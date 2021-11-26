БЕГЛЫЕ ГРАМОТЫ

В Московском царстве XV—XVII веков документальное разрешение на розыск сбежавших холопов .

Согласно Судебнику 1497 (20 статья), выдавались по боярскому суду наместниками и волостелями. В Судебнике 1550 эта норма (66 статья) была дополнена положением, по которому наместникам запрещалось выдавать Б. г. без решения боярского суда (63 статья). В случае нарушения запрета владелец незаконно возвращенного холопа (холопки) мог по решению суда получить с наместника денежную компенсацию.

Образцы Б. г. неизвестны.

Автор статьи: Т. А. Бахарева.

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