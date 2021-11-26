КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ - основатель и игумен Кирилло-Белозерского монастыря , книжник, духовный писатель, святой Русской православной церкви.

Кирилл Белозерский - автор 3 посланий русским князьям, сыновьям Дмитрия Донского, - великому князю московскому Василию I Дмитриевичу, можайскому князю Андрею Дмитриевичу и звенигородскому князю Юрию Дмитриевичу. Кирилл Белозерский напоминает им о высокой ответственности власти, о необходимости соблюдать нормы правосудия, хранить мир между православными людьми, а также даёт нравственные наставления. Сохранилась в подлиннике духовная грамота Кирилла Белозерского (в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ском ис­то­ри­ко-ар­хитектурном и ху­дожественном му­зее-за­по­вед­ни­ке ), по которой монастырь отдавался под покровительство князя Андрея Дмитриевича. Согласно преданию, в 1424 году Дионисий Глушицкий написал на доске прижизненный портрет Кирилла Белозерского (почитается как икона; ГТГ).

Сочинения:

Ак­ты со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ской ис­то­рии Се­ве­ро-Вос­точ­ной Ру­си кон­ца XIV – на­ча­ла XVI в. М., 1958. Т. 2. С. 271–278;

Биб­лио­тека ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 1999. Т. 6: XIV – сер. XV в. С. 424–439.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)