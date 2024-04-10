6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Удельная раздробленность Руси

Котляр Н.

В книге известного историка, академика Николая Федоровича Котляра рассказывается о драматичном периоде в истории Руси, когда древнерусское государство, собранное и удерживаемое воедино стараниями Владимира Святого и Ярослава Мудрого, стало постепенно разваливаться на множество крупных и мелких независимых княжеств. Рюриковичи сошлись в братоубийственной борьбе за княжеские столы, и Русь вовлеклась в нескончаемый водоворот междоусобных войн, военных походов и грабежей. Автор, умело сочетая описания действий главных политических деятелей той эпохи с анализом социально-политических и экономических процессов, создает яркую и одновременно точную картину удельной раздробленности Руси.