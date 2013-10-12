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Лектор: Жуков Клим Александрович Военный историк, писатель, научный секретарь семинара военной археологии при Институте истории материальной культуры Российской академии наук

В истории России не так много событий, которые могут сравниться по значимости с Куликовской битвой 1380 года. На Дон пришли полки москвичей, суздальцев, ростовчан, владимирцев… а обратно вернулось войско русских. При всей важности события и его широчайшем отражении в исторических источниках, оно оказалось ещё и одним из самых мифологизированных. Данная лекция призвана помочь разобраться в хитросплетениях политики конца XIV века, вычленить подлинные известия своего времени и попытаться реконструировать сражение на основе современного научного знания, в том числе, последних данных археологии.