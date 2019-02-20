Мудрейший из князей 20 февраля, согласно летописной датировке, исполняется 965 лет со дня смерти одного из самых почитаемых древнерусских князей – Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси Владимира Святославовича.Ярослав Мудрый прожил долгую жизнь и правил в стольном граде Киеве без малого 40 лет – с 1016 по 1054 годы (первый период с 1016 по 1018 гг. и второй – 1019-1054 гг.). На чтение: 4 минуты

20 февраля, согласно летописной датировке, исполняется 965 лет со дня смерти одного из самых почитаемых древнерусских князей – Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси Владимира Святославовича .

Ярослав Мудрый прожил долгую жизнь и правил в стольном граде Киеве без малого 40 лет – с 1016 по 1054 годы (первый период с 1016 по 1018 гг. и второй – 1019-1054 гг.). За это время он снискал славу крупнейшего государственного деятеля и полководца, сплотил разрозненные племена в единую Русь, основал многие города, при нём в Киеве и Новгороде были заложены величественные храмы святой Софии.

Начало правления

Летопись повествует о рождении Ярослава в 978 году, это означает, что умер он на 76-м году жизни. По другим версиям, князь появился на свет между 983 и 986 годами. Он был третьим сыном Владимира Святославовича от Рогнеды, дочери полоцкого князя Рогволода. Отец посадил юного Ярослава на княжение в Ростов. С его именем связывают основание в 1010 году на берегу Волги города, который получил название Ярославль. В 1011 году отец выделяет сыну княжение в Новгороде.

В 1014 году Ярослав решил показать свой независимый характер и решил не платить ежегодный урок (дань) Киеву в размере 2000 гривен. Всё это вызвало гнев у Владимира, и он даже собирался вразумить сына походом на Новгород, но не успел, вскоре заболел и в июле 1015 года умер.

К власти в Киеве пришёл старший брат Ярослава Святополк, учинивший расправу над младшими братьями Борисом и Глебом , войдя в русскую историю под именем Окаянного. Ярослав включился в борьбу с Киевом. Осенью 1016 года встретились два войска. У Любеча на Днепре Ярослав разбил войско Святополка, который бежал в Польшу к своему тестю Болеславу Храброму. Ярослав вступил в Киев. Надо отметить, что Ярослава активно поддержали новгородцы, и этот союз продержался долгое время. Именно новгородцам Ярослав выдал «Древнейшую Правду», правовой кодекс преимущественно уголовных и процессуальных норм, явившийся ранней частью Русской правды. Правление Ярослава в Киеве в тот раз было недолгим.

Амбициозный польский князь Болеслав помог своему союзнику Святополку в августе 1018 года захватить Киев. Однако власть Святополку не досталась, Болеслав решил сам закрепиться в Киеве. Бесчинства поляков вскоре привели к тому, что восставшие горожане выбили их из города, и Святополк лишился всякой военной помощи. Весной 1019 года Ярослав при поддержке новгородцев собрал новое войско и вновь отправился на Киев. В битве на реке Альте Святополк был разбит, бежал и умер по дороге в Польшу.

С той поры Ярослав окончательно стал великим князем и в том же 1019 году женился на Ингигерде, дочери шведского короля Олафа Шётконунга. Молодая жена в качестве подарка мужа по случаю бракосочетания получила Ладогу с прилегающими землями, после чего эти земли получили название Ингерманландии (земли Ингигерды).

Полководец

Правление Ярослава Владимировича в Киеве было исполнено военных тревог и угроз. Приходилось постоянно отражать нападения как иноземных захватчиков, так и собственных родственников из дома Рюриковичей. Победа доставалась мудрому правителю не только военным путем, но и хитростью, дипломатией, ловким умением использовать ошибки противника. Ярослав активно укреплял древнерусскую государственность и продолжал внешнюю политику своего отца Владимира и деда Святослава. Дальновидный хозяин киевского стола успешно скреплял военные победы с династическими браками своих дочерей с норвежским, венгерским и французским монархами (О последней истории в 1970-е годы был снят увлекательный советский фильм «Ярославна, королева Франции»).

Но воевать всё-таки приходилось, ведь по-другому в те далёкие времена практически невозможно было усилить авторитет княжеской власти.

В 1020 году племянник Ярослава, полоцкий князь Брячислав Изяславич решил позаимствовать у дяди часть новгородских земель. Ему удалось взять Новгород, ограбить его и увести в плен часть жителей. Узнав, что Ярослав приближается к городу, нападавший покинул его, был настигнут грозным дядей на реке Судоме. Ярослав разбил войска племянника и освободил пленных, после чего с родственником замирился, отдав ему в удел Витебск.

Много неудобств доставил Ярославу и его младший брат Мстислав Владимирович Тмутараканский. Несколько лет они противостояли друг другу. Дело доходило до боевых столкновений: Мстислав захватил Чернигов и левобережье Днепра, а в 1024 году под Лиственом (возле Чернигова) победил войско Ярослава и перенёс свою столицу в Чернигов. Мстислав направил послов к Ярославу и предложил разделить земли по Днепру и прекратить войны. «Садись в своём Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона». Уже в 1029 году Ярослав помог Мстиславу, совершил поход против племени ясов и выгнал их из Тмутаракани. Всё кончилось замирением.

В 1030 году Ярослав утвердил свою власть на берегах Чудского озера и основал город Юрьев (ныне Тарту в Эстонии). В том же году он отвоевал у поляков Перемышль и Червен, которые были захвачены Болеславом Храбрым ещё в 1018 году.

Войска Ярослава совершили также успешные походы на племена ятвягов и литовские племена. Самое большое впечатление на современников произвели решительные действия против печенегов. В 1036 году он нанёс им решительное поражение под Киевом и избавил русские земли от набегов этих кочевников.

В 1043 году русские рати под предводительством сына Ярослава Владимира ходили походом на Византию. Поход не увенчался решительной победой, но в порядке замирения в 1046 году другой сын Ярослава Всеволод стал законным супругом византийской принцессы. В этом браке родился Владимир Мономах – внук Константина IX Мономаха.

Внутренние дела

Великий князь киевский Ярослав вошёл в историю и как неутомимый строитель, и как князь, укрепивший русскую христианскую культуру. Летописец писал о нём: «Вера христианская нача плодиться и расширяться». Мудрый правитель не только воевал с Византией, но и приглашал оттуда умелых мастеров. Именно они создали на Руси новые храмы, самым знаменитым из них стал величественный собор святой Софии в Киеве. Ярослав основывал монастыри, много сделал для организации церкви и упрочения христианской веры на русских землях.

Отдельно можно сказать о развитии образования при Ярославе Мудром. Именно при нём в Новгороде была открыта вторая самая большая школа (первая в Киеве), а в Софийском соборе была создана библиотека. Князья древней Руси были образованными людьми. Князь Святослав, сын Ярослава, все кладовые заполнил книгами, отец Владимира Мономаха Всеволод владел пятью языками, Владимир Мономах остался для нас писателем. В старину говорили, что «книги – суть те же самые реки, которые напояют вселенную».

При Ярославе Киев стал одним из самых богатых и красивых городов Европы, во многом – соперником Константинополя. Вокруг Киева были воздвигнуты каменные стены, в ту же великолепную эпоху построены Золотые ворота.

«Мать городов русских» активно развивала торговые и дипломатические связи со многими европейскими странами, а члены великокняжеского семейства Ярослава породнились со многими королевскими династиями Европы. Браки детей Ярослава продолжились и в следующем поколении. Например, внучка Ярослава Евпраксия Всеволодовна стала женой германского императора Генриха IV.

Русская Правда

Ярослав Мудрый отметился в истории еще одним важным делом. Именно при нём был написан первый свод законов государства, названный Русской Правдой . Учёные до сих пор спорят о времени её происхождения. Большинство из них связывает её с так называемой Древнейшей Правдой (первая часть краткой редакции) с именем Ярослав Мудрого (Правда Ярослава). А время появления Древнейшей Правды датируют как 30-е годы XI века – 1054 год.

Князь продолжил начинания своего отца Владимира Святославовича, который также изъявлял намерения ввести в государстве цивилизованные обычаи и создать законы, устанавливавшие справедливость и порядок. Таковым сводом законов и стала так называемая Правда Ярослава Уже после смерти Ярослава сыновья его вносили дополнения и правки, так появилась Правда Ярославичей. Закон действовал, судьи (как светские княжеские, так и церковные) руководствовались им. Сам Ярослав Мудрый говорил: «Живите по этой грамоте, как написано вам, так это и соблюдайте». Действие разработанного при Ярославе законодательства, в которое с течением времени вносились изменения, продлилось до конца XV века, когда в 1497 году был подготовлен новый свод законов – Судебник Ивана III .

Начало раздробленности

К эпохе Ярослава Мудрого многие историки относят и начало губительной для единства Руси раздробленности. После смерти выдающегося правителя в соответствии с завещанием его сыновья разделили земли между собой. Но наследовать Киев могли только три старших брата – Изяслав, Святослав и Всеволод по очереди. Такой порядок замещения княжеских столов историки назвали «лиственничным». Братья перемещались из своих городов в старшие – и до Киева. После смерти последнего брата в Киеве должен править старший сын старшего брата. Вроде всё понятно, но братья стали спорить с племянниками. Споры переросли в неприязнь и вражду.

Это отразилось на других сторонах жизни: оседание бояр и князей на земли (окняжение земель), натуральный характер производства. Феодальная раздробленность – это не изобретение Древней Руси. Большинство стран прошли такой период. Да, раздробленность несла в себе и опасность, и новые возможности для внутреннего развития. Раздробленность не разрушила сложившуюся древнерусскую народность. Духовная жизнь сохранила общие черты и единство стилей. Росли и строились города, развивалась торговля, появлялись новые пути сообщения.

Почти 20 лет братья придерживались отцовского наказа, беспокоились о государстве, вместе выступали против внешних врагов. Но идиллия закончилась в 1073 году. Святослав Ярославич изгнал из Киева своего старшего брата Изяслава, пожелав стать единоличным правителем. С той поры между братьями и их потомками начались постоянные раздоры и борьба за власть. Всё это случилось не только вследствие естественных для средневековья властных амбиций, но во многом из-за несовершенства созданной Ярославом удельной системы.

Последствия раздробленности в виде внутренних усобиц Русь почувствовала очень скоро, а в 1237-1241 годах этой слабостью государственного устройства воспользовались монгольские завоеватели. Для нового объединения русских земель понадобилось почти три столетия.

Образ же Ярослава Мудрого, несмотря на все недостатки его правления, в русской истории остаётся позитивным и монументальным, что ощущает каждый современный россиянин, доставая из кошелька купюру в 1000 рублей с изображением памятника знаменитому правителю, установленного в Ярославле.

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