;
Raba J. Moscow – the Third Rome or the New Jerusalem? // Forschungen zur osteurop ̈aischen Geschichte. Wiesbaden, 1995. Bd 50;
Успенский Б.А. Избранные труды. 2-е изд. М., 1996. Т. 1.