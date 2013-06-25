«Великая замятня»
За два десятка лет в Орде сменилось 25 ханов, что русскими было названо «Великая замятня». Династический кризис в Сарае способствует политическому и военному ослаблению Орды.
«ВЕЛИКАЯ ЗАМЯТНЯ» В ЗОЛОТОЙ ОРДЕ
Хан Бердибек умер в 1359 году. В Золотой Орде началось двадцатилетие междоусобной борьбы, которое в 1380 году прекратил хан Тохтамыш. За двадцать лет на ханский престол претендовало более 20 лиц. Убив всех царевичей, Бердибек пытался решить свои собственные проблемы, хотя он их так и не решил. Но при этом Бердибек не подумал о том, что в случае его смерти (что случилось уже через два года) не останется ни одного законного наследника по линии Бату. Именно это и случилось. А раз не было законных наследников, то престол мог занять любой или почти любой.
Престол занял Кульна, который был убит в 1359 году. Его сменил на престоле Ноуруз. Весной 1360 года в борьбу за ханский престол включаются представители Кок-Орды, которая находилась на востоке. Там правили законные наследники по линии Джучи. Поход на Сарай возглавлял Хызр (по-русски Хидырь). Успех ему был обеспечен. Он встретил «лесть в князех ордынских». Хызра занимал ханский престол в течение года. В 1361 году он был убит. Согласно Симеоновской летописи, хана Хызра убил его сын Тимур-ходжа. Тимур-ходжа правил всего две недели. На сцене появился Мамай.
Мамай был крупным феодалом. При Бердибеке Мамай занимал второе место в государстве - он был беклярибеком. Кроме того, он был женат на дочери хана. Сам Мамай не принадлежал к роду Чингизидов. Поэтому он не торопился занять ханский престол. Мамай пошел другим путем - он ставил ханов, которые полностью ему подчинялись. Это были ханы-марионетки. Первым мамаевским ханом был Абдуллах. Он правил с 1361 по 1369 год. Тимур-ходжа бежал из Сарая ал-Джедид на правый берег Волги. Там он был убит. Сам Мамай со своим ханом Абдуллахом и воинами (ордой) перебрался в Крым. Это был его улус.
Мизун Ю.Г. Ханы и князья. Золотая Орда и русские княжества
КРИЗИС ЗОЛОТОЙ ОРДЫ ВО 2-Й ПОЛОВИНЕ XIV В.
Кончина Ивана Ивановича 13 ноября 1359 г. совпала с началом новой, теперь продолжительной, «замятии» в Орде. По смерти хана Бердибека сменивший его Кульпа царствовал всего пять месяцев и был убит Наврузом. К последнему и отправились «вси князи Роусьскыи». К этому их вынуждала как смена хана, так и кончина великого князя владимирского: требовалось подтвердить свои владельческие права. Главным же вопросом была судьба великого княжения. Новому московскому князю, сыну Ивана Ивановича Дмитрию было всего 9 лет (р. 12 октября 1350 г.), и Навруз предпочел ему нижегородского князя Андрея Константиновича (сына Константина Васильевича). Андрей (не имевший склонности к государственной деятельности) отказался от ярлыка в пользу своего младшего брата Дмитрия, князя суздальского; 22 июня 1360 г. Дмитрий Константинович занял владимирский стол.
Потеря великого княжения означала, что из-под власти московского князя уходит обширная территория великого княжества Владимирского (с городами Владимиром, Переяславлем, Костромой, Юрьевом-Польским, Дмитровом, Ярополчем). Одновременно Галицкое княжение было передано ханом Дмитрию Борисовичу, сыну последнего дмитровского князя, а Сретенская половина Ростова, которой завладел еще Иван Калига в 1332 г. (когда к нему отошло все великое княжение) была возвращена ростовским князьям. Фактически владения князей Московского дома вернулись почти к границам 1327 г. - времени до получения Иваном Калитой ярлыка на великое княжение владимирское (за исключением юго-запада - «мест рязанских», вошедших в состав именно Московского, а не великого Владимирского княжества).
Тем временем (еще до прихода Дмитрия Константиновича во Владимир) Навруз был убит другим претендентом на ордынский престол Хызром (Хидырем). В 1361 г. его посетили Дмитрий Московский, Дмитрий Константинович с братом Андреем и Константин Ростовский. Дмитрий Иванович уехал из Орды ранее других князей (о каких-либо пожалованиях летописные известия молчат - очевидно, новый хан только подтвердил существовавшее положение), и тем самым избежал участи быть свидетелем новой вспышки замятии: Хызр был убит, и появилось сразу несколько претендентов на престол; сильнейшими из них стали Мюрид (Мурат) и Абдулла, от имени которого действовал эмир («князь ординьскыи») Мамай. Кроме того, два представителя ордынской знати, не принадлежавшие к ханскому роду, стали фактически независимы от центральной власти: Болактемир начал править в Волжской Булгарии, а Тагай в Наручади (район современного Наровчата).
В следующем, 1362 г. Дмитрий Иванович и Дмитрий Константинович «сперлися о великом княжении», отправив каждый своих послов к Мурату. На этот раз московское влияние взяло верх «и принесоша ярлыкъ княжение великое по отчина и по дедина князю великому Дмитрею Ивановичю Московскому». Суздальский князь, однако, не собирался оставлять великого княжения, видимо, надеясь на перемену конъюнктуры в Орде. Но военное превосходство было явно на стороне Москвы - 30-летний период великого княжения Калиты и его сыновей не прошел даром. Дмитрий Константинович вынужден был удалиться в отчинный Суздаль, и в начале января 1363 г. Дмитрий Московский въехал во Владимир. Московское правительство (в котором ведущую роль играли, по-видимому, тысяцкий Василий Вельяминов и митрополит Алексей) подстраховалось, получив ярлык и от другого хана - Абдуллы. Не исключено, что именно факт обращения Москвы к сопернику Мурата привел к перемене настроения последнего - в 1363 г. он выдал ярлык на великое княжение Дмитрию Константиновичу. Тот занял было Владимир в отсутствие там Дмитрия Ивановича, но вновь был вынужден отступить перед военной силой и, будучи осажден в своем Суздале, признать переход великого княжения к московскому князю. Тогда же была возвращена половина Ростова и Галицкое княжество. Таким образом, за три года, используя собственный накопленный потенциал и «неустроение» в Орде, Москва восстановила позиции, существовавшие до смерти Ивана Ивановича.
В Орде к 1363 г. ситуация несколько прояснилась: отныне в ее западной части - от Днепра до Волги правил, используя ханов-марионеток, Мамай. До 1370 г. ханом считался Абдулла, затем его сменил Мухаммед-Булак (Бюлек). В заволжской же части (со столицей Сараем) происходила частая смена ханов (от 8 до 13 с 1363 по 1380 г., согласно разным мнениям); Мамаю несколько раз удавалось захватить Сарай (1363, 1367-1368, 1372-1373), но удержать его он не смог.
В 1374 г. Мамай и Мухаммед-Бюлек потерпели поражение в войне с одним из претендентов на ордынский престол и потеряли Сарай, которым овладели в 1372 г. По вероятному предположению В.Л. Егорова, в связи с этой войной он послал Дмитрию «запрос» - требование экстраординарной выплаты, на что великий князь ответил отказом. Представляется, что факт требования Мамаем, «нелегитимным» правителем, средств для борьбы с Чингизидом мог сыграть роль последней капли, переполнившей чашу. Здесь уместно нарушить хронологическое изложение и обратиться к вопросу, как вообще воспринималась на Руси иноземная власть.
После похода Батыя и установления зависимости русских княжеств от монголо-татар к их правителю в русских источниках начинает применяться титул «царь» («цесарь»). Первоначально так именуется преимущественно великий хан в Каракоруме, а с 60-х годов ХIII в., после утверждения полной самостоятельности западного улуса Монгольской империи - Орды - хан, правящий в этой последней. Факт этот примечателен, поскольку никогда прежде царский титул не применялся на Руси к предводителям кочевников; со времени принятия христианства «царством» в глазах образованных кругов Древней Руси была Византийская империя, именно к византийскому императору в русских источниках последовательно применяется титул «царь» («цесарь»). Только силой монгольского государства и присвоением его правителем верховной власти над Русью перенос царского титула на ордынского хана объяснить трудно: вполне могло бы подойти и тюрко-монгольское слово «хан», тем более что в первые годы ордынского владычества оно встречается в русских источниках (как обозначение великого хана). Очевидно, решающим для присвоения монгольским ханам хорошо известного на Руси титула было другое обстоятельство.
В 1204 г. столица Византии Константинополь - «Царьград» - был захвачен крестоносцами. На Руси это событие было расценено как «погибель царства. Именно на этот период «отсутствия царства» пришлось монголо-татарское завоевание. Перенос царского титула на правителя Орды, по-видимому, свидетельствует о том, что Орда определенным образом заполнила лакуну в мировосприятии, заняла в общественном сознании место «царства» (на момент завоевания пустующее).
До второй половины XIV столетия сюзеренитет Орды над Северо-Восточной Русью не оспаривался ни политическими деятелями, ни деятелями общественной мысли. Акты сопротивления татарам, как мы видели, были связаны с междукняжескими конфликтами на Руси (князья могли оказываться в конфронтации с ханом, поддерживавшим их соперников), а не с осознанной борьбой на полное уничтожение зависимости. Лишь в «Повести о Михаиле Тверском» (1319-1320) можно усмотреть мысль о временном характере татарского господства над Русью, но проводится она крайне завуалированно, в виде намека, путем использования примеров из истории Древнего Рима и Византии.
Но с началом в Орде замятии сложилась принципиально новая ситуация. Во-первых, обычным стало положение, когда в Орде было два «царя» (а временами и более). Во-вторых, самым могущественным политиком в этом государстве стал (впервые) человек, не принадлежавший к «царскому» роду. «Цари» при нем превратились в марионеток, которых Мамай менял по своему усмотрению. На Руси такая ситуация осознавалась очень четко. Хан, от лица которого правил Мамай, мог быть пренебрежительно назван «Мамаевым царем», прямо говорилось, что Мамай «у себе въ Ордe посадилъ царя другаго». Полновластие Мамая особо подчеркнуто в следующих летописных характеристиках: «...царь ихъ не владеяше ничимъ же, но всяко старьишинство держаше Мамай»; «Некоему убо у них худу цесарюющу, но все деющу у них князю Мамаю».
Таким образом, к 1374 г. уже более десятилетия государственное устройство Орды находилось в «ненормальном» состоянии: цари реальной властью не обладали, она принадлежала узурпатору. После того как к этому факту добавилось стремление Мамая передать великое княжение Михаилу Тверскому и, наконец, потеря им Сарая, в Москве решились, вероятно, в ответ на денежный «запрос», пойти на разрыв и не соблюдать с незаконным, ненадежным в плане поддержки великого князя и к тому же не контролирующим всю территорию Орды правителем вассальных отношений.
Горский А.А. Москва и Орда