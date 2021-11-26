МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ
МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ - князь черниговский (1024-1036 годы).
Из династии Рюриковичей, сын киевского князя Владимира Святославича. Отец посадил Мстислава наместником в Тмутаракани, где тот княжил и после смерти Владимира (1015), расширив свою власть за счёт приобретения даней с касогов. Построил в Тмутаракани храм Пресвятой Богородицы. Оставшись в стороне от междоусобной борьбы 1015-1019, Мстислав выступил против закрепившегося в Киеве брата - Ярослава Владимировича Мудрого только в 1024 году, воспользовавшись его отлучкой в Новгород.
Не сумев овладеть Киевом, Мстислав сел на княжение в Чернигове, который отстоял в битве под Лиственом (к северо-западу от Чернигова) с варяжскими наёмниками киевского князя. По мирному договору между Ярославом Мудрым и Мстиславом Владимировичем, заключённому в 1026 году в Городце (вероятно, город Городец-Остерский, ныне город Остёр; по другой версии - город Городец близ устья Десны), братья «разделиста по Днепр Русьскую землю», и за Мстиславом было закреплено левобережье Днепра с Черниговом.
Более точных данных о границах его владений в летописном тексте нет, однако ввиду прецедентного характера раннесредневекового договорного права на основании данных разделов 1054 года и 1060 года можно с осторожностью предположить, что термин «Русьская земля» в известии 1026 года употреблён не в узком значении только Среднего Поднепровья.
В этом случае власть Мстислава распространялась, помимо Чернигова и Переяславля, вероятно, на левобережье Днепра на всём его протяжении, вплоть до смоленских верховьев, а также на Ростов и Тмутаракань. Союз между братьями не нарушался до самой смерти Мстислава Черниговский князь принимал участие в организованном в 1031 году Ярославом Мудрым походе с целью отвоевания у Польши Червенских городов. Начал возведение в Чернигове Спасо-Преображенского собора. После бездетной кончины Мстислава (его сын Евстафий умер в 1033 году) его владения отошли к Ярославу Мудрому. Погребён в заложенном им соборе. Вошёл в предания как «храбрый» и «милостивый» князь.