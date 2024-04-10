6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Дмитрий Донской

Борисов Н. С.

Московский князь Дмитрий Донской относится к тому типу исторических личностей, которых принято называть знаковыми. Большинству он известен как герой Куликовской битвы, положившей начало освобождению Руси от ордынской зависимости. Книга доктора исторических наук, профессора Н.С. Борисова проливает свет на разные аспекты тридцатилетнего правления Дмитрия Ивановича. Князь представлен в ней настоящим собирателем, устроителем и хранителем русских земель, глубоко верующим человеком, отважным воином и мудрым политиком. Издание сопровождается публикацией произведения "Задонщина" XIV столетия, а также биографического очерка выдающегося русского историка В.О. Ключевского, посвященного основателю Троице-Сергиева монастыря святому Сергию Радонежскому.