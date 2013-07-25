Обращаясь к образу Александра Невского Обращаясь к образу Александра Невского

Интервью Церковному Вестнику Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной церкви «Вода живая».

В массовом сознании великий князь Александр Невский прежде всего ассоциируется с ратными подвигами. Но история знает и другого Александра: понимая тяжелейшее положение своего Отечества, еще очень молодым князь смог соединить в себе почти невозможное — гений полководца с гением дипломата. Там, где он не мог решить дело мечом, решал его переговорами. О тонкостях внешней политики, которую вел Александр Невский, мы беседуем с профессором МГИМО Викторией Уколовой .

— Виктория Ивановна, в дореволюционной России Александр Невский считался покровителем дипломатической службы. Есть мнение, что основополагающие начала, на которых он строил свою деятельность, практически совпадают с принципами современного международного права. Что выделяет благоверного князя как дипломата?

— Александр Невский отличался умением лавировать. Принято считать, что западные дела князь Александр всегда решал с помощью меча. Это не совсем так. И на Западе святой Александр не только воевал, но и договаривался. Он вел переговоры с литовским князем Миндовгом, со шведами, позволил новгородцам торговать с купцами из Скандинавии.

Другое дело, что отношения с Монгольской империей (Золотая Орда до 1269 года была ее частью. — Прим. ред.) святой Александр выстраивал с помощью дипломатии всегда. Угроза с Востока была ключевой проблемой внешней политики Европы XIII века. Завоевания монголов изменили геополитическую карту мира: пали государства, существовавшие веками, а на их месте образовались монгольские ханства. Западные государи и римские папы были заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с ними. К монголам посылались посольство за посольством. И все они проваливались. Великие ханы отвечали: «подчинишься нам полностью». Хан Гуюк написал папе Иннокентию IV: «Ныне вы должны сказать чистосердечно: „мы станем вашими подданными, мы отдадим вам все свое имущество“». Никакие дары не помогали ни римским папам, ни Людовику Святому. А Александр Невский, при чрезвычайно тяжелом положении Руси, которая, по существу, вся находилась под властью монголов, сумел наладить отношения с ханами. Сумел оговорить определенные условия для Новгорода, предотвратив разорительные походы татар и огородив Русь от их произвола. Добился и того, чтобы в военные контингенты Орды не набирали русских. То есть ханы закрывали глаза на то, что русские воины не участвуют в их рейдах, хотя формально они должны были это делать.

Кроме того, Александр Невский был первым из европейских правителей, кто поставил вопрос о государственных границах. Средневековый мир не имел четко зафиксированных государственных границ. В договорах с Ордой Александр наметил границы русских земель. Именно эти земли и стали ядром будущего русского государства.

Говоря о дипломатии, мы обычно имеем в виду межгосударственные отношения — например, между Русью и Ордой. Однако Русь сама в те годы находилась в состоянии жесточайшей междоусобицы. Многие князья пытались образовать маленькие государства из своих княжеств. Огромная заслуга Александра Невского в том, что он не позволил отношениям между князьями превратиться в межгосударственные. Тут есть очень важный дипломатический момент. Александр Невский был милостивым правителем: он не участвовал в распрях, и все распри между Рюриковичами он, как правило, решал переговорами.

— Александр Невский был современником другого выдающегося правителя — Людовика IX Святого. Чья политика была более разумной, более успешной?

— Вообще на фоне европейских политиков XIII века Александр Невский — выдающийся дипломат. Даже в сравнении с Людовиком IX Святым, за которым в Европе закрепилась слава дипломата и координатора отношений с Востоком, по результатам деятельности обоих перевес на стороне князя Александра. Александр Невский был политиком более реалистичным, чем Людовик Святой.

Людовик IX верил, что ему удастся обратить восточных владык в христианство. Верил, что это возможно и в итоге погиб в Тунисе во время крестового похода на Святую Землю. Он, конечно, остается великим правителем — святым, который до сих пор сидит под дубом в Венсенском лесу и вершит справедливый суд. Но вместе с тем Людовик не сумел в полной мере оценить возможности и пределы того, что можно сделать в дипломатии на Востоке. А Александр Невский сумел подойти очень трезво к решению этого вопроса.

— Часто приходится слышать, что Александр Невский переориентировал Россию на свой собственный путь, отказался от некоего западного, «цивилизованного» пути развития. Что вы об этом скажете?

— Я неоднократно сталкивалась с такими обвинениями: Александра называют «улусником», то есть проводником ханской воли. Но давайте трезво оценивать историческую ситуацию. На первоначальных этапах своей истории, в X и XI веках, Древняя Русь, действительно, находилась в теснейших отношениях с Западной Европой. Она во многом превосходила ее: Киев, например, был великолепнее Парижа. Но когда во второй половине XII века начались феодальные междоусобицы, Русь стала слабеть. Аналогичные процессы шли в это время и на Западе, но на Руси они протекали особенно интенсивно. Междоусобицы усугублялись монголо-татарским давлением: у Руси уже не было сил на активные контакты с Западом.

Утверждают, что князь Александр напрасно отказался от военной помощи пап, что у него была возможность при их поддержке поднять военное сопротивление Орде. Платой за такую помощь был переход Руси в католическую веру. Тут важно учитывать два момента.

Во-первых, перед нашими глазами есть пример современника Александра — князя Даниила Галицкого, который принял королевский титул от папы римского и... папы его предали. У пап была своя игра: они стремились втянуть Русь в конфликт с Ордой, чтобы ханы не пошли в Европу. Александр Невский, возможно, понимал, что русские земли не могут объединиться, чтобы реально противостоять военной мощи Орды, и поэтому предпочел с ней договариваться. Своих же сил у Северо-Восточной Руси было явно недостаточно. Русь была в ловушке между угрозой с Запада и давлением с Востока. Александр сделал выстраданный, внутренне нежеланный выбор в пользу Востока. Но это не было слепое подчинение: как видно из примера с русскими ратниками, которым позволили не служить в Орде, это была многогранная политика.

Во-вторых, князь Александр действительно был глубоко верующим православным христианином. Отказ от веры был для него равносилен отказу от себя. Александр Невский твердо знал, что монголы веротерпимы и «восточный выбор» поможет отстоять веру. В исторической перспективе Александр отстоял и русские земли, и русский народ.

— Некоторые утверждают, что именно князь Александр «позаимствовал» из Орды формы государственного и общественного устройства.

— Это чрезвычайно сложный вопрос. Не будем забывать, что, начиная с Крещения, Русь находилась в тесной связи с Византией: усиление центростремительных, единовластных начал во внутренней политике — это не влияние Востока, а государственная имперская традиция. Хотя при Александре Невском самодержавия еще, конечно же, не было, но тенденцию заложил именно он.

— Почему Орда сделала ставку на Александра? И почему ордынцы, как полагают некоторые, затем его отравили?

— Я не думаю, что здесь был какой-то долговременный расчет. Завоеватели всегда желают установить на подвластных им территориях порядок. Им ни к чему бунты, которые все время нужно подавлять. Орда совершенно справедливо считала Русь подвластной территорией, хотя на Руси ордынцы вели себя мягче, чем при завоевании Китая или иранских территорий. Вскоре после похода Батыя в Орде начались сложности. Сил на то, чтобы «наводить порядок» на Руси, не было. Александр Невский был сильным правителем: он пользовался авторитетом, кроме того, у него была сила оружия и слава победителя немцев, и поэтому Орда сделала на него ставку.

Что касается отравления, то на этот счет существуют разные точки зрения. Есть даже версия, что отравление было спровоцировано новгородцами. Могли ли его отравить ордынцы? Конечно, могли, как они отравили его отца. Однако такое предположение не более чем версия.

— Представлял ли Тевтонский орден реальную угрозу для Руси? С какими целями крестоносцы шли сюда? Что планировали сделать на русских землях?

— Тевтонский орден оказался в Прибалтике в начале XIII века. В этот период позиции крестоносцев на Святой Земле были не очень сильны. Поэтому папа Гонорий III и император Священной Римской империи Фридрих II Штауфен переместили тевтонских рыцарей в Восточную Европу, где те должны были заняться «нужным делом» — обращением язычников. Речь шла прежде всего о пруссах (история показала, что именно Пруссия впоследствии стала ядром Германии). Стремясь на Русь, крестоносцы ставили перед собой те же задачи: обратить «язычников», а заодно и прихватить эти земли. Никаких реверансов в сторону православных они не намерены были делать.

— Но ведь со времени разделения Церквей прошло не так много времени?

— Первая половина XIII века отмечена вспышками еретических движений в католической Европе. Это знаменовало кризис Средневековья. По всей Европе горели костры, на которых сжигали еретиков. Врагами католичества и злостными еретиками считались и православные. Это зафиксировано в ряде папских посланий. Папы Иннокентий III, Григорий IX и Иннокентий IV считали православных христиан особо опасными. Ярче всего это проявилось во время IV крестового похода, когда крестоносцы разграбили Константинополь. Папы объявляли и локальные крестовые походы — например, против прибалтийских народов. Остановив натиск тевтонцев, Александр Невский, таким образом, выиграл не какую-то локальную битву, а поломал одно из центральных направлений всей европейской политики.

— Чему современная русская дипломатия может научиться у Александра?

— Во-первых, многообразию форм дипломатической работы, тонкости ведения переговоров, способности идти на уступки при сохранении ядра своей позиции.

Во-вторых, святой князь учит нас не концентрироваться в дипломатии только на одном направлении. Александра Невского можно назвать основоположником многовекторной внешней политики в русской традиции. Князь Александр позиционировал себя так: для Запада — дипломатия меча, для Востока — дипломатия мира. Это не значит, что не нужно строить мирные отношения с Западом. Это значит, что должно смотреть в обе стороны. Об этом почему-то забыли, стали ориентироваться исключительно на Западную Европу. Россия — огромная страна, она занимает пространства и в Европе, и в Азии. Восток сегодня бурно развивается: и Китай, и Индия, и Иран, и исламский мир. Поэтому, хотя я не сторонник евразийства, но считаю, что на отношения с широко понимаемым Востоком современным дипломатам нужно обратить самое серьезное внимание.

И, в третьих, дипломатия должна быть мудрой и дальновидной — все, что делал Александр Невский, проникнуто этой мудростью и прозорливостью. Это князь, который опередил свое время, который заложил своей деятельностью — а дипломатия один из ее аспектов — основы будущей победы над монголами, будущего мощного Российского государства.

Беседовал Владимир Иванов