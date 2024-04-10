6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Александр Невский

Шишков Александр Александрович

Книга повествует о выдающемся древнерусском полководце и государственном деятеле, великом князе Александре Ярославиче Невском, под знаменами которого русичи отразили два крестовых похода — немецких и шведских рыцарей, одержав славные для отечественной истории победы на берегах Невы и льду Чудского озера. За ратные и великокняжеские труды Александр Невский был канонизирован в святые Русской Православной Церковью. Глубина и масштабность исторических событий, скрупулезная фактологическая точность делают книгу интересной для каждого, кто любит историю государства Российского.