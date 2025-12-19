0 видео из 0

В этом выпуске мы погружаемся в одно из самых значимых событий русской истории — Куликовскую битву! Наши эксперты, реконструкторы и историки Яков Внуков и Альфия Тимир-Булатова, поделятся своими знаниями и опытом, чтобы раскрыть все нюансы этого эпического сражения. В этом эпизоде вы узнаете:

• Каковы были причины Куликовской битвы и её исторический контекст? • Какие тактические приемы использовались в сражении, и как реконструкторы воссоздают эти моменты сегодня?

• Как Куликовская битва повлияла на дальнейшую историю России и формирование национальной идентичности?

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать больше о том, как история оживает в реконструкциях и что мы можем извлечь из событий 1380 года!