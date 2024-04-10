6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.

Приселков М.

Вопрос о зависимости нашей церкви от церкви и царства Нового Рима принадлежит к коренным вопросам русской истории. Предлагаемая работа является попыткою пересмотра некоторых сторон церковно-политической жизни Киевской Руси X—XII вв. в связи с указанным выше вопросом при наличности тех новых и важных результатов, к каким пришёл в исследованиях над русскими летописными сводами и памятниками дотатарской Руси академик А. А. Шахматов, особенно в своих «Разысканиях о древнейших русских летописных сводах»