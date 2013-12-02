Поход Игоря Святославовича на половцев Поход князей во главе с новгород-северским князем Игорем Святославичем из рода Ольговичей на половцев к берегам рек Дона и Сала. Одержав победу над половцами на реке Сюурлий, на берегах реки Каялы русское войско столкнулось с их основными силами. Потерпев поражение, князь Игорь попал в плен, откуда вскоре бежал. Этот поход послужил исторической основой для «Слова о полку Игореве».

БИТВА В «СЛОВЕ»

Тогда по Русской земле редко оратаи кликали, но часто вороны граяли, мертвые тела между собой деля, а галки свой разговор вели — полетят они на богатый пир. Это было в те битвы и те походы, а такой битвы не слышано! С утра до вечера, с вечера до света летят стрелы каленые, гремят сабли о шеломы, трещат копья харалужные, остриями блистающие в поле неведомом среди земли Половецкой. Черная земля под копытами костями была засеяна и кровью полита, скорбью взошли они по Русской земле. Что мне шумит, что мне звенит так рано пред зарей? Игорь полки поворачивает, ведь ему жаль милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы. Тут кровавого вина не хватило; тут пир закончили храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за Русскую землю. Никнет трава от жалости, и дерево от горя к земле склонилось.

«Слово о полку Игореве»

ПОХОД В ЛЕТОПИСИ

В лето 6693 (1185) Игорь Святославич, внук Олегов, поехал из Новгорода-Северского месяца апреля в 23-й день, во вторник, в поход против половцев. Он взял с собою брата Всеволода из Трубчевска, Святослава Ольговича, сыновца своего из Рыльска, и Владимира, сына своего, из Путивля. А у Ярослава испросил в помощь Ольстина Алексича, Прохорова внука с ковуями черниговскими. И так, собирая дружину свою, медленно шли северские князья, ибо у них кони были тучны. Они шли к реке Донцу в час вечерний. Игорь же взглянул на небо и увидел, что солнце стоит словно месяц. И сказал он боярам своим и дружине своей:

- Смотрите, что это за знамение?

Они же, взглянув, поникли головами и сказали:

- Княже, это знамение не к добру. Игорь же ответил:

- Братья и дружина! Тайн Божьих никто не ведает. Бог - творец и знамениям и всему миру своему. Мы же после увидим, что нам Бог даст - добро или беду.

И, сказав так, Игорь переправился через Донец и пришел к Осколу. Там он ждал два дня брата своего Всеволода, ибо тот шел иным путем из Курска. От Оскола все пошли дальше, и тут к ним приехали сторожи, которых посылали ловить языка.

ПОЛКОВОДЕЦ В ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Летом 1184 Святослав Киевский в союзе с более чем десятью князьями совершил грандиозный поход на половцев: они были разгромлены, в плен попало предположительно 17 ханов, и именно этот поход вспоминает автор «Слова»: Святослав «наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рѣкы и озеры, иссуши потоки и болота». Игорь Святославич в походе не участвовал, но в том же году совместно с братом Всеволодом, племянником Святославом и сыном Владимиром предпринял самостоятельный рейд за Мерл, встретил половецкий отряд в четыре сотни конников и разгромил его. Как подчеркивает Б. А. Рыбаков, «эта операция не идет ни в какое сравнение с походом Святослава».

В 1185, когда Ярослав Всеволодович отказался участвовать в походе своего брата Святослава на половцев, И. С. захотел было, догнав, присоединиться к Святославу, но дружина возразила, показав, что это невозможно; тогда он вознамерился «ехати полемь перек возле Сулу», но этому воспрепятствовал «серен велик».

В том же году 23 апреля, во вторник, Игорь Святославич с братом Всеволодом Трубчевским, племянником Святославом Ольговичем Рыльским и сыном Владимиром из Путивля, выпросив у Ярослава Всеволодовича «Ольстина Олексича Прохорова внука» с черниговскими ковуями, начал воспетый «Словом» поход на половцев. На пути к Донцу вечером, взглянув на небо, И. С. увидел «солнце, стояще яко месяць», и спросил дружину о значении этого явления. Воины отвечали, что «не на добро знамение се». И. С. возразил: «Братья и дружино! Тайны Божия никтоже не весть, а знамению творець Бог и всему миру своему. А нам что створить Бог, или на добро, или на наше зло, - а то же нам видити». После этого войска перешли Донец и подошли к Осколу. Там Игорь Святославич два дня ждал своего брата Всеволода, шедшего иным путем от Курска. Встретившись, они пошли к Сальнице; туда к ним вернулись разведчики, которых посылали «языка ловить», и сообщили, что видели ратных, которые с «доспехом» ездят, и советовали либо быстро напасть на них, либо вернуться домой, «яко не наше есть веремя». И. С., посовещавшись с «братьею», сказал, что если вернуться, не бившись, «то сором ны будеть пуще и смерти». Решили продолжать поход и ехали всю ночь, а на следующий день - это была уже пятница - «во обеднее веремя» встетили у р. Сюурлий половецкие полки.

В результате битвы полки И. С. были разгромлены, а он сам взят в плен половцем Чилбуком Таргаловым, когда, пытаясь вернуть бежавших с поля битвы ковуев, отдалился от своего полка.

В плену Игорь Святославич пользовался относительной свободой: к нему были приставлены 20 сторожей, выполнявших его приказы, при нем был приведенный с Руси поп, и он имел возможность ездить на ястребиную охоту. Сначала он не думал бежать, но затем склонился на уговоры хотевшего вместе с ним уйти на Русь некоего половца Лавра (Овлура), а также пленных дружинников, и в пятничный вечер, когда его стража напилась кумыса, бежал. По сообщению летописи, Игорь Святославич 11 дней добирался до г. Донца, откуда направился в свой Новгород-Северский. В.Н. Татищев сообщает некоторые подробности возвращения Игоря в стольный град: будто бы в 20 верстах от Новгорода конь Игоря споткнулся, и князь так повредил ногу, «что... не мог на коня сесть, принужден в селе святого Михаила остановиться ночевать». Крестьянин сообщил об этом княгине, и она, «не могши более терпеть, тотчас вседши на кони, поехала к нему». Горожане на конях и пешими также вышли Игорю навстречу. Супруги «так друг другу обрадовались, что обнявся плакали, и говорить от радости и слез ничего не могли». Радость была и по всей Северской земле, «и во всей Русской земле, зане сей князь своего ради постоянства и тихости любим у всех был». Этот рассказ, как считает исследовавшая его Л.И. Сазонова, является плодом творчества историка, и анализ его «подводит к выводу об отсутствии у Татищева какого-то особого неизвестного нам летописного источника». Из Новгорода Игорь Святославич отправился к Ярославу в Чернигов за помощью, а затем в Киев к князю Святославу. В 1192 Игорь Святославич с «братьею» предпринял два похода на половцев. Первый был успешен: они «ополонишаяся скотом и конми»; второй, зимний, оказался неудачным: предупрежденные о нападении половцы подготовились к защите, и Ольговичи, «не могущи ся с ними бити», на этот раз ночью отступили; половцы за ними гнались, но не догнали. В 1194 Игорь Святославич был в числе «братьи», созванной в Рогов Святославом Всеволодовичем, собиравшимся идти походом на Рязань, но поход не состоялся.

Энциклопедия «Слова о полку Игореве»