Куликовская битва: неизвестное Бородино

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Лектор: Жуков Клим Александрович Военный историк, писатель, научный секретарь семинара военной археологии при Институте истории материальной культуры Российской академии наук. «В истории России не так много событий, которые могут сравниться по значимости с Куликовской битвой 1380 года. На Дон пришли полки москвичей, суздальцев, ростовчан, владимирцев… а обратно вернулось войско русских. При всей важности события и его широчайшем отражении в исторических источниках, оно оказалось ещё и одним из самых мифологизированных. Данная лекция призвана помочь разобраться в хитросплетениях политики конца XIV века, вычленить подлинные известия своего времени и попытаться реконструировать сражение на основе современного научного знания, в том числе, последних данных археологии», - комментирует Клим Жуков.

Лекторий «Исторические субботы»