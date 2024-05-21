Василий III: объединение Руси В истории было немало правителей, которым не повезло с исторической памятью, хотя их заслуги вполне позволяли бы оказаться в пантеоне выдающихся, известных каждому, деятелей. К числу таковых относится и Василий III, сделавший очень много для становления русского государства. Но сделанное им оказалось в тени свершений хорошо известных всем его отца, Ивана III Великого, и сына – Ивана IV Грозного. Что же это был за человек?

Осколками эпохи феодальной раздробленности к началу царствия Василия III были два формально независимых государственных образования – Псков и Рязанское княжество; а также признававшее руку Москвы удельное Новгород-Северское княжество. Довершить дело своего отца по объединению русских земель было первостепенной задачей для нового великого князя. Во Пскове был московский наместник, но местные привыкли жить по-своему, деля власть между ним и вече. С 1508 года псковским наместником князя был Иван Михайлович Репня-Оболенский, ветеран нескольких войн при Иване III. Следовать местным обычаям он нисколько не собирался – даже традиционно въехать в город в присутствии местной знати он не пожелал, и бояре узнали о его прибытии только тогда, когда он уже занял предназначенные ему палаты. Псковичи вскоре стали жаловаться на воеводу Василию III, и тот в 1509 году пригласил делегацию в Новгород, где, по сути, взял её в заложники, выдвинув ряд требований: вече упразднить, вечевой колокол демонтировать, а исключительно право судить передать московскому наместнику. Во Пскове были люди, которые предлагали восстать против Москвы, но всё же победили сторонники покорения воле князя. 13 января 1509 года вечевой колокол во Пскове звучал в последний раз. Чтобы полностью обезопасить свою власть в этих местах, Василий повторил новгородский опыт своего отца, переселив часть псковитян в московские земли, а на их место, наоборот, поселив московитов.

Рязанское княжество зависело от Москвы с середины прошлого века. Но в 1516 году молодой князь этих земель Иван Иванович вступил в сговор с крымчаками, чтобы получить независимость от Москвы. Насколько татары могли помочь ему, вопрос спорный, но, вероятно, именно под таким соусом информацию подали Василию III, который пригласил мятежного князя к себе в Москву. Тот не хотел ехать, догадываясь, что за приём может его там ждать, но князя уговорили. Разумеется, в столице его посадили в темницу, а затем послали наместников в Рязань, довершивших дело ликвидации последнего русского княжества. Ни сама Рязань, ни какие-либо другие города сопротивления не оказали. Несколькими годами позже, во время нашествия на Московское государство крымского хана Мехмед Гирея, князь сумел-таки бежать из заключения и попытался с помощью татар вернуться в Рязань, но безуспешно. Иван Иванович бежал в Литву, где и прожил остаток своей жизни.

В 1523 году Василий III победил одного из последних удельных князей – Новгород-Северского князя Василия Шемячича, внука знаменитого Дмитрия Шемяки. Соперничество между московским и новгород-северским князьями, можно сказать, было наследственным – Дмитрий Шемяка воевал против деда Василия III, Василия II Тёмного – даже прозвище «Тёмный» тот получил, поскольку с подачи Шемяки был ослеплён. Нынешнему московскому князю не раз доносили о подозрительных сношениях Шемячича с крымскими татарами, но тот долго не предпринимал никаких мер. Ситуацию изменил очередной набег крымских татар, состоявшийся в 1523 году, после которого Василий наконец решил избавиться от строптивого князя по старой схеме – заманив его в Москву и бросив в темницу, а жену и дочь насильно отправив в монастырь. Отныне на Руси были владения только братьев Василия. Довершит дело централизации власти его сын, Иван Грозный.

Дело объединения русских земель, конечно, на этом закончено не было, ведь львиная их доля находилась под пятой других государств, но Василию удалось значительно продвинуться в деле централизации власти во вверенном ему государстве, выполнив завет своего отца. Было покончено с наследием феодальной раздробленности, междоусобными сварами, самовольством и интригами против Москвы правителей на местах.

Южный и восточный вопрос

Проблемы на юге также оставались очень насущными и болезненными для страны. Непрекращающиеся набеги крымского хана и его союзников – осколков Золотой Орды в Поволжье. В 1516 году крымчаки дошли до Тулы, а в 1521 году – до Москвы. Враг был настолько силён, что Василию III даже пришлось согласиться платить дань, как раньше золотоордынцам. Но на будущий год, заключив мир, он выдвинулся с войском на Оку, ожидая нового набега. Но хан так и не пошёл на север.

Между тем, неспокойно было в Астрахани и Казань, где состоялась настоящая резня русских купцов. В 1523 году Василий направился с войском на Казань и разорил ханство, но на будущий год карательную экспедицию пришлось повторять, чтобы свергнуть преданного союзника крымского хана – казанского хана Сахиба Гирея. Положение стало улучшаться только во второй половине 1520-х годов. В 1527 году после пятидневной обороны Москвы и Коломны на реке Осётр было разбито крымское войско хана Исляма I Гирея. К власти в Казани удалось привести лояльного Москве царевича Касимовского ханства Джан-Али, но после смерти Василия III его свергли местные мурзы.