Краткий курс истории. Первый русский игумен 23 июля Русская православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского (983–1073). Уединившийся Добровольный изгнанник мира, как называют монахов, Антоний покинул его ради тишины пещер, где никакая мирская суета не отвлекала от Бога. Он жил там, где несколько выступов в пещерной келье служили ему кроватью и подушкой. Это называлось и называется затворничеством, то есть в определенном смысле погребением при жизни. История знает примеры добровольного взятия тяжкого с точки зрения мирского человека бремени, когда некоторые монахи замуровывали себя в пещере, оставляя лишь маленькое окошко для доступа воздуха и принятия пищи. Уединение с Господом – вот что есть монашеское отшельничество, оно считается высшим...

23 июля Русская православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского (983–1073).

Сохранившиеся сведения о преподобном Антонии противоречивы. Различаются «антониевская» и «феодосиевская» печерские письменные традиции, в ряде случаев, в частности, в отношении хронологии, существенно отличающиеся друг от друга, что создаёт сложности для восстановления основных хронологических вех биографии Антония. Обе традиции включают различные сведения из двух источников — «Повести временных лет» (1110-е годы) и Киево-Печерского патерика 1230-х годов.

Антоний родился в городе Любече , недалеко от Чернигова . Принял монашеский постриг в одном из афонских монастырей. Некоторое время жил на Афоне, затем вернулся на Русь . Согласно реконструируемому древнему житию, Антоний поселился в Варяжской пещере на берегу Днепра не позднее начала 1030-х годов. В это время к нему пришли преподобный Моисей Угрин , затем Иларион , будущий святитель и митрополит Киевский . В житии Антоний предстаёт в сане иеромонаха , постригающего в монашество и рукополагающего в священники . Антоний поставил игуменом Варлаама , после чего удалился в затвор , где пребывал 40 лет и преставился

Уединившийся

Добровольный изгнанник мира, как называют монахов, Антоний покинул его ради тишины пещер, где никакая мирская суета не отвлекала от Бога. Он жил там, где несколько выступов в пещерной келье служили ему кроватью и подушкой. Это называлось и называется затворничеством, то есть в определенном смысле погребением при жизни. История знает примеры добровольного взятия тяжкого с точки зрения мирского человека бремени, когда некоторые монахи замуровывали себя в пещере, оставляя лишь маленькое окошко для доступа воздуха и принятия пищи. Уединение с Господом – вот что есть монашеское отшельничество, оно считается высшим служением Богу. Разговор затворника проходил только с Ним, будь то мысли или в голос произнесенные слова.

У истоков монашества

Преподобный Антоний начал на Руси монашеское дело, за которым в дальнейшем последовали многие. Еще в молодости Антоний оставил родной Любеч, что недалеко от Чернигова, и со временем добрался до святой горы Афон (историки спорят о точном количестве посещений Антонием святой горы). Родные Антония совсем недавно приняли христианство, ведь это была новокрещеная Русь, где традиции язычества долго оставались тверды. Антония же заинтересовала новая истина. Вероятно, именно на Афоне он принял монашество. Отметим, что Антоний жил во времена, когда любой убежденный и достаточно образованный язычник мог убить христианского монаха, зная, что тот не поднимет своей руки в ответ. Предположительно, Антоний вернулся в Киев в 1051 году, когда была создана Киево-Печерская лавра и княжил Ярослав, прозванный Мудрым, а затем причисленный к лику святых. Напомним, что Киевская Русь переживала в это время расцвет своей государственности.

Монах-русич

Особенность Антония состояла в том, что он по воле Отца утолил жажду желания своих недавно крещенных «сверху» единоплеменников увидеть русича, а не грека, который бы показал им всю суровость внешней аскезы вместе с глубиной величия христианского духа. Оценить вклад Антония Печерского в монашескую православную традицию Руси и всего православного мира, пожалуй, невозможно. Он также весьма хорошо разбирался в целебных свойствах трав, и есть свидетельства, что он врачевал людей. Первый игумен Киевской Руси пожелал упокоения перед Господом так, чтобы мощи его оставались сокрытыми.