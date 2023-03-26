Памятник князю Игорю В ноябре 2022 года на въезде в Станицу Луганскую был открыт восстановленный памятник князю Игорю.

В ноябре 2022 года на въезде в Станицу Луганскую был открыт восстановленный памятник князю Игорю.

В 2003 году на десятиметровом кургане в долине реки Северский Донец был воздвигнут памятник князю Игорю Святославовичу. По легенде, именно с этого места князь Новгород-Северский начал свой легендарный поход против половцев. То событие легло в основу произведения «Слово о полку Игореве». Поход оказался неудачным: войско было разбито, а князь оказался в плену. Однако он не сдался. Сбежал из плена и вернулся домой.

Начиная с 2014 года, когда на Донбассе начались боевые действия, монумент подвергался артиллерийским обстрелам. И был сильно повреждён украинскими войсками. Но в 2022 году, когда линия соприкосновения была отодвинута, памятник отремонтировали. И теперь он вновь возвышается над долиной Северского Донца. Князь Игорь не сдался и на сей раз.

Из рода Ольговичей

Игорь Святославич, родившийся в апреле 1151 года в Новгород-Северском, происходил из рода Ольговичей и являлся потомком Ярослава Мудрого. В свой первый военный поход он отправился в 1169 году. Игорь с дружиной примкнул к войску Андрея Боголюбского, которое отправилось на Киев.

Первое же столкновение с половцами произошло в 1171 году. Игорь, встав во главе северских дружин, атаковал кочевников, перейдя реку Ворсклу. Несмотря на то, что половцами командовали опытные ханы Кобяк и Кончак, победа была на стороне русского войска. Игорь вернулся домой с богатой добычей.

Следующее столкновение с половцами произошло через несколько лет. Кочевники атаковали Переяславское княжество. После разграбления поселений половцы повернули обратно в степь и наткнулись на дружину, возглавляемую Игорем Святославичем. В очередной раз победа была на стороне русского войска.

В 1180 году Кончак и Кобяк ввязались в междоусобные войны русских княжеств. Половцы выступили в качестве союзников Игоря, который уже стал князем Новгород-Северским, и его двоюродного брата Святослава Всеволодовича. Вместе они атаковали войско Рюрика Ростиславича. Однако дружина Рюрика взяла верх. Но, несмотря на поражение, по легенде между Игорем и Кончаком завязалась если не дружба, то уважение и взаимовыгодное сотрудничество.

Однако это обстоятельство практически не повлияло на политику Новгород-Северского княжества. Игорь Святославич не воевал только против Кончака, с остальными половецкими ханами стычки происходили регулярно.

Легендарный поход

Весной 1185 года Игорь Святославич вместе со своим сыном Владимиром, братом Всеволодом Курским и племянником Святославом Рыльским отправились в степь. Во время похода произошло неполное солнечное затмение. Дружина восприняла это как дурной знак и князю было предложено вернуться. Но Игорь не отказался от задуманного, заявив: «Братья мои и дружина! Тайны божии неисповедимы, и никто не может знать его определения. Что хочет, то творит – добро иль зло. Если захочет, он накажет и без знамения. И кто ведает – для нас это знамение или для кого ещё, ведь видно затмение во всех землях и народах».

И сначала поход в подтверждение слов Игоря складывался удачно. Дружина смогла взять в плен несколько половцев, которые рассказали, где искать богатые становища. Войска князя смогли захватить богатую добычу, при этом не встретив серьёзного сопротивления.

В одну из ночей войско расположилось на берегу реки Каялы. По легенде, Игорь чувствовал что-то неладное и хотел уйти из этих мест. Однако другие князья его отговорили. Предчувствие не обмануло. Утром русское войско оказалось практически полностью окружено половцами. По количеству стягов князья поняли, что против них выступили почти все вражеские орды. Среди них оказался и хан Кончак. Несмотря на лояльное отношение к Игорю, он не мог отказаться от участия в той битве.

В самом начале сражения Игорь получил ранение в левую руку и вынужден был отойти на второй план. Роль главного героя в битве взял на себя Всеволод. О чём и сказано в «Слове о полку Игореве».

Несколько раз русские войска пытались прорвать половецкое окружение, но безуспешно. На третий день сражения из кольца удалось вырваться ковуям — кочевникам, сражавшимся на стороне русских князей. Игорь попытался их остановить, но вместо этого оказался в плену. Та же участь постигла и его сына, и Всеволода.

То сражение закончилось полной победой половцев. Неизвестно, что было бы с пленниками, но Кончак не оставил союзника в беде. После боя он выкупил и Игоря, и Владимира, и они оказались в ханской ставке. А спустя некоторое время Игорь Святославич и вовсе сумел сбежать. Сын и брат остались у половецкого хана.

Вряд ли князь решился бы на побег, если бы жизни его ближайших родственников что-нибудь угрожало. Кончак как хитрый правитель прекрасно понимал: Игорь ему нужен не в плену, а на свободе. Да и русский князь не видел ничего предосудительного в дружбе с половецким ханом. Учитывая хитрые переплетения во внешней политикекняжеств, это был оправданный шаг.

Вскоре из плена вернулись Всеволод и Владимир. Причём Владимир успел там жениться на дочери Кончака, что должно было только укрепить дружеские отношения Новгород-Северского княжества и половецкой орды. Половчанка приняла православие и получила новое имя — Анастасия, а их их первенца назвали Изяславом. А после возвращения домой Владимир и Анастасия повенчались.

Игорю Святославичу довелось ещё сражаться с половецкими ордами. Первый его поход оказался удачным, было захвачено много добычи. Во второй раз князь предпочёл сохранить дружины и вернулся из степи домой.

В 1198 году, после смерти Великого князя Ярослава, Игорь Святославич занял престол Чернигова. Самого же героя «Слова…» не стало в 1201 или в 1202 году. Точная дата до сих так и не установлена.

Обложка: svs-gru.ru