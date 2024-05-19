Ледовое побоище: ход битвы 5 апреля 1242 года на подтаявшем льду случилась великая сеча. Русские встали традиционным «орлом»: в центре полк, состоявший из владимиро-суздальских ополченцев, по бокам — полки правой и левой руки - тяжеловооруженная новгородская пехота и конные княжеские дружины. На чтение: 6 минут

5 апреля 1242 года случилась великая сеча. Хотя сражение и называлось «ледовым», проходило оно на берегу озера, так как никто из участников не рискнул бы выйти на апрельский лед, тем более в военном снаряжении. Изображенный режиссером Эйзенштейном эпизод с битвой на льду был всего лишь художественным приемом, призванным прибавить драматизма и без того успешной операции. На лед же вышла та часть крестоносного войска, которая пыталась спастись бегством.

Ход боя

Русские встали традиционным «орлом»: в центре полк, состоявший из владимиро-суздальских ополченцев, по бокам — полки правой и левой руки - тяжеловооруженная новгородская пехота и конные княжеские дружины. Особенностью было то, что значительная масса войск расположилась именно на флангах, обычно сильнейшим являлся центр. За спиной у ополченцев был крутой берег, покрытый валунами. Перед берегом поставили сани обоза, скрепленные цепями. Это сделало берег совершенно непроходимым для рыцарских коней и должно было удерживать малодушных в русском стане от бегства. У островка Вороний камень стояла в засаде конная дружина.

Рыцари двинулись на русских «кабаньей головой». Это был особый строй, не раз приносивший успех крестоносцам. В центре «кабаньей головы» шли, сомкнув ряды, пехотинцы-кнехты. С боков от них и сзади в 2-3 ряда ехали всадники, кони их тоже имели. Впереди, сужаясь острием, двигались ряды наиболее опытных рыцарей. «Кабанья голова», прозванная русскими «свиньей», таранила врага, прорывала оборону. Рыцари копьями, боевыми топорами, мечами уничтожали противника. Когда тот был разгромлен, выпускались пехотинцы кнехты, добивавшие раненых и бегущих.

Летописная повесть о ледовом побоище сообщает «бысть сеча зла, и треск от копий, и ломление, и звук от мечнаго сечения» .

Рыцари смяли русский центр и закружились на месте, ломая собственное построение. Им некуда было двигаться. С флангов на рыцарей давили «полки правой и левой руки». Словно клещами сжимали они «свинью». С обеих сторон у сражавшихся было много погибших. Берег покраснел от крови. У противника страдала главным образом пехота. Убить рыцаря было сложно.

Войска Александра Невского, остановив первый натиск рыцарской конницы, ударили с удвоенной энергией. Крестоносцы побежали. Русские всадники преследовали их несколько километров.

Ледовая сеча была выиграна. План крестоносцев утвердиться в Северной Руси не удался.

В 1243 году в Новгород прибыли послы Ордена. Был подписан мир. Крестоносцы признали нерушимыми границы Господина Великого Новгорода, обещали регулярно выплачивать юрьеву дань. Были оговорены условия выкупа нескольких десятков рыцарей, попавших в плен. Александр провел этих знатных пленников от Пскова до Новгорода подле их коней, разутых, с непокрытой головой, с веревкой на шее. Большего оскорбления для рыцарской чести придумать было невозможно.

В будущем между Новгородом, Псковом и Ливонским Орденом происходили еще не раз военные стычки, но граница владений обеих сторон оставалась стабильной. За владение Юрьевым Орден продолжал выплачивать дань Новгороду, а с конца XV века - Московскому единому русскому государству.

В политическом и моральном плане победы над шведами и рыцарями Ливонского Ордена были очень важны: масштабы западноевропейского натиска на северо-западных рубежах Руси сократились. Победы Александра Невского над шведами и крестоносцами прервали череду поражений русских войск.

Для православной церкви особенно важно было недопущение католического влияния на русских землях. Стоит вспомнить, что крестовый поход 1204 года завершился захватом крестоносцами Константинополя, столицы православной империи, считавшей себя Вторым Римом. Более полувека на византийской территории существовала Латинская империя. Греки-православные «жались» в Никеи, откуда пытались отвоевать у западных крестоносцев свои владении. Татары, напротив, являлись союзниками православных греков в их борьбе с исламским и турецком натиском на восточные византийские пределы. По сложившейся с Х века практике большинство высших иерархов русской церкви являлись по происхождению греками или южными славянами, приезжающими на Русь из Византии. Главу русской церкви - митрополита - назначал константинопольский патриарх. Естественно интересы вселенской православной церкви были для руководства русской церкви превыше всего. Католики казались куда более опасными, чем татары. Неслучайно до Сергия Радонежского (вторая половина XIV века) ни один видный церковный иерарх не благословлял на борьбу с татарами и не призывал к ней. Нашествие Батыя и татарские рати трактовались духовенством, как «бич Божий», наказание православных за их грехи.

Именно церковная традиция создала вокруг имени Александра Невского, причисленного после смерти к лику святых, ореол идеального князя, воина, «страдальца» (борца) за русскую землю. Таким он и вошел в народный менталитет. В данном случае князь Александр во многом «собрат» Ричарда Львиное Сердце. Легендарные «двойники» обоих монархов заслонили их реальные исторические образы. В обоих случаях «легенда» далеко оторвалась от изначального прототипа. В серьезной науке, между тем, не утихают споры о роли Александра Невского в русской истории. Позиция Александра в отношении Золотой Орды, его участие в организации Неврюевой рати 1252 года и распространении ордынского ига на Новгород, жестокие даже для того времени расправы, свойственные Александру в борьбе со своими противниками, вызывают противоречивые суждения в отношении итогов деятельности этого безусловно яркого героя русской истории.

Для евразийцев и Л.Н. Гумилева Александр - дальновидный политик, правильно выбравший союз с Ордой, повернувшийся спиной к Западу.

Для других историков (например, И.Н. Данилевского) роль Александра в отечественной истории скорее негативная. Эта роль фактического проводника ордынской зависимости.

Часть историков, включая С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, вовсе не считает ордынское иго «полезным для Руси союзом», но отмечает, что у Руси не было сил для борьбы. Сторонники продолжения борьбы с Ордой - Даниил Галицкий и князь Андрей Ярославич, несмотря на благородство их порыва, были обречены на поражение. Александр Невский, напротив, осознавал реалии и был вынужден, как политик, искать компромисс с Ордой во имя выживания русской земли.