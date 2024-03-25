Василий III – в тени отца и сына В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства На чтение: 15 минут

В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

Путь к царствию

Василий был вторым из шести сыновей великого князя Московского Ивана. Каждый из братьев имел титул князя какого-либо из русских городов, но их отец хорошо понимал, что без сильной централизованной власти невозможно создать прочный фундамент государства, и совершенно правильно хотел передать власть в одни руки – руки своего старшего сына. Но княжить Ивану, единственному сыну Ивана Великого от первого брака, более известному как Иван Молодой, было не суждено – тридцати двух лет от роду он скончался от подагры. Князь Иван пытался спасти его, даже вызвал из Венеции лекаря Леби Жидовина, который, по легенде, пообещал поставить наследника на ноги, а если вдруг не сможет, то он, Жидовин, готов на смертную казнь в отношении него. Увы, ни заграничные лекарства, ни горячие склянки не помогли – Ивана Молодого не стало 7 марта 1490 года (здесь и далее даты даём по современному летоисчислению). Существует версия о том, что то ли эскулапа подкупили сторонники других потенциальных наследников для отравления его пациента, то ли отравили его сами. Покойного похоронили в Архангельском соборе Кремля, горе-лекаря казнили.

Но после Ивана Молодого остались два сына, и именно на старшего из них поначалу обратил свой взор великий князь. В историю он вошёл как Дмитрий Иванович Внук, и, сложись судьба иначе, он вполне мог бы стать когда-нибудь новым правителем русского государства. Василий и его младшие братья, дети второй жены Ивана Великого Софьи Палеолог, оказались оттёрты в сторону. Но и у них нашлись свои сторонники среди бояр, и к концу XV века московская знать раскололась на два враждебных лагеря, непрерывно интригующих друг против друга. Одна, если так можно выразиться, партия преследовала цель возвести на престол после смерти Ивана III Дмитрия Внука, другая же хотела видеть в правителях Василия.

Поначалу позиции были крепче у первого лагеря – в конце 1497 года Иван Великий готовился венчать внука на царство, таким образом официально сделав его своим наследником. В это время был раскрыт заговор, созревший в окружении Софьи Палеолог и Василия Ивановича. Руководителем его якобы был думный дьяк, долгое время считавшийся историками подлинным автором знаменитого ивановского Судебника, Владимир Елизарович Гусев. Заговорщики должны были отравить великого князя, а затем захватить власть в свои руки. Шестеро тех, кого сочли руководителями заговора, казнили, многих бросили в темницы. Софья и Василий же оказались в опале и посажены фактически под домашний арест, и, казалось, прийти к власти последнему не удастся никогда – тем более, что в феврале 1498 года Иван Великий венчал на царство Дмитрия Внука.

Но уничтожить всю оппозицию в боярской среде Иван III не сумел, более того, в результате её интриг он вскоре подверг опале уже сторонников Дмитрия Внука. И покатились головы уже тех, кто поддерживал его же решение. В 1502 году Дмитрий попал в опалу по обвинению в «ереси жидовствующих» и вместе со своей матерью, Еленой Волошанкой, был брошен в тюрьму, из которой уже не вышел. Василий оказался главным претендентом на престол. В 1505 году ушёл из жизни Иван, и его наследник наконец воцарился на престоле Московского великого княжества.

О личной жизни

Тогда же, в 1505 году, Василий Иванович женился на избранной ему в невесты ещё отцом Соломонии Сабуровой. Брак оказался несчастливым, хотя они и прожили вместе около двадцати лет. То ли со здоровьем у Сабуровой было что-то не то, то ли с князем у неё оказалась «несовместимость» – но своего главного предназначения как жена монарха выполнить она не смогла, наследника так и не появилось. Василий, меж тем, серчал всё больше, даже запрещал собственным братьям жениться, пока у него не появится сын. Но на двадцатом году брака, видимо, терпение у него лопнуло окончательно, и неплодовитую жену он сослал в монастырь, не послушав даже церковных иерархов, особо ретивых из которых даже сослал или казнил.

Вообще говоря, Иван Великий хотел найти своему сыну невесту в Европе, но не сумел, поэтому Сабурову отбирали из сотен претенденток на смотре русских невест. Первоначальную задумку своего отца Василий воплотил в 1526 году, женившись на Елене Глинской, дочери литовского князя. В 1530 году у них наконец появился долгожданный наследник, которого тоже назвали Иваном. Впоследствии в историю он войдёт как Иван Грозный. Елена была воспитана на европейский манер, имела большое влияние на своего мужа, которого даже вынуждала подстригать бороду, что в то время для патриархального русского общества было чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, любви это к Глинской среди бояр, да и простонародья, не прибавляло.

Объединение Руси

Осколками эпохи феодальной раздробленности к началу царствия Василия III были два формально независимых государственных образования – Псков и Рязанское княжество; а также признававшее руку Москвы удельное Новгород-Северское княжество. Довершить дело своего отца по объединению русских земель было первостепенной задачей для нового великого князя. Во Пскове был московский наместник, но местные привыкли жить по-своему, деля власть между ним и вече. С 1508 года псковским наместником князя был Иван Михайлович Репня-Оболенский, ветеран нескольких войн при Иване III. Следовать местным обычаям он нисколько не собирался – даже традиционно въехать в город в присутствии местной знати он не пожелал, и бояре узнали о его прибытии только тогда, когда он уже занял предназначенные ему палаты. Псковичи вскоре стали жаловаться на воеводу Василию III, и тот в 1509 году пригласил делегацию в Новгород, где, по сути, взял её в заложники, выдвинув ряд требований: вече упразднить, вечевой колокол демонтировать, а исключительно право судить передать московскому наместнику. Во Пскове были люди, которые предлагали восстать против Москвы, но всё же победили сторонники покорения воле князя. 13 января 1509 года вечевой колокол во Пскове звучал в последний раз. Чтобы полностью обезопасить свою власть в этих местах, Василий повторил новгородский опыт своего отца, переселив часть псковитян в московские земли, а на их место, наоборот, поселив московитов.

Рязанское княжество зависело от Москвы с середины прошлого века. Но в 1516 году молодой князь этих земель Иван Иванович вступил в сговор с крымчаками, чтобы получить независимость от Москвы. Насколько татары могли помочь ему, вопрос спорный, но, вероятно, именно под таким соусом информацию подали Василию III, который пригласил мятежного князя к себе в Москву. Тот не хотел ехать, догадываясь, что за приём может его там ждать, но князя уговорили. Разумеется, в столице его посадили в темницу, а затем послали наместников в Рязань, довершивших дело ликвидации последнего русского княжества. Ни сама Рязань, ни какие-либо другие города сопротивления не оказали. Несколькими годами позже, во время нашествия на Московское государство крымского хана Мехмед Гирея, князь сумел-таки бежать из заключения и попытался с помощью татар вернуться в Рязань, но безуспешно. Иван Иванович бежал в Литву, где и прожил остаток своей жизни.

В 1523 году Василий III победил одного из последних удельных князей – Новгород-Северского князя Василия Шемячича, внука знаменитого Дмитрия Шемяки. Соперничество между московским и новгород-северским князьями, можно сказать, было наследственным – Дмитрий Шемяка воевал против деда Василия III, Василия II Тёмного – даже прозвище «Тёмный» тот получил, поскольку с подачи Шемяки был ослеплён. Нынешнему московскому князю не раз доносили о подозрительных сношениях Шемячича с крымскими татарами, но тот долго не предпринимал никаких мер. Ситуацию изменил очередной набег крымских татар, состоявшийся в 1523 году, после которого Василий наконец решил избавиться от строптивого князя по старой схеме – заманив его в Москву и бросив в темницу, а жену и дочь насильно отправив в монастырь. Отныне на Руси были владения только братьев Василия. Довершит дело централизации власти его сын, Иван Грозный.

Дело объединения русских земель, конечно, на этом закончено не было, ведь львиная их доля находилась под пятой других государств, но Василию удалось значительно продвинуться в деле централизации власти во вверенном ему государстве, выполнив завет своего отца. Было покончено с наследием феодальной раздробленности, междоусобными сварами, самовольством и интригами против Москвы правителей на местах.

Возвращение Смоленска

Древний русский город Смоленск уже более века находился под властью Великого княжества Литовского. Москва не раз пыталась его вернуть в состав русского государства, но безуспешно. Дед князя Василия III, уже упоминавшийся Василий II, даже заключал договор с великим князем литовским Казимиром IV Ягеллончиком, в соответствии с которым отказывался от претензий на Смоленщину на веки вечные. «Веки вечные», впрочем, продлились чуть больше полувека, в 1502 году Смоленск вновь осадило московское воинство, но безрезультатно.

Окрепшее московское государство бросало вызов литовцам, в былые времена присоединившим к себе русские княжества. В 1512 году начинается очередная война против Великого княжества Литовского. К тому времени оно заключило союз с Крымским ханством. Русская армия, поддержанная достаточно мощными по тем временам артиллерийскими силами – до 150 пушек. Дойдя до Смоленска, она осадила город, причём вскоре армию возглавил лично Василий III. Осада Смоленска, хоть и неудачная, явила собой новую тактику – использование пехотных подразделений, вооружённых огнестрельным оружием. Неудачными были и первоначально совершённые рейды на западные и юго-западные земли.

Летом 1513 года случился очередной поход русских войск. В его ходе она снова осадила Смоленск, а также Витебск и Полоцк, но с приближением большой литовской армии была вынуждена отойти. Третья осада началась уже на будущий год, в мае 1514 года. 1 августа крепость капитулировала. Успех окрылил остальные московские отряды, которые последовательно взяли Мстиславль, Кричев, Дубровну. Но под Оршей литовские войска нанесли чувствительное поражение русским войскам. Причиной этого стала измена князя Михаила Глинского, которого Василий III обошёл своей милостью, не дав ему Смоленск в управление. Интересно, что, узнав об этом, великий князь проявил редкое для его эпохи милосердие, сохранив тому жизнь и даже через десять с лишним лет, после женитьбы на его племяннице Елене Глинской, отпустив на свободу.

После поражения в районе Орши русские войска отступили в Смоленск и приготовились к обороне. Но литовский гетман Константин Острожский, не имевший достаточного количества артиллерии, почёл за лучшее отступить. После этого война переместилась на другие участки фронта. Москве удалось договориться о союзе со Священной Римской империей, которой не нравилось чрезмерно усилившееся польско-литовское государство. Но союзники оказались ненадёжными – в том же 1515 году император Максимилиан договорился с польским королём и великим князем литовским Сигизмундом I о прекращении поддержки Москвы в обмен на отказ от претензий на Чехию и Моравию. В 1516 году часть армии и вовсе пришлось снять с фронта, поскольку союзник литовцев – крымский хан – предпринял очередной набег. Правда, союзник у Сигизмунда тоже оказался аховый, с удовольствием грабивший не только русские земли, но и контролируемые польско-литовскими властителями.

Военные действия между русскими и литовцами возобновились в 1517 году. В сентябре этого года литовцы гетмана Юрия Радзивилла и поляки гетмана Януша Сверчовского под общим командованием всё того же гетмана Острожского осадили город Опочку. Но героическая оборона гарнизона не позволила врагу двинуться дальше на русский северо-запад, а подоспевшие войска под командованием Фёдора Васильевича Телепнева-Оболенского и Ивана Васильевича Ляцкого нанесли ему поражение. Бегство противника было стремительным, в руки русских попали все их осадные средства.

В 1518 году состоялась очередная осада Полоцка, вновь окончившаяся неудачей. Но в результате многочисленных рейдов русской конницы польско-литовские силы оказались обескровлены. Сигизмунд попытался ввести новые налоги, чтобы переформировать армию, но времени на это требовалось бы очень много. К тому же ненасытный крымский хан вновь изменил прежним договорённостям и напал на своего недавнего союзника, нанеся войскам гетмана Острожского в битве под Сокалем. А в 1521 году польско-литовское государство вступило в войну с Ливонским орденом. Москва к тому времени основательно устала от войны и набегов крымских татар, тем более что как раз в том году произошёл один из самых опустошительных рейдов крымчаков по русским землям. Поэтому обе стороны наконец приступили к переговорам. 14 сентября 1522 года в Москве был подписан мир, ознаменовавший возвращение смоленских земель в состав русского государства. Всех целей, конечно, достичь не удалось, но границу удалось сильно отодвинуть от столицы. Впрочем, мир оказался недолгим – спустя десять с небольшим лет тот же король Сигизмунд, пользуясь малолетством воцарившегося сына Василия III Ивана Васильевича, попытается взять реванш. И долго, долго ещё России пришлось сражаться с поляками и литовцами за возвращение своих исторических земель...

Южный и восточный вопрос

Проблемы на юге также оставались очень насущными и болезненными для страны. Непрекращающиеся набеги крымского хана и его союзников – осколков Золотой Орды в Поволжье. В 1516 году крымчаки дошли до Тулы, а в 1521 году – до Москвы. Враг был настолько силён, что Василию III даже пришлось согласиться платить дань, как раньше золотоордынцам. Но на будущий год, заключив мир, он выдвинулся с войском на Оку, ожидая нового набега. Но хан так и не пошёл на север.

Между тем, неспокойно было в Астрахани и Казань, где состоялась настоящая резня русских купцов. В 1523 году Василий направился с войском на Казань и разорил ханство, но на будущий год карательную экспедицию пришлось повторять, чтобы свергнуть преданного союзника крымского хана – казанского хана Сахиба Гирея. Положение стало улучшаться только во второй половине 1520-х годов. В 1527 году после пятидневной обороны Москвы и Коломны на реке Осётр было разбито крымское войско хана Исляма I Гирея. К власти в Казани удалось привести лояльного Москве царевича Касимовского ханства Джан-Али, но после смерти Василия III его свергли местные мурзы.

Внутренняя политика

Как и его отец, Василий III поддерживал приезд в страну иностранцев самых разных профессий. Именно при нём появилась первая Немецкая слобода. Особенный успех при дворе имели архитекторы – строительство при великом князе процветало. При нём были построены Архангельский собор в Кремле, Церковь Вознесения Господня в Коломенском, усилен Московский Кремль, возведены кремли в Нижнем Новгороде, Туле, Зарайске, Коломне, Серпухове, заложен Новодевичий монастырь в Москве и десятки других храмов.

Василий III, обеспокоенный постоянными набегами, распорядился организовать целую линию крепостей вдоль левого берега Оки, а также создать знаменитые «засечные черты» с тем, чтобы для конных кочевников густые леса на правом берегу Оки стали бы труднопроходимыми. Уже его сын продолжит это дело, создав Большую засечную черту.

Василий III продолжил дело отца по организации ямской службы. При нём она появилась на Смоленщине, Рязанщине, Псковщине – землях, которые при нём окончательно были закреплены за Москвой. В 1527 году в стране появилась новая сводная карта, на которую были нанесены новые земли. Эта карта потом легла в основу созданного при Иване Грозном Большого Чертежа.

Василий III был убеждённым самодержцем, не терпевшим какого-либо влияния на свою власть – боярского ли, церковного ли. Чтобы справиться с боярами, он использовал поддержку церкви. Но после развода и женитьбы на Елене Глинской религиозные круги осудили князя. Попытки церковных иерархов повлиять на его решение Василий не потерпел, и митрополит Варлаам был отправлен в ссылку. Это было ещё довольно мягким решением – многих других своих противников он беспощадно казнил. Особенно это касалось бояр, причём именно при Василии прежнюю знать сильно потеснило поместное дворянство. Знаменитый Сигизмунд Герберштейн давал Василию оценки как тирана с претензией на идеологическую роль небожителя, однако источники показывают, что в целом его политика была характерна для той эпохи, и какой-либо выдающейся тирании за ним не числилось.

Смерть

Смерть настигла Василия III неожиданно. В 1533 году по дороге из Москвы в Волоколамск великий князь заболел – на левом бедре у него обнаружился сильный подкожный нарыв, неумолимо развивавшийся. До села Воробьёва (теперь это юго-запад современной Москвы) его довезли совсем без сил. Понимая, что ему осталось немного, он поручил семи боярам создать комиссию для управления государством, чтобы те осуществляли управление государством, пока наследнику Ивану не исполнится 15 лет – в ту пору ему было всего 3 года. 3 декабря 1533 года великого князя не стало. Похоронили его в Архангельском соборе, построенном в годы правления Василия III. Его завещание исполнялось недолго – меньше, чем через год, опекунов от власти отстранили, и страной фактически стала управлять Елена Глинская, мать малолетнего Ивана. Но это уже другая история.

Заключение

Почему же Василию III, при всём немалом количестве того, что он сделал, так не повезло с исторической памятью? По большому счёту, единственная память о нём в наши дни – это бюст на Аллее правителей России в ряду прочих великих князей, царей и императоров, а также выпущенная в 1996 году Почтой России марка достоинством в 1500 рублей. Подвело перед историей Василия то, что его отец и сын оказались более яркими личностями и оставили куда как более заметный след в истории русского государства. Прямо скажем, негусто для сыгравшего немалую роль в истории нашей страны правителя. Ивану Великому и Ивану Грозному ставят памятники, вешают мемориальные доски, о них снимают документальные и художественные фильмы. Так что можно сказать, что в исторической памяти народа они отпечатались куда больше, чем правивший между ними почти три десятка лет Василий III. Но, по крайней мере, хочется выразить надежду, что когда-то память этого человека будет увековечена хотя бы в тех местах, к которым он имеет самое непосредственное отношение – в Туле или Нижнем Новгороде, Пскове или Смоленске, Рязани или Коломне. Думается, несмотря на какие-то спорные моменты, он этого достоин...

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