«Великая замятня» За два десятка лет в Орде сменилось 25 ханов, что русскими было названо «Великая замятня». Династический кризис в Сарае способствует политическому и военному ослаблению Орды.

«ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ» В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ

Хан Бердибек умер в 1359 году. В Золотой Орде началось двадцатилетие междоусобной борьбы, которое в 1380 году прекратил хан Тохтамыш. За двадцать лет на ханский престол претендовало более 20 лиц. Убив всех царевичей, Бердибек пытался решить свои собственные проблемы, хотя он их так и не решил. Но при этом Бердибек не подумал о том, что в случае его смерти (что случилось уже через два года) не останется ни одного законного наследника по линии Бату. Именно это и случилось. А раз не было законных наследников, то престол мог занять любой или почти любой.

Престол занял Кульна, который был убит в 1359 году. Его сменил на престоле Ноуруз. Весной 1360 года в борьбу за ханский престол включаются представители Кок-Орды, которая находилась на востоке. Там правили законные наследники по линии Джучи. Поход на Сарай возглавлял Хызр (по-русски Хидырь). Успех ему был обеспечен. Он встретил «лесть в князех ордынских». Хызра занимал ханский престол в течение года. В 1361 году он был убит. Согласно Симеоновской летописи, хана Хызра убил его сын Тимур-ходжа. Тимур-ходжа правил всего две недели. На сцене появился Мамай.

Мамай был крупным феодалом. При Бердибеке Мамай занимал второе место в государстве - он был беклярибеком. Кроме того, он был женат на дочери хана. Сам Мамай не принадлежал к роду Чингизидов. Поэтому он не торопился занять ханский престол. Мамай пошел другим путем - он ставил ханов, которые полностью ему подчинялись. Это были ханы-марионетки. Первым мамаевским ханом был Абдуллах. Он правил с 1361 по 1369 год. Тимур-ходжа бежал из Сарая ал-Джедид на правый берег Волги. Там он был убит. Сам Мамай со своим ханом Абдуллахом и воинами (ордой) перебрался в Крым. Это был его улус.

Мизун Ю.Г. Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества

КРИЗИС ЗОЛОТОЙ ОРДЫ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XIV В.

Кончина Ивана Ивановича 13 ноября 1359 г. совпала с началом новой, теперь продолжительной, «замятии» в Орде. По смерти хана Бердибека сменивший его Кульпа царствовал всего пять месяцев и был убит Наврузом. К последнему и отправились «вси князи Роусьскыи». К этому их вынуждала как смена хана, так и кончина великого князя владимирского: требовалось подтвердить свои владельческие права. Главным же вопросом была судьба великого княжения. Новому мос­ковскому князю, сыну Ивана Ивановича Дмитрию было всего 9 лет (р. 12 октября 1350 г.), и Навруз предпочел ему нижегородского князя Андрея Константиновича (сына Константина Васильевича). Андрей (не имевший склонности к государственной деятельности) отказался от ярлыка в пользу своего младшего брата Дмитрия, князя суздальского; 22 июня 1360 г. Дмитрий Константинович занял владимирский стол.

Потеря великого княжения означала, что из-под власти москов­ского князя уходит обширная территория великого княжества Влади­мирского (с городами Владимиром, Переяславлем, Костромой, Юрьевом-Польским, Дмитровом, Ярополчем). Одновременно Галицкое княжение было передано ханом Дмитрию Борисовичу, сыну послед­него дмитровского князя, а Сретенская половина Ростова, которой завладел еще Иван Калига в 1332 г. (когда к нему отошло все великое княжение) была возвращена ростовским князьям. Фактически вла­дения князей Московского дома вернулись почти к границам 1327 г. - времени до получения Иваном Калитой ярлыка на великое княжение владимирское (за исключением юго-запада - «мест рязанских», вошед­ших в состав именно Московского, а не великого Владимирского княжества).

Тем временем (еще до прихода Дмитрия Константиновича во Вла­димир) Навруз был убит другим претендентом на ордынский престол Хызром (Хидырем). В 1361 г. его посетили Дмитрий Московский, Дмитрий Константинович с братом Андреем и Константин Ростовский. Дмитрий Иванович уехал из Орды ранее других князей (о каких-либо пожалованиях летописные известия молчат - очевидно, новый хан только подтвердил существовавшее положение), и тем самым избежал участи быть свидетелем новой вспышки замятии: Хызр был убит, и по­явилось сразу несколько претендентов на престол; сильнейшими из них стали Мюрид (Мурат) и Абдулла, от имени которого действовал эмир («князь ординьскыи») Мамай. Кроме того, два представителя ордынск­ой знати, не принадлежавшие к ханскому роду, стали фактически неза­висимы от центральной власти: Болактемир начал править в Волжской Булгарии, а Тагай в Наручади (район современного Наровчата).

В следующем, 1362 г. Дмитрий Иванович и Дмитрий Константино­вич «сперлися о великом княжении», отправив каждый своих послов к Мурату. На этот раз московское влияние взяло верх «и принесоша ярлыкъ княжение великое по отчина и по дедина князю великому Дмитрею Ивановичю Московскому». Суздальский князь, однако, не соби­рался оставлять великого княжения, видимо, надеясь на перемену конъюнктуры в Орде. Но военное превосходство было явно на стороне Москвы - 30-летний период великого княжения Калиты и его сыновей не прошел даром. Дмитрий Константинович вынужден был удалиться в отчинный Суздаль, и в начале января 1363 г. Дмитрий Московский въехал во Владимир. Московское правительство (в котором ведущую роль играли, по-видимому, тысяцкий Василий Вельяминов и митропо­лит Алексей) подстраховалось, получив ярлык и от другого хана - Абдуллы. Не исключено, что именно факт обращения Москвы к сопернику Мурата привел к перемене настроения последнего - в 1363 г. он выдал ярлык на великое княжение Дмитрию Константиновичу. Тот занял было Владимир в отсутствие там Дмитрия Ивановича, но вновь был вынужден отступить перед военной силой и, будучи осажден в своем Суздале, признать переход великого княжения к московскому князю. Тогда же была возвращена половина Ростова и Галицкое княжество. Таким образом, за три года, используя собст­венный накопленный потенциал и «неустроение» в Орде, Москва вос­становила позиции, существовавшие до смерти Ивана Ивановича.

В Орде к 1363 г. ситуация несколько прояснилась: отныне в ее западной части - от Днепра до Волги правил, используя ханов-марионеток, Мамай. До 1370 г. ханом считался Абдулла, затем его сме­нил Мухаммед-Булак (Бюлек). В заволжской же части (со столицей Сараем) происходила частая смена ханов (от 8 до 13 с 1363 по 1380 г., согласно разным мнениям); Мамаю несколько раз удавалось захватить Сарай (1363, 1367-1368, 1372-1373), но удержать его он не смог.

В 1374 г. Мамай и Мухаммед-Бюлек потерпели поражение в войне с одним из претендентов на ордынский престол и потеряли Сарай, которым овладели в 1372 г. По вероятному предположению В.Л. Его­рова, в связи с этой войной он послал Дмитрию «запрос» - требование экстраординарной выплаты, на что великий князь ответил отказом. Представляется, что факт требования Мамаем, «нелегитимным» прави­телем, средств для борьбы с Чингизидом мог сыграть роль последней капли, переполнившей чашу. Здесь уместно нарушить хронологичес­кое изложение и обратиться к вопросу, как вообще воспринималась на Руси иноземная власть.

После похода Батыя и установления зависимости русских княжеств от монголо-татар к их правителю в русских источниках начинает при­меняться титул «царь» («цесарь»). Первоначально так именуется пре­имущественно великий хан в Каракоруме, а с 60-х годов ХIII в., после утверждения полной самостоятельности западного улуса Монгольской империи - Орды - хан, правящий в этой последней. Факт этот при­мечателен, поскольку никогда прежде царский титул не применялся на Руси к предводителям кочевников; со времени принятия христианства «царством» в глазах образованных кругов Древней Руси была Визан­тийская империя, именно к византийскому императору в русских источ­никах последовательно применяется титул «царь» («цесарь»). Только силой монгольского государства и присвоением его правителем вер­ховной власти над Русью перенос царского титула на ордынского хана объяснить трудно: вполне могло бы подойти и тюрко-монгольское слово «хан», тем более что в первые годы ордынского владычества оно встречается в русских источниках (как обозначение великого хана). Очевидно, решающим для присвоения монгольским ханам хорошо известного на Руси титула было другое обстоятельство.

В 1204 г. столица Византии Константинополь - «Царьград» - был захвачен крестоносцами. На Руси это событие было расценено как «погибель царства. Именно на этот период «отсутствия царства» пришлось монголо-татарское завоевание. Перенос царского титула на правителя Орды, по-видимому, свидетельствует о том, что Орда определенным образом заполнила лакуну в мировосприятии, заняла в общественном сознании место «царства» (на момент завоевания пустующее).

До второй половины XIV столетия сюзеренитет Орды над Северо-Восточной Русью не оспаривался ни политическими деятелями, ни деятелями общественной мысли. Акты сопротивления татарам, как мы видели, были связаны с междукняжескими конфликтами на Руси (князья могли оказываться в конфронтации с ханом, поддерживавшим их соперников), а не с осознанной борьбой на полное уничтожение зависимости. Лишь в «Повести о Михаиле Тверском» (1319-1320) можно усмотреть мысль о временном характере татарского господст­ва над Русью, но проводится она крайне завуалированно, в виде наме­ка, путем использования примеров из истории Древнего Рима и Ви­зантии.

Но с началом в Орде замятии сложилась принципиально новая ситуация. Во-первых, обычным стало положение, когда в Орде было два «царя» (а временами и более). Во-вторых, самым могущественным политиком в этом государстве стал (впервые) человек, не принад­лежавший к «царскому» роду. «Цари» при нем превратились в марионе­ток, которых Мамай менял по своему усмотрению. На Руси такая ситуация осознавалась очень четко. Хан, от лица которого правил Ма­май, мог быть пренебрежительно назван «Мамаевым царем», прямо говорилось, что Мамай «у себе въ Ордe посадилъ царя другаго». Полновластие Мамая особо подчеркнуто в следующих летописных ха­рактеристиках: «...царь ихъ не владеяше ничимъ же, но всяко старьишинство держаше Мамай»; «Некоему убо у них худу цесарюющу, но все деющу у них князю Мамаю».

Таким образом, к 1374 г. уже более десятилетия государственное устройство Орды находилось в «ненормальном» состоянии: цари реаль­ной властью не обладали, она принадлежала узурпатору. После того как к этому факту добавилось стремление Мамая передать великое княжение Михаилу Тверскому и, наконец, потеря им Сарая, в Моск­ве решились, вероятно, в ответ на денежный «запрос», пойти на раз­рыв и не соблюдать с незаконным, ненадежным в плане поддерж­ки великого князя и к тому же не контролирующим всю террито­рию Орды правителем вассальных отношений.

Горский А.А. Москва и Орда