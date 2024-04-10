6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Александр Невский

Васильев Б.

XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междоусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага. Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа остался только один — Александр Ярославич. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов в Невской битве, а через два года — разгромить грозное войско крестоносцев в сражении при Чудском озере. Искусный дипломат, он вел тонкую политику в отношениях с ордынскими ханами, что позволило Руси получить столь необходимую передышку после разорительных татарских набегов.