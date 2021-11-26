КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ
КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ - основатель и игумен Кирилло-Белозерского монастыря, книжник, духовный писатель, святой Русской православной церкви.
Кирилл Белозерский - автор 3 посланий русским князьям, сыновьям Дмитрия Донского, - великому князю московскому Василию I Дмитриевичу, можайскому князю Андрею Дмитриевичу и звенигородскому князю Юрию Дмитриевичу. Кирилл Белозерский напоминает им о высокой ответственности власти, о необходимости соблюдать нормы правосудия, хранить мир между православными людьми, а также даёт нравственные наставления. Сохранилась в подлиннике духовная грамота Кирилла Белозерского (в Кирилло-Белозерском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике), по которой монастырь отдавался под покровительство князя Андрея Дмитриевича. Согласно преданию, в 1424 году Дионисий Глушицкий написал на доске прижизненный портрет Кирилла Белозерского (почитается как икона; ГТГ).
Сочинения:
Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV – начала XVI в. М., 1958. Т. 2. С. 271–278;
Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 1999. Т. 6: XIV – сер. XV в. С. 424–439.