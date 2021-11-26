ИГУМЕН
ИГУМЕН - сан в Русской православной церкви.
В начале XXI века - отличие, которым награждаются иеромонахи.
Первоначально (в I-IV веках) - наименование начальствующего лица, в частности председателя какого-либо собрания (Игумен церковного собора), губернатора провинции (эквивалент латинского praeses provinciae), епископа.
С IV-V веков этот термин применялся в Восточной Римской империи и в Византии для обозначения начальствующего над христианской монашеской общиной (в западных монастырях такой руководитель назывался аббатом).
Игумен являлся духовным, администратором и экономическим руководителем монастыря. Он принимал послушников, совершал хиротесии чтецов и иподиаконов в своём монастыре, налагал дисциплинарные взыскания, руководил повседневной деятельностью монахов, был духовным отцом (принимал исповедь у монахов).
Помощниками игумена по управлению монастырём были эконом, экклесиарх и другие должностные лица. Как правило, игумен избирался из числа монахов данного монастыря. Процедура выборов определялась уставом монастыря. Избранный кандидат утверждался (начиная с VI века) епископом или патриархом. Иногда игумен перед смертью назначал своего преемника; в ктиторских монастырях игумен назначался ктитором.
В течение длительного времени игуменом мог стать монах, не имеющий священного сана; позднее игумены начинают избираться только из иеромонахов. Теоретически власть игумена внутри монастыря была неограниченной, а его должность - пожизненной. В действительности он должен был считаться с мнением группы наиболее авторитетных монахов («духовного собора», «избранных братий») и мог быть смещён за неправомерные действия как самими монахами, так и епископом.
В Древней Руси должность игумена появилась вместе с началом монашеской жизни в XI веке. В средние века игумены русских монастырей (в отличие от греческих) обладали правом участия в архиерейских соборах. В XVIII-XIX веках постепенно утрачивается связь сана игумена с настоятельством в монастыре.