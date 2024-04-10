6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

«Слово о полку Игореве»

Симони П.

Князь Игорь Святославич Новгород-Северский вошел в историю благодаря единственному событию — неудачному походу против половцев в 1185 году, в результате которого впервые пятеро русских князей оказались в плену на чужбине. Поход этот описан в двух летописных повестях, а главное, в эпической поэме "Слово о полку Игореве". Именно она принесла Игорю славу — едва ли вполне заслуженную, ибо это был лишь один из многих удельных правителей того времени, не самый заметный и не самый выдающийся.