Древнерусское государство (Киевская Русь) Древнерусское государство. Государство, существовавшее в восточнославянских землях с конца IX в. до второй трети (согласно другой точке зрения, до середины) XII в. и объединявшее значительную часть восточнославянских земель (а в конце X – начале XI вв. – практически все их).Возникновение. Древнерусское государство образовалось около 882 г. в результате объединения новгородским князем... На чтение: 8 минут

Древнерусское государство. Государство, существовавшее в восточнославянских землях с конца IX в. до второй трети (согласно другой точке зрения, до середины) XII в. и объединявшее значительную часть восточнославянских земель (а в конце X – начале XI вв. – практически все их).

Возникновение. Древнерусское государство образовалось около 882 г. в результате объединения новгородским князем Олегом Вещим государств, условно именуемых в науке «Новгородским» и «Киевским».

Столица: Киев.

Самоназвания: Русь, Русская земля; «Древнерусским государством» (или «Киевской Русью») оно именуется в исторической науке.

Глава государства: Великий князь русский; до середины XI в. его именовали заимствованным у хазар титулом «каган» (в исторической науке главу Древнерусского государства именуют великим князем киевским).

Герб. Для периода с 960-х гг. по 1054 г. известен герб великого князя русского (кагана). При Святославе Игоревиче (964 – 972 гг.) и Святополке Окаянном (1015 – 1016 и 1018 – 1019 гг.) это был двузубец, при Владимире Святославиче (978 – 1015 гг.) и Ярославе Мудром (1016 – 1018 и 1019 – 1054 гг.) – трезубец.

Законодательство Древнерусского государства в конце IX – Х вв. было устным («Закон русский»). На протяжении XI – начала XII вв. складывается свод писаных законов – Русская Правда (образованный такими законодательными памятниками, как Правда Ярослава, покон вирный, Урок мостникам, Правда Ярославичей и Устав Владимира Мономаха).

Функции государственного аппарата в конце IX – конце Х в. выполняли дружинники великого князя (кагана); с конца Х в. известны такие должностные лица, как вирники, мытники, мечники.

Общественный строй. В советской историографии Древнерусское государство считалось раннефеодальным – т.е. таким, характер которого определялся складыванием в это время феодальных отношений. По мнению ученых ленинградской школы И.Я. Фроянова, феодальный уклад в Древнерусском государстве отнюдь не был системообразующим.

Периоды истории государства. В истории Древнерусского государства можно выделить четыре больших периода.

1) Около 882 – начало 990-х гг. Государство носит федеративный характер; входящие в него территории восточнославянских племенных союзов пользуются широкой автономией и вообще слабо связаны с центром. Поэтому Древнерусское государство этого периода часто характеризуется как «союз союзов племен». После смерти в 972 г. Святослава Игоревича государство вообще распадается на три независимые «волости» (Киевскую, Новгородскую и Древлянскую, вновь объединенные Ярополком Святославичем только около 977 г.).

2) Начало 990-х гг. – 1054 г. В результате ликвидации Владимиром Святославичем большинства племенных княжений и замены племенных князей наместниками (сыновьями) великого князя русского (кагана) государство приобретает черты унитарного. Однако в результате усобицы между Ярославом Мудрым и его братом Мстиславом Владимировичем (Лютым), в 1026 г. оно вновь распадается – на две половины (с границей между ними по Днепру), – и только после смерти в 1036 г. Мстислава Ярослав восстанавливает единство государства.

3) 1054 – 1113 гг. Согласно завещанию Ярослава Мудрого, государство вновь принимает черты федерации. Оно считается общим достоянием княжеского рода Рюриковичей, каждый из которых имеет право княжить в той или иной области («волости»), но должен подчиняться старшему в роде – великому князю русскому. Однако в результате начавшегося в XI в. бурного роста городов (потенциальных областных центров) и упадка значения Днепровского торгового пути (то и дело перекрывавшегося половцами) роль Киева как единого центра, контролирующего Днепровский путь, начинает падать, и федерация обнаруживает тенденцию к превращению в конфедерацию (т.е. к распаду единого государства).

4) 1113 – 1132 гг. Владимиру Мономаху (1113 – 1125 гг.) и его старшему сыну Мстиславу Великому (1125 – 1132 гг.) удается приостановить начавшийся распад Древнерусского государства и вновь придать ему черты федерации (а не конфедерации).

Поскольку объективные причины нарастания центробежных тенденций (а к ним, помимо перечисленных выше, относилась и слабая управляемость огромного государства при тогдашних средствах сообщения и связи) не удалось устранить ни Владимиру Мономаху, ни Мстиславу Великому, после смерти последнего в 1132 г. эти тенденции восторжествовали вновь. Городские «волости» одна за другой стали выходить из подчинения великому князю русскому. Последние из них сделали это в 1150-х гг. (почему время окончательного распада Древнерусского государства и относят иногда к середине XII в.), но обычно концом существования Древнерусского государства считается рубеж первой и второй третей XII в.

Литература

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997. Карпов А.Ю. Княгиня Ольга. М., 2012. Карпов А.Ю. Ярослав Мудрый. М., 2001. Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб., 1998. Петрухин В.Я. Русь в IX – Х вв. От призвания варягов до выбора веры. М., 2013. Свердлов М.Б. Генезис и структура феодального общества в Древней Руси. М., 1983. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.

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