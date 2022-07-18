Невская битва: шведский поход на Русь 15 июля 1240 года у устья реки Ижоры произошло сражение между войском шведского королевства и дружиной молодого, но амбициозного новгородского князя Александра Ярославича

15 июля 1240 года у устья реки Ижоры произошло сражение между войском шведского королевства и дружиной молодого, но амбициозного новгородского князя Александра Ярославича.

Невская битва: письменные источники

Важнейшими источниками по истории русско-шведских и русско-немецких столкновений 1240–1242 годов являются Новгородская первая летопись и “Повесть о житии и о храбрости князя Александра”. Житие было составлено во Владимире едва ли ни сразу после смерти князя в Рождественском монастыре. Судя по тексту этого литературного памятника, автор описывал события жизни князя по воспоминаниям участников событий и был лично знаком с Александром Ярославичем .

Можно сказать, что о событиях на Неве в 1240 году историки располагают всего двумя независимыми письменными источниками: “Повестью о житии и о храбрости князя Александра” и летописным известием из Синодального списка Новгородской первой летописи.

Текст летописи о столкновении со шведами на Неве признан исследователями достаточно сухим и наиболее достоверным. В “Житие” рассказ о битве более красочный: присутствуют яркие повествования участников (например, видения ижорского старейшины Пелгусия), а также подробные описания действующих лиц.

Невская битва: контекст и предпосылки

Согласно статье 6748 (март 1240 – февраль 1241 года) Синодального списка Новгородской первой летописи, в пределы земель, подвластных новгородцам, вторглись в массе своей шведы (свеи), а также норвежцы (мурмане), финны (сумь) и тавасты (емь). У исследователей были вопросы к тексту летописи по поводу участия в походе норвежских подразделений. В период между 1239 и 1240 годом Норвегия трещала по швам от столкновений короля Хакона Хаконарссона с герцогом Скуле Бардссоном. К тому же с 1225 года между Шведским и Норвежским королевствами случались конфликты. Поэтому спокойствие и согласие внутри Норвегии наступило лишь в 1241 году. Тавасты к 1240 году шведам не были еще подчинены, а только после крестового похода ярла Биргера в 1249 году это финское племя покорилось скандинавам.

Цель похода, согласно летописному тексту – захватить Ладогу, а затем и Новгород с окрестными землями. Но при этом видятся странными остановки шведского войска в устье Ижоры. Исследователи считают, что это была подготовка к крестовому походу с целью христианизации води, ижоры и карел на побережье Невы. Следует заметить, что в экспедиции участвовали и шведские епископы.

Как известно, первым новгородцам сообщил о высадке шведов ижорский старейшина Пелгусий (судя по житию – христианин, которому явились видения). Историки полагают, что данная фигура действительно существовала и принадлежала к местной племенной знати. Важно заметить, что христианизация ижорцев была чуть ли не приоритетной задачей шведов.

О личности руководителя шведского похода на Неву споров было предостаточно. Финские историки говорили о епископе Томасе, который являлся первым предстоятелем финской церкви и был известен в хрониках по походам финно-угорских племён 1227–1228 годов. Отечественные исследователи в данном вопросе выдвинули двух персон: регента шведского королевства ярла Биргера Магнуссона (1210–1266) и его двоюродного брата Ульфа Фаси. Биргер получил свои высокие полномочия лишь после 1248 года, а вот его кузен на момент 15 июля 1240 года являлся ярлом шведского королевства. Тем не менее, влияние Биргера уже тогда было велико в государстве.

Вероятнее всего, судя по летописным данным, в ночь с 14 на 15 июля 1240 года новгородский сторожевой пункт, находившийся предположительно в районе у разделения Большой Невки и Невы или на южном береге Невы у истока Фонтанки, заметил флот шведов.

Добравшись до устья Ижоры, отряд начал сооружать лагерь. Однако сколотить себе небольшую базу интервенты так и не успели. Многие воины отдыхали прямо на кораблях.

Сражение в устье Ижоры

Согласно сухому и деловитому тексту Новгородской первой летописи, 15 июля 1240 года князь Александр прибыл вместе с новгородцами и ладожанами к месту, где расположилось шведское войско. Исследователи также считают, что часть войска Александра Ярославича прибыла к месту на кораблях. Но, судя по всему, князь, чтобы собрать какой-либо ударный отряд, должен был быть извещен не позднее 10 июля. И тогда высадка шведского контингента могла произойти 5–6 июля. Ведь парусный путь ещё в XVII веке от невских берегов до Стокгольма составлял максимум 3–4 недели.

В 10 утра в воскресенье 15 июля 1240 года началась битва на невском береге. Шведские корабли стояли вдоль русла Ижоры, лагерь находился чуть дальше. Обращал на себя внимание “златоверхий королевский шатер”. Александр подошёл к противнику с юго-востока и разделил свое войско на две группы. Первая, где были преимущественно пешие войска, ударила по силам, расположенным вдоль берега. Вторая, конная, напала на лагерь. Шведы хоть и успели построить боевые порядки, но это им совсем не помогло.

Бой разворачивался волнообразно. В летописных источниках князь победил предводителя шведского войска в конном поединке и “самому королю възложи печать на лице острымь своимь копиемь” . Отметились в бою его бояре и дружинники.

Боярин Гаврила Олексич в погоне за знатным шведским воином, предположительно из королевского рода, верхом заехал на корабль противника, но был сброшен врагом в воду. Однако приближенный князя не сдался: он предпринял попытку еще раз ворваться на вражеское судно. Позднее он сражался с командующим шведского войска в самом сердце битвы. Сбыслав Якунович удивил врага силой и храбростью: с одним топором он разрезал вражеский строй и убил немало своих соперников. Яков-Полочанин, ловчий князя, вклинился в порядки врага и сковал действия противника, за что в дальнейшем и получил похвалу от князя. Руководитель пешего отряда новгородец Миша “погубил” три вражеские ладьи вместе с их экипажем. Княжеский дружинник Савва фактически сбил “королевский шатер”, тем самым придав энергии “полкам” Александра Ярославича. Отличился также и княжеский слуга Ратмир, который вступил в окружении в неравный бой со шведскими воинами.

Историки насчитали до пяти подразделений в войске князя: его дружина, три новгородских отряда и одна дружина из Ладоги. Потери со стороны войск князя составили 20 воинов: из них двое дружинников. Общие потери с двух сторон не превышали сотни человек.

Неожиданный и успешный удар по шведам изначально решил ход сражения. Победа в Невской битве, согласно “Житию”, была одержана благодаря покровительству святых великомучеников Бориса и Глеба. В “Житии” также описан любопытный момент: шведы после сражения отправили корабли с погибшими воинами вниз по Неве. Победители сражения наблюдали и не мешали причудливому обряду погребения в кораблях шведов.

По сухим данным из Новгородской первой летописи, шведы были разгромлены и вынуждены до восхода солнца 16 июля покинуть место высадки.

Безусловно, Невская битва имела серьезное значение как для Северо-Западной Руси, так и для Александра Ярославича лично. Фактически дерзким броском молодой князь лишил своих противников возможности создать плацдарм для расширения своего влияния в регионе. Шведское войско увидело, что новгородский князь способен на быстрые и решительные ответные действия. Более чем на 50 лет угроза с севера русским землям была нейтрализована. В историю битва в устье Ижоры вошла как славная победа отечественного оружия.