Василий III: Путь к царствию В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

Путь к царствию

Василий был вторым из шести сыновей великого князя Московского Ивана. Каждый из братьев имел титул князя какого-либо из русских городов, но их отец хорошо понимал, что без сильной централизованной власти невозможно создать прочный фундамент государства, и совершенно правильно хотел передать власть в одни руки – руки своего старшего сына. Но княжить Ивану, единственному сыну Ивана Великого от первого брака, более известному как Иван Молодой, было не суждено – тридцати двух лет от роду он скончался от подагры. Князь Иван пытался спасти его, даже вызвал из Венеции лекаря Леби Жидовина, который, по легенде, пообещал поставить наследника на ноги, а если вдруг не сможет, то он, Жидовин, готов на смертную казнь в отношении него. Увы, ни заграничные лекарства, ни горячие склянки не помогли – Ивана Молодого не стало 7 марта 1490 года (здесь и далее даты даём по современному летоисчислению). Существует версия о том, что то ли эскулапа подкупили сторонники других потенциальных наследников для отравления его пациента, то ли отравили его сами. Покойного похоронили в Архангельском соборе Кремля, горе-лекаря казнили.

Но после Ивана Молодого остались два сына, и именно на старшего из них поначалу обратил свой взор великий князь. В историю он вошёл как Дмитрий Иванович Внук, и, сложись судьба иначе, он вполне мог бы стать когда-нибудь новым правителем русского государства. Василий и его младшие братья, дети второй жены Ивана Великого Софьи Палеолог, оказались оттёрты в сторону. Но и у них нашлись свои сторонники среди бояр, и к концу XV века московская знать раскололась на два враждебных лагеря, непрерывно интригующих друг против друга. Одна, если так можно выразиться, партия преследовала цель возвести на престол после смерти Ивана III Дмитрия Внука, другая же хотела видеть в правителях Василия.

Поначалу позиции были крепче у первого лагеря – в конце 1497 года Иван Великий готовился венчать внука на царство, таким образом официально сделав его своим наследником. В это время был раскрыт заговор, созревший в окружении Софьи Палеолог и Василия Ивановича. Руководителем его якобы был думный дьяк, долгое время считавшийся историками подлинным автором знаменитого ивановского Судебника, Владимир Елизарович Гусев. Заговорщики должны были отравить великого князя, а затем захватить власть в свои руки. Шестеро тех, кого сочли руководителями заговора, казнили, многих бросили в темницы. Софья и Василий же оказались в опале и посажены фактически под домашний арест, и, казалось, прийти к власти последнему не удастся никогда – тем более, что в феврале 1498 года Иван Великий венчал на царство Дмитрия Внука.

Но уничтожить всю оппозицию в боярской среде Иван III не сумел, более того, в результате её интриг он вскоре подверг опале уже сторонников Дмитрия Внука. И покатились головы уже тех, кто поддерживал его же решение. В 1502 году Дмитрий попал в опалу по обвинению в «ереси жидовствующих» и вместе со своей матерью, Еленой Волошанкой, был брошен в тюрьму, из которой уже не вышел. Василий оказался главным претендентом на престол. В 1505 году ушёл из жизни Иван, и его наследник наконец воцарился на престоле Московского великого княжества.

О личной жизни

Тогда же, в 1505 году, Василий Иванович женился на избранной ему в невесты ещё отцом Соломонии Сабуровой. Брак оказался несчастливым, хотя они и прожили вместе около двадцати лет. То ли со здоровьем у Сабуровой было что-то не то, то ли с князем у неё оказалась «несовместимость» – но своего главного предназначения как жена монарха выполнить она не смогла, наследника так и не появилось. Василий, меж тем, серчал всё больше, даже запрещал собственным братьям жениться, пока у него не появится сын. Но на двадцатом году брака, видимо, терпение у него лопнуло окончательно, и неплодовитую жену он сослал в монастырь, не послушав даже церковных иерархов, особо ретивых из которых даже сослал или казнил.

Вообще говоря, Иван Великий хотел найти своему сыну невесту в Европе, но не сумел, поэтому Сабурову отбирали из сотен претенденток на смотре русских невест. Первоначальную задумку своего отца Василий воплотил в 1526 году, женившись на Елене Глинской, дочери литовского князя. В 1530 году у них наконец появился долгожданный наследник, которого тоже назвали Иваном. Впоследствии в историю он войдёт как Иван Грозный. Елена была воспитана на европейский манер, имела большое влияние на своего мужа, которого даже вынуждала подстригать бороду, что в то время для патриархального русского общества было чем-то из ряда вон выходящим. Конечно, любви это к Глинской среди бояр, да и простонародья, не прибавляло.