Анна Русская – королева французская «У нас украли принцессу», – бьют тревогу украинцы. Соседей во главе с их президентом возмутило то, что русские «опять» посягнули на глубинные украинские исторические корни… Обида появилась после того, как во время своей поездки в Париж Владимир Путин сказал о богатых исторических связях между Россией и Францией и напомнил, что они начались не с поездки Петра I, а значительно раньше, когда королевой Франции стала Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого. Жившая в XI веке Анна Ярославна, действительно дочь Ярослава Мудрого, во всех имеющихся исторических источниках всегда именуется Анной Русской или Агнессой Русской, но никогда Анной Украинской. Даже очень любимое советской историографией... На чтение: 7 минут

«У нас украли принцессу», – бьют тревогу украинцы. Соседей во главе с их президентом возмутило то, что русские «опять» посягнули на глубинные украинские исторические корни… Обида появилась после того, как во время своей поездки в Париж Владимир Путин сказал о богатых исторических связях между Россией и Францией и напомнил, что они начались не с поездки Петра I , а значительно раньше, когда королевой Франции стала Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого.

Жившая в XI веке Анна Ярославна, действительно дочь Ярослава Мудрого, во всех имеющихся исторических источниках всегда именуется Анной Русской или Агнессой Русской, но никогда Анной Украинской. Даже очень любимое советской историографией словосочетание «Киевская Русь» появилось впервые только в XIX веке, его употребил историк Михаил Максимович в работе «Откуда идет Русская земля».

Князь Ярослав Владимирович, прозванный Мудрым, правил Киевом с 1016 по 1054 год, а до этого он сидел на княжениях в Ростове и Новгороде, которые уж точно никогда не были Украиной.

Ярослав Мудрый

Сев на киевский престол, Ярослав Мудрый начал проводить активную международную политику. Великий князь сознательно шел на расширение межгосударственных связей, в которых широко использовались династические браки.

Одна его дочь, Анастасия Ярославна, стала женой венгерского короля Андраша I. Елизавета Ярославна вышла замуж за короля Норвегии Харальда III Сурового. А вот с Анной Ярославной возникли проблемы. Первоначально планировалось, что она выйдет замуж за императора Священной Римской империи Генриха III, но брак не состоялся. Вскоре интерес к завидной невесте проявил король Франции Генрих I. Он отправил к Ярославу Мудрому представительное посольство с целью сватовства, а в мае 1051 года состоялась свадьба.

Генрих I

Анна родила королю четырех детей и прослыла при французском дворе весьма энергичной особой. О родине она не забывала: сохранился ее автограф, написанный на кириллице, – Ана Ръина (то есть Анна королева). В 1060 году умер Генрих I, и новым королем Франции стал сын Анны Филипп I, который был коронован еще при жизни отца, в это время ему было всего 8 лет.

Королева на недолгое время стала при сыне регентшей, но уже в 1061 году вышла замуж за влиятельного родственника покойного мужа, графа Рауля де Крепи. Второй брак вышел скандальным: Рауль влюбился настолько сильно, что забыл о том, что у него имеется законная супруга Алиенора. Церковные иерархи и брошенная жена пожаловались папе римскому, и понтифик Александр II отлучил графа де Крепи от церкви, на что богатейший обладатель многих владений не обратил особого внимания. После смерти второго мужа в 1074 году Анна вернулась в Париж к сыну-королю. Вероятнее всего, во второй половине 1070-х годов Анна скончалась.

Анна Ярославна

В исторической памяти французов дочь Ярослава осталась именно как Анна Русская, и ее замужество лишний раз доказало высокий международный авторитет Древнерусского государства в далеком XI веке, когда про украинскую державность никто и слыхом не слыхивал.