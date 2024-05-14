Ярослав Мудрый - внутренняя политика Великий князь киевский Ярослав вошёл в историю и как неутомимый строитель, и как князь, укрепивший русскую христианскую культуру. Летописец писал о нём: «Вера христианская нача плодиться и расширяться». На чтение: 6 минут

Внутренние дела

Великий князь киевский Ярослав вошёл в историю и как неутомимый строитель, и как князь, укрепивший русскую христианскую культуру. Летописец писал о нём: «Вера христианская нача плодиться и расширяться». Мудрый правитель не только воевал с Византией, но и приглашал оттуда умелых мастеров. Именно они создали на Руси новые храмы, самым знаменитым из них стал величественный собор святой Софии в Киеве. Ярослав основывал монастыри, много сделал для организации церкви и упрочения христианской веры на русских землях.

Отдельно можно сказать о развитии образования при Ярославе Мудром. Именно при нём в Новгороде была открыта вторая самая большая школа (первая в Киеве), а в Софийском соборе была создана библиотека. Князья древней Руси были образованными людьми. Князь Святослав, сын Ярослава, все кладовые заполнил книгами, отец Владимира Мономаха Всеволод владел пятью языками, Владимир Мономах остался для нас писателем. В старину говорили, что «книги – суть те же самые реки, которые напояют вселенную».

При Ярославе Киев стал одним из самых богатых и красивых городов Европы, во многом – соперником Константинополя. Вокруг Киева были воздвигнуты каменные стены, в ту же великолепную эпоху построены Золотые ворота.

«Мать городов русских» активно развивала торговые и дипломатические связи со многими европейскими странами, а члены великокняжеского семейства Ярослава породнились со многими королевскими династиями Европы. Браки детей Ярослава продолжились и в следующем поколении. Например, внучка Ярослава Евпраксия Всеволодовна стала женой германского императора Генриха IV.

Русская Правда

Ярослав Мудрый отметился в истории еще одним важным делом. Именно при нём был написан первый свод законов государства, названный Русской Правдой. Учёные до сих пор спорят о времени её происхождения. Большинство из них связывает её с так называемой Древнейшей Правдой (первая часть краткой редакции) с именем Ярослав Мудрого (Правда Ярослава). А время появления Древнейшей Правды датируют как 30-е годы XI века – 1054 год.

Князь продолжил начинания своего отца Владимира Святославовича, который также изъявлял намерения ввести в государстве цивилизованные обычаи и создать законы, устанавливавшие справедливость и порядок. Таковым сводом законов и стала так называемая Правда Ярослава Уже после смерти Ярослава сыновья его вносили дополнения и правки, так появилась Правда Ярославичей. Закон действовал, судьи (как светские княжеские, так и церковные) руководствовались им. Сам Ярослав Мудрый говорил: «Живите по этой грамоте, как написано вам, так это и соблюдайте». Действие разработанного при Ярославе законодательства, в которое с течением времени вносились изменения, продлилось до конца XV века, когда в 1497 году был подготовлен новый свод законов – Судебник Ивана III.

Начало раздробленности

К эпохе Ярослава Мудрого многие историки относят и начало губительной для единства Руси раздробленности. После смерти выдающегося правителя в соответствии с завещанием его сыновья разделили земли между собой. Но наследовать Киев могли только три старших брата – Изяслав, Святослав и Всеволод по очереди. Такой порядок замещения княжеских столов историки назвали «лиственничным». Братья перемещались из своих городов в старшие – и до Киева. После смерти последнего брата в Киеве должен править старший сын старшего брата. Вроде всё понятно, но братья стали спорить с племянниками. Споры переросли в неприязнь и вражду.

Это отразилось на других сторонах жизни: оседание бояр и князей на земли (окняжение земель), натуральный характер производства. Феодальная раздробленность – это не изобретение Древней Руси. Большинство стран прошли такой период. Да, раздробленность несла в себе и опасность, и новые возможности для внутреннего развития. Раздробленность не разрушила сложившуюся древнерусскую народность. Духовная жизнь сохранила общие черты и единство стилей. Росли и строились города, развивалась торговля, появлялись новые пути сообщения.