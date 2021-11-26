ИЗБОРСК

ИЗБОРСК - восточнославянский и русский город, в 30 км к западу от Пскова.

Упо­мя­нут в « По­вес­ти вре­мен­ных лет » под 862 годом в чис­ле древ­ней­ших русских го­ро­дов как ме­сто кня­же­ния ле­ген­дар­но­го Тру­во­ра, бра­та нов­го­род­ско­го князя Рю­ри­ка (не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли по­ла­га­ют, что это упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к Пско­ву, а к современному Изборску этот то­по­ним «пе­ре­шёл» позд­нее); ле­то­пис­ные све­де­ния, не­со­мнен­но от­но­ся­щие­ся к Изборску, на­чи­на­ют­ся с 1230-х годов. Ар­хео­ло­гическое изу­че­ние с 1-й четверти XIX века - митрополит Ев­ге­ний (Бол­хо­ви­ти­нов), З. Я. Хо­да­ков­ский; Ф. Кру­зе (1840 год), А. С. Ува­ров (1878 год), Н. И. Реп­ни­ков, К. К. Ро­ма­нов, И. А. Шляп­кин (1910 год), С. А. Та­ра­ка­но­ва (1946 год), Г. П. Гроз­ди­лов (1953 год), финские ар­хео­ло­ги А. М. Тальг­рен и Б. Не­рман (1920-е годы). Древ­ней­шая часть Изборска пол­но­стью рас­ко­па­на в 1971-1992 годах В. В. Се­до­вым, П. Г. Гай­ду­ко­вым, А. Р. Ар­темь­е­вым и Н. В. Ло­па­ти­ным, изу­чав­ши­ми и кре­пость, где в 2001 году ве­ла рас­коп­ки Т. Ю. За­ку­ри­на.

По­се­ле­ние (Тру­во­ро­во го­ро­ди­ще) на мы­су над Го­ро­ди­щен­ским озером ос­но­ва­но кри­ви­ча­ми на ру­бе­же VII-VIII веков (там жи­ли и пред­ста­ви­те­ли балт­ских и при­бал­тий­ско-фин­ских пле­мён), ук­ре­п­ле­но ва­лом с ка­мен­ной клад­кой и рвом. Улич­ная за­строй­ка сруб­ны­ми на­зем­ны­ми до­ма­ми с пе­ча­ми-ка­мен­ка­ми и гли­но­бит­ны­ми пе­ча­ми, оча­га­ми; «ве­че­вая» пло­щадь. Сре­ди на­хо­док - фраг­мен­ты ме­чей, шле­ма, ко­пья, уди­ла, стре­ме­на, шпо­ры, сле­ды куз­неч­но­го, брон­зо­ли­тей­но­го, кос­то­рез­но­го, кам­не­рез­но­го, гон­чар­но­го про­из­водств, арабские мо­не­ты. Оче­вид­но, в VIII-X веках здесь на­хо­дил­ся во­енно-административный и тор­го­во-ре­мес­лен­ный центр («про­то­го­род»). В X - начале XI веков Изборск был пе­ре­стро­ен и при­об­рёл ти­пич­ную для древнерусских го­ро­дов трёх­член­ную струк­ту­ру: де­ти­нец (на мы­су, ок­ру­жён час­то­ко­лом из ду­бо­вых брё­вен), околь­ный го­род (при­мы­кал с юга, ук­ре­п­лён рвом, ва­лом со сте­ной из кам­ня и де­ре­ва), по­сад (рас­по­ла­гал­ся юго-вос­точ­нее). На ру­бе­же XI-XII веков воз­ве­де­ны сте­на из из­вест­ня­ка, ох­ва­тив­шая всю тер­ри­то­рию, кро­ме по­са­да, в мы­со­вой час­ти - баш­ня. С XIII века Изборск стал важ­ной кре­по­стью на по­гра­ни­чье Ру­си и Ли­вон­ско­го ор­де­на. В 1233 году взят от­ря­дом ли­вон­ских ры­ца­рей, «Бо­ри­со­вой ча­ди» и князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, од­на­ко вско­ре от­воё­ван пско­ви­ча­ми. В 1240 году по­сле 2-днев­ной оса­ды за­хва­чен ры­ца­ря­ми при под­держ­ке князя Яро­сла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча, по­пыт­ка русских войск от­бить Изборск окон­чи­лась не­удач­но. Ос­во­бож­дён по­сле по­бе­ды князя Алек­сан­д­ра Яро­сла­ви­ча Нев­ско­го в Ле­до­вом по­бои­ще 1242 года.

Около 1330 года при псков­ском по­сад­ни­ке Ше­ло­ге Изборск пе­ре­не­сён на бо­лее про­сто­р­ное ме­сто (на 1 км юж­нее), на Же­ра­вью Го­ру над рекой Смол­ка, где русские по­се­ле­ния су­ще­ст­во­ва­ли с XII века. Бы­ли по­строе­ны ка­мен­ные сте­ны с внутренней баш­ней («Лу­ков­ка») и Ни­коль­ский со­бор, в конце XIV-XV веков над­строе­ны сте­ны и 5 ба­шен, в XVI веке - во­рот­ные уст­рой­ст­ва (за­ха­бы). В 1341 году за сте­на­ми кре­по­сти ук­рыл­ся от­ряд князя Юрия Ви­тов­то­ви­ча, вы­сту­пив­ший в сою­зе с пско­ви­ча­ми про­тив Ли­вон­ско­го ор­де­на; по­сле 10-днев­ной оса­ды нем­цы от­сту­пи­ли от Изборска По­пыт­ки ры­ца­рей за­хва­тить Изборск в 1349, 1367, 1368 (18-днев­ная оса­да) и 1369 годах не увен­ча­лись ус­пе­хом. В 1480 году Изборск слу­жил ме­стом сбо­ра псков­ско­го от­ря­да, уча­ст­во­вав­ше­го в по­хо­де русских войск на Юрь­ев. По­пыт­ки рыцарей ов­ла­деть Изборском в 1501 и 1502 годах так­же окон­чи­лись не­уда­чей. В 1510 году Изборск в со­ста­ве Псков­ской рес­пуб­ли­ки при­сое­ди­нён к Русскому государству, со­хра­нив роль по­гра­нич­ной кре­по­сти. В 1569 и 1581 годах во вре­мя Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов Изборск за­ни­ма­ли поль­ско-ли­товские вой­ска. Воз­вра­щён Русскому государству по Ям-За­поль­ско­му ми­ру 1582 года. В 1611 году в хо­де Ре­чи По­спо­ли­той ин­тер­вен­ции на­ча­ла XVII века вы­дер­жал оса­ду войск А. И. Ли­сов­ско­го. Со­хра­нял во­енное зна­че­ние и имел не­боль­шой гар­ни­зон стрель­цов и пуш­ка­рей до конца XVII века. По­сле Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов кре­пость ут­ра­ти­ла во­енное зна­че­ние. В 1708-1772 годах уезд­ный го­род Санкт-Пе­тербургской (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ской) губернии, уезд­ный (1772-1777 годы), за­штат­ный без­уезд­ный (1777-1920 годы) го­род Псков­ской губернии (в 1777-1796 годах Псков­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). По Юрь­ев­ско­му до­го­во­ру 1920 года в со­ста­ве Пе­чор­ско­го уезда пе­ре­дан Эс­тон­ской де­мо­кра­тической рес­пуб­ли­ке. В 1940 году в со­ста­ве Эстонской ССР во­шёл в со­став СССР. В 1941-1944 годах в хо­де Великой Отечественной вой­ны ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. С 1945 года в со­ста­ве Псков­ской об­лас­ти.

На Тру­во­ро­вом го­ро­ди­ще со­хра­ни­лись Ни­коль­ская церковь муж­ско­го Ни­коль­ско­го монастыря XVI-XVII веков (в кам­не с XVI века, оче­вид­но, на мес­те древнерусской де­ревянной церк­ви) - бес­столп­ный од­но­гла­вый храм с двухъ­я­рус­ной звон­ни­цей, пе­ре­страи­вал­ся в XVII-XVIII веках, Из­бор­ское клад­би­ще с древ­ни­ми мо­ги­ла­ми (крест над «мо­ги­лой Тру­во­ра», XIV-XV века, и др. ка­мен­ные кре­сты). На Же­равь­ей Го­ре - ка­мен­ная кре­пость (при­клад­ка западной сте­ны ук­ра­ше­на 3 кре­с­та­ми и «бе­гун­цом»), од­но­гла­вый 4-столп­ный Ни­коль­ский со­бор (1330-е годы; Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский при­дел 1349 года, глав­ка ук­ра­ше­на из­раз­цо­вым поя­сом) с ко­ло­коль­ней (1849 год). Близ кре­по­сти - ча­сов­ня в честь Кор­сун­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1931 год, архитектор А. И. Вла­дов­ский). На по­са­де - бес­столп­ные од­но­гла­вые ка­мен­ные церк­ви Святого Сер­гия Ра­до­неж­ско­го и Святого Ни­кан­д­ра (1611 год, пе­ре­строе­на в 1765 году; ог­ра­да с во­ро­та­ми - 1797 год) и Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы. Близ Изборска - ан­самбль по­стро­ек XVI века бывшего Маль­ско­го Ро­ж­де­ст­вен­ско­го монастыря (ос­но­ван в XV веке, за­крыт в 1764 году): 4-столп­ная 5-гла­вая Рож­де­ст­вен­ская церковь (1530-е годы; при­твор и при­дел - начало XX века), приз­ма­ти­че­ская звон­ни­ца (пе­ре­строе­на в 1902 году), тра­пез­ная цер­ковь с руи­на­ми тра­пез­ной па­ла­ты.

Па­мят­ни­ки ар­хео­ло­гии и ар­хи­тек­ту­ры, в т. ч. за­строй­ка 1-й половины XX века, уни­каль­ные при­род­ные объ­ек­ты в ок­ре­ст­но­стях Изборска (Из­бор­ско-Маль­ская до­ли­на) объ­е­ди­не­ны в ар­хи­тек­тур­но-при­род­ный за­каз­ник и ох­ра­ня­ют­ся Государственным ис­то­ри­ко-ар­хи­тек­тур­ным и при­род­но-ланд­шафт­ным му­зе­ем-за­по­вед­ни­ком «Из­борск» (от­крыт в 1964 году, ста­тус му­зея-за­по­вед­ни­ка с 1996 года), в ко­то­ром хра­нят­ся и ма­те­риа­лы ар­хео­ло­гических ис­сле­до­ва­ний.

Иллюстрации:

Фото Г. Н. Лебедева. Па­но­ра­ма города. Архив БРЭ.

Из­борск. На­ход­ки древнерусского времени на Тру­во­ро­вом го­ро­ди­ще: 1–4, 9 – пер­ст­ни; 5 – под­ко­во­об­раз­ная за­стёж­ка; 6 – на­ко­неч­ник но­жен ме­ча; 7 – скан­ди­нав­ская скор­лу­по­об­раз­ная фи­бу­ла; 8 – гирь­ка; 10 – крест-эн­кол­пи­он; 11 – де­таль ве­сов. Брон­за (по В. В. Се­до­ву). Архив БРЭ.

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