Василий III: внутренняя политика и итоги правления В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

Внутренняя политика

Как и его отец, Василий III поддерживал приезд в страну иностранцев самых разных профессий. Именно при нём появилась первая Немецкая слобода. Особенный успех при дворе имели архитекторы – строительство при великом князе процветало. При нём были построены Архангельский собор в Кремле, Церковь Вознесения Господня в Коломенском, усилен Московский Кремль, возведены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Зарайске, Коломне, Серпухове, заложен Новодевичий монастырь в Москве и десятки других храмов.

Василий III, обеспокоенный постоянными набегами, распорядился организовать целую линию крепостей вдоль левого берега Оки, а также создать знаменитые «засечные черты» с тем, чтобы для конных кочевников густые леса на правом берегу Оки стали бы труднопроходимыми. Уже его сын продолжит это дело, создав Большую засечную черту.

Василий III продолжил дело отца по организации ямской службы. При нём она появилась на Смоленщине, Рязанщине, Псковщине – землях, которые при нём окончательно были закреплены за Москвой. В 1527 году в стране появилась новая сводная карта, на которую были нанесены новые земли. Эта карта потом легла в основу созданного при Иване Грозном Большого Чертежа.

Василий III был убеждённым самодержцем, не терпевшим какого-либо влияния на свою власть – боярского ли, церковного ли. Чтобы справиться с боярами, он использовал поддержку церкви. Но после развода и женитьбы на Елене Глинской религиозные круги осудили князя. Попытки церковных иерархов повлиять на его решение Василий не потерпел, и митрополит Варлаам был отправлен в ссылку. Это было ещё довольно мягким решением – многих других своих противников он беспощадно казнил. Особенно это касалось бояр, причём именно при Василии прежнюю знать сильно потеснило поместное дворянство. Знаменитый Сигизмунд Герберштейн давал Василию оценки как тирана с претензией на идеологическую роль небожителя, однако источники показывают, что в целом его политика была характерна для той эпохи, и какой-либо выдающейся тирании за ним не числилось.

Смерть

Смерть настигла Василия III неожиданно. В 1533 году по дороге из Москвы в Волоколамск великий князь заболел – на левом бедре у него обнаружился сильный подкожный нарыв, неумолимо развивавшийся. До села Воробьёва (теперь это юго-запад современной Москвы) его довезли совсем без сил. Понимая, что ему осталось немного, он поручил семи боярам создать комиссию для управления государством, чтобы те осуществляли управление государством, пока наследнику Ивану не исполнится 15 лет – в ту пору ему было всего 3 года. 3 декабря 1533 года великого князя не стало. Похоронили его в Архангельском соборе, построенном в годы правления Василия III. Его завещание исполнялось недолго – меньше, чем через год, опекунов от власти отстранили, и страной фактически стала управлять Елена Глинская, мать малолетнего Ивана. Но это уже другая история.

Заключение

Почему же Василию III, при всём немалом количестве того, что он сделал, так не повезло с исторической памятью? По большому счёту, единственная память о нём в наши дни – это бюст на Аллее правителей России в ряду прочих великих князей, царей и императоров, а также выпущенная в 1996 году Почтой России марка достоинством в 1500 рублей. Подвело перед историей Василия то, что его отец и сын оказались более яркими личностями и оставили куда как более заметный след в истории русского государства. Прямо скажем, негусто для сыгравшего немалую роль в истории нашей страны правителя. Ивану Великому и Ивану Грозному ставят памятники, вешают мемориальные доски, о них снимают документальные и художественные фильмы. Так что можно сказать, что в исторической памяти народа они отпечатались куда больше, чем правивший между ними почти три десятка лет Василий III. Но, по крайней мере, хочется выразить надежду, что когда-то память этого человека будет увековечена хотя бы в тех местах, к которым он имеет самое непосредственное отношение – в Туле или Нижнем Новгороде, Пскове или Смоленске, Рязани или Коломне. Думается, несмотря на какие-то спорные моменты, он этого достоин...