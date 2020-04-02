Александр Невский – главный покровитель русского воинства Кажется, о подвигах Александра Невского мы знаем все. Невская битва, Ледовое побоище… а дальше? Как ни странно, наши учебники на том и ограничиваются, кто-то посчитал, что этих подвигов для одного человека достаточно. А ведь последующих сражений и походов, в которых принял участие князь Александр Ярославич, с лихвой хватит, чтобы его еще раз возвести в ранг Святого.

Кажется, о подвигах Александра Невского мы знаем все. Невская битва, Ледовое побоище … а дальше? Как ни странно, наши учебники на том и ограничиваются, кто-то посчитал, что этих подвигов для одного человека достаточно. А ведь последующих сражений и походов, в которых принял участие князь Александр Ярославич, с лихвой хватит, чтобы его еще раз возвести в ранг Святого.

Другие времена, другие враги

Действительно, после Ледового побоища немецкие рыцари немного успокоились. Они буквально восприняли слова, произнесенные киношным героем Александра Невского в исполнении замечательного актера Николая Черкасова: «Кто с мячом к нам придет…». Но любителей поживиться за счет русских земель всегда было предостаточно. Мы не будем сегодня останавливаться на нашествии монголов на востоке русских земель, а поговорим об опасностях, исходящих с запада.

На смену рыцарям пришли пограничные литовские князья. И вот с ними справиться было очень непросто. Литовцы прекрасно знали местность, они не нападали на Новгород и другие крупные города. Их задача была разорить малые городки и села, а, совершив набег, они быстро уходили глухими лесными тропами. Александр Невский стал применять против них свою тактику. Литовцев перехватывали после набегов и отнимали добычу. Только в 1243 году войско князя разбило «семь ратей». Летописец сообщает нам, что именно князя Александра боялись литовцы больше всего.

В 1245 году литовцы собрались с силами и напали на город Торжок. Здесь им удалось захватить большую добычу. Их попытался догнать князь Ярослав Владимирович, но не справился с ними и потерпел два крупных поражения. Казалось, что литовцы безнаказанно уйдут и война будет проиграна. Но в ход событий вмешался Александр Ярославич. Он со своим войском за считанные дни преодолел 360 верст и сходу атаковал литовцев. К утру основные силы литовцев были разгромлены. Новгородцы, которые прибыли с князем, отправились домой, а Невский со своей дружиной продолжил преследовать неприятеля. Противника настигли в районе Жижича и уничтожили. На обратном пути князю встретилось еще одно литовское войско, которое тоже было разгромлено.

Война со Швецией

В 1247 году Александр Невский был вынужден отправиться к великому хану и возвратился только в 1250 году. Отсутствие князя было использовано шведами. В 1249 году они вторглись в дальнее новгородское владение Финляндию. Когда Невский вернулся, шведы чувствовали себя в Финляндии уже полными хозяевами. Но за это время изменился и статус Александра Невского. В 1252 году он побеждает в борьбе за великокняжеский стол. И новый глава Руси начинает войну со Швецией.

В 1256 году в северные дела вмешался сам папа Римский, который специальной буллой предписал всей Северной и Средней Европе организовать новый крестовый поход. Общего сбора не получилось, но Швеция поняла это как руководство к действию. Поход на русские земли возглавил сам шведский король. Шведы снова вошли в устье Невы и начали срочно сооружать крепость на русской стороне реки. Они посчитали, что эта крепость станет опорной для захвата побережья Финского залива. Но строительство было сорвано известием, что в Новгороде собирается ополчение и были посланы гонцы за помощью к Александру Невскому. Наверное, шведы вспомнили и о событиях, которые произошли на этих берегах в 1240 году, когда молодой князь получил прозвище Невский. Строительство было заброшено, а сами шведы убрались за море.

Бегство шведов не остановило князя. В большой тайне он начал готовить поход в центральную Финляндию. Князь не пошел на давние шведские владения на юго-западе, а двинулся на земли племени еми, которые были захвачены семь лет назад. Расчет оправдался, народ еми поддержал русские войска, а отряды карелов присоединились к русскому войску. Поход был удачным. Русские войска прошли через все Финляндию, по пути разрушая шведские крепости и опорные пункты. В конце зимы войско благополучно вернулось в Новгород.

Александр Невский в новой войне со Швецией придерживался активной, наступательной тактики и тем самым нанес удар по землям, которые шведы стали считать своими. Шведы вынуждены были отказаться от нападения на русские земли. Прошло долгих 25 лет когда они вновь начали нацеливаться на наши земли.

А чтобы обезопась русские земли от нападения немецкого Ордена, Александр Невский завязал дружественные связи с великим литовским князем Миндовгом. Совместно они взяли Дерпт, и немцы срочно запросили мира.

У нас богатая и интересная история, много великих и талантливых полководцев, но Александр Невский заслужил свою славу по праву. Именно он отстоял и приумножил славу русского оружия в один из самых трудных периодов нашей истории. Русской православной церковью Александр Невский причислен к лику святых, он покровитель воинов и защитников Отечества.