Краткий курс истории. Первая русская артиллерия 23 августа 1382 года хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию. С тех пор началось бурное развитие этого вида вооружений. Артиллерийский хаос Вплоть до петровских времён (начало 18 века) технологии производства артиллерии в России не имели стандартов. Пушки производились кустарными методами и могли изготавливаться из бронзы, железа или чугуна. Каждый мастер сам определял параметры орудия, решал, какой длины и толщины будет ствол, какой калибр будут иметь снаряды. В результате пушки, конечно, получались уникальными, но это сильно усложняло снабжение артиллерии и ведение огня. Царь-пушка Успех или смерть Новое орудие, прежде чем поступить на государственную службу, проходило...

23 августа 1382 года хан Тохтамыш осадил Москву. Впервые в истории России защитники города применили артиллерию. С тех пор началось бурное развитие этого вида вооружений.

Огнестрельное артиллерийское оружие распространилось на рубеже XII—XIII веков. В Европе оно впервые появилось у испанцев, заимствовавших его у мавров и арабов. Согласно четырём арабским рукописям, в 1260 году мамлюки использовали их в битве с монголами при Айн-Джалуте. Существует гипотеза, что в 1241 году монголы использовали уже примитивную артиллерию в битве с венграми на реке Шайо. По утверждению египетского историка Ибн Хальдуна, в 1274 году войско марокканского султана Абу Юсуфа Якуба использовало при осаде алжирского города Сиджильмаса «нефтяные машины» (хиндам ал-нафт), стрелявшие маленькими железными шариками.

В России появление огнестрельных орудий восходит к концу XIV столетия. Согласно летописям, кованые пушки — «тюфяки» (от перс. тупанг) — были впервые использованы 1382 году в княжение Дмитрия Донского, при осаде Москвы войском татарского хана Тохтамыша. В 1389 году на Русь привезены были из-за границы, по-видимому, первые кованые орудия — «арматы и стрельба огненная».

Артиллерийский хаос

Вплоть до петровских времён (начало XVIII века) технологии производства артиллерии в России не имели стандартов. Пушки производились кустарными методами и могли изготавливаться из бронзы, железа или чугуна. Каждый мастер сам определял параметры орудия, решал, какой длины и толщины будет ствол, какой калибр будут иметь снаряды. В результате пушки, конечно, получались уникальными, но это сильно усложняло снабжение артиллерии и ведение огня.

Успех или смерть

Новое орудие, прежде чем поступить на государственную службу, проходило испытание. Мастер лично устраивал демонстрацию изготовленной им пушки: он заряжал её и сам производил три выстрела. Если испытание было успешным, то на торцевой (торельной) части орудия ставилось особое клеймо как знак того, что пушка принята на казённую службу. Случалось, однако, что некачественное орудие разрывалось на куски, унося жизнь нерадивого мастера. Но такие испытания были необходимы, ведь куда страшнее, если плохо отлитое орудие взорвётся во время боя рядом с несколькими артиллеристами.

Боевое крещение русской артиллерии

Говоря о повестке дня, отметим, что о деталях обороны Белокаменной от войск Тохтамыша мы знаем довольно мало. Да, первое летописное упоминание применения русскими артиллерии относится именно к этому событию. Но хотя 23 августа 1382 года считается днём боевого крещения русской артиллерии, современные данные позволяют нам утверждать, что появились пушки на Руси раньше (не позднее 1376 года). Впрочем, как они применялись и какова была орудийная система – нам неизвестно. Известно только, что стреляли они каменными ядрами такой массы, какую могли «только четверо очень сильных мужчин поднять». И метались такие ядра на «полтора перестрела» – около 200–250 м, в полтора раза больше дальности полёта стрелы.