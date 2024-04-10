6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Ярослав Мудрый

Карпов А.

Время правления великого князя Ярослава Владимировича справедливо называют "золотым веком" Руси. Едва ли не единственному из правителей России ему посчастливилось войти в историю с прозвищем "Мудрый" - пожалуй, наиболее лестным и наиболее почетным для любого государственного мужа. Между тем биография Ярослава Мудрого до сих пор не написана. Предлагаемая вниманию читателей книга - первое полноценное жизнеописание этого замечательного человека, основанное на скрупулезном изучении всех сохранившихся источников.