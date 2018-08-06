Краткий курс истории. Борис и Глеб 6 августа Русская православная церковь чтит память первых канонизированных русских святых, мучеников-страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба. История История Бориса и Глеба известна нам из древнейших памятников русской литературы. Согласно общепринятой версии, оба князя, сыновья Киевского великого князя Владимира, крестителя Руси, были убиты в 1015 году по приказу своего старшего брата Святополка в ходе междоусобной войны, вспыхнувшей после смерти князя Владимира. Однако среди отечественных историков есть мнение, что на самом деле организатором убийств следует считать не князя Святополка, прозванного впоследствии Окаянным, а Ярослава Мудрого, победившего в усобице и потому замаскировавшего в летописи свою причастность к убийству братьев. Богослужение Поскольку нам...

6 августа Русская православная церковь чтит память первых канонизированных русских святых, мучеников-страстотерпцев, благоверных князей Бориса и Глеба.

Святые Борис и Глеб — традиционные персонажи литературных произведений агиографического жанра, среди которых особое место занимает «Сказание о Борисе и Глебе», написанное в середине XI века в последние годы княжения Ярослава Мудрого. Позднее «Сказание» дополнилось описанием чудес святых («Сказание о чудесах»), написанных в 1089—1115 годы последовательно тремя авторами. Всего «Сказание о Борисе и Глебе» сохранилось более чем в 170-и списках, а возможным автором на основании изысканий митрополита Макария и М. П. Погодина считают Иакова Черноризца.

Согласно древнейшему свидетельству — «Сказанию о Борисе и Глебе» XI века — оба брата были от одной из жён Владимира, «болгарыни». В летописных сборниках с XVI века существовала традиция возводить Бориса и Глеба по родству к византийской царевне Анне. В дальнейшем одна часть историков — Василий Татищев, Сергей Соловьёв и другие — приняла эту традицию. Однако такое сближение критикуется некоторыми исследователями (например, А. П. Толочко и С. М. Михеевым). Другая часть историков (например, Леонтий Войтович, Евгений Пчелов) остановилась на том, что они были сыновьями неизвестной «болгарыни», возможно, из волжских болгар.

История

История Бориса и Глеба известна нам из древнейших памятников русской литературы. Согласно общепринятой версии, оба князя, сыновья Киевского великого князя Владимира, крестителя Руси, были убиты в 1015 году по приказу своего старшего брата Святополка в ходе междоусобной войны, вспыхнувшей после смерти князя Владимира. Однако среди отечественных историков есть мнение, что на самом деле организатором убийств следует считать не князя Святополка, прозванного впоследствии Окаянным, а Ярослава Мудрого, победившего в усобице и потому замаскировавшего в летописи свою причастность к убийству братьев.

Богослужение

Поскольку нам точно не известно, каким было богослужение на Руси в конце X – середине XI века, летописное сообщение под 1015 годом об убиении святого князя Бориса является ценным источником. Там сообщается, что страстотерпец пел накануне гибели заутреню, включавшую в себя Шестопсалмие и канон, то есть это была утреня по Студийскому уставу. А еще церковный праздник памяти святых Бориса и Глеба является одним из древнейших праздников русского происхождения: он установлен в 20-е годы XI века.

Страстотерпчество

Страстотерпчество, по всей видимости, является преимущественно русским видом святости. Смысл подвига страстотерпцев – в христианской любви к врагам, незлобии и терпении по образу Самого Христа. То есть добродетель в данном случае состоит в принятии смертельных мук без личной злобы к собственным убийцам подобно тому, как в Евангелии от Луки распятый Христос говорит: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают…»