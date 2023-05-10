Книжник и дипломат Дмитрий Герасимов Живший на рубеже XV и XVI веков, новгородский переводчик активно участвовал в дипломатической жизни Московского государства той эпохи, а его посещение Рима в 1525 году позволило Руси и Западной Европе совершить ценный культурный и информационный обмен.

Живший на рубеже XV и XVI веков, новгородский переводчик активно участвовал в дипломатической жизни Московского государства той эпохи, а его посещение Рима в 1525 году позволило Руси и Западной Европе совершить ценный культурный и информационный обмен.

В 1525 году великий князь Василий III отправляет в Рим посольство к папе Клименту VII, которое донесло до сведения великого понтифика желание России принять участие в антимусульманской лиге европейских держав. Во главе делегации был Дмитрий Герасимов. Дипломат, книжник и переводчик, с его именем связано знакомство Руси с достижениями европейской науки, а с его слов на Западе появилась одна из первых карт Московии.

Новгородский книжник

Дмитрий Герасимов родился в конце XV века, около 1465 года. О его месте рождения ничего не известно. Историки лишь предполагают на основе косвенных источников, что дипломат был уроженцем Новгородской земли – эта гипотеза выглядит правдоподобной, поскольку в дальнейшем он близко общался с местным архиепископом Геннадием, а молодые годы провёл в Ливонии, где изучил немецкий и латинский языки.

Примерно в конце 80-х годов XV века Герасимов начинает свою карьеру книжника. В то время Новгород был одним из центров перевода европейских произведений как богословского, так и светского характера. Архиепископ Геннадий непосредственно курировал эту деятельность – кружок, возникший в Новгороде, приложил руку ко многим переводам католических текстов. Герасимов, как знаток немецкого языка и латыни, безусловно, был ценным переводчиком.

Поскольку архиепископ вместе с выполнением своих непосредственных функций часто выполнял и дипломатические поручения (особенно учитывая положение Великого Новгорода как «ворот» в Западную Европу), то неудивительно, что вскоре Герасимов пошёл на повышение. В начале XVI века он перебирается в Москву и начинает работу в качестве переводчика в Посольском приказе.

Дипломат в Вечном Городе

И в столице страны Дмитрий Герасимов удивительным образом совмещал карьеру книжника и дипломатического сотрудника. Участвуя в переговорах с иностранными посланниками, он, в то же время, занимался переводами иностранных книг. На этой почве состоялось знакомство дипломата с Максимом Греком, прибывшим на Русь в 1518 году и занявшегося переводом церковных текстов с греческого языка. Вместе с Власом Игнатовым, другим переводчиком, прибывшим вместе с Герасимовым из Новгорода, они переложили на церковнославянский язык «Апостол» и произведения «Иоанна Златоуста». Впоследствии эти переводы послужили опале Максима Грека – неизвестно, как отнёсся к этому гонению Дмитрий Герасимов, однако, исходя из имеющихся источников, обвинения в ереси обошли его стороной.

В качестве переводчика Герасимов принимал участие во многих посольствах Московского княжества. Он побывал во многих странах Центральной и Северной Европы – источники сообщают о том, что Дмитрий сопровождал послов в Пруссии, Швеции, Дании и Священной Римской Империи. По всей видимости, служение книжника было высоко оценено при княжеском дворе. В 1525 году Василий III доверил Герасимову возглавить поездку к римскому папе Клименту VII.

Это посольство примечательно тем, что оно довольно подробно описано в итальянских источниках. Так, подробное описание о пребывании Дмитрия в Риме оставил учёный-гуманист и епископ Паоло Джовио, который интересовался далёкой и слабо известной в Европе Московией. Деметрий Эразмий (так Герасимова прозвали в Италии) провёл в Риме два месяца. Он был размещён в Ватиканском дворце, среди членов курии, активно посещал достопримечательности Вечного Города, в чём ему помогал дипломат Франческо Кьрикати. Вместе с этим он вёл как официальные, так и неформальные беседы с итальянскими интеллектуалами, среди которых был и Паоло Джовио. Так, он отзывался о своём собеседнике как о «человеке весьма сведущего в делах мирских, а особенно в Священном писании» с «весёлым и остроумным характером».

По всей видимости, итальянские интеллектуалы были поражены тому факту, что встретили настолько просвещённого человека из далёкой, зачастую считавшейся «варварской» страны. Впрочем, культурный обмен не был односторонним. Хотя Герасимов не оставил личных воспоминаний о своей поездке в Рим, исследователи выдвигают вполне реалистичные версии, касающиеся последствий посольства для культуры Руси первой половины XVI века.

Вероятнее всего, благодаря поездке и длительному пребыванию «Деметрия Эразмия» в Риме Русь узнала о многих достижениях науки того времени. В частности, именно благодаря Герасимову стало известно о кругосветном путешествии Фернана Магеллана. Книжник перевёл на церковнославянский язык труд секретаря императора Священной Римской Империи Карла V, Максимилиана Трансильвана, в котором содержался отчёт о знаменитом путешествии.

В свою очередь, Паоло Джовио со слов Герасимова составил карту нашей страны. «Московия, составленная по рассказу посла Димитрия» стала первой гравюрой на дереве с изображением Московской Руси. Впоследствии именно она станет основой для многочисленных карт, посвящённых нашей стране и публиковавшихся в течение последующих десятилетий. На фоне рассказов Дмитрия о географии Московской Руси в Европе получила широкое распространение гипотеза о возможности достижения Индии и Китая через «северное море» - так, Герасимов поведал, что река Двина впадает в бескрайнюю водную гладь. Это приведёт к голландским и английским экспедициям в Баренцевом море и, чуть позднее, к открытию английского торгового представительства в Москве.

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К моменту своего римского путешествия Герасимов был уже достаточно пожилым человеком – Джовио оценивал возраст своего собеседника примерно в 60 лет. По возвращении на Русь он продолжил деятельность переводчика. Работы дипломату заказывал уже новый новгородский архиепископ, Макарий, который в скором времени станет московским митрополитом. Перевод Псалтиря Бруно Вюрцбургского, например, обладал и многими авторскими атрибутами: Герасимов включил в него многие толкования отцов Церкви, живших до Раскола, которые практически не были известны в византийской традиции.

Пслатирь был последним трудом, чётко ассоциируемым с Дмитрием Герасимовым. После 1535 года переводчик, которому на этот момент было, вероятно, уже 70, скончался, оставив после себя богатое культурное наследие. Герасимов оказал большое влияние на церковнославянскую словесность и на связи Руси с Западом.