6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Русь и монгольское нашествие (20-50 гг. XIII в.)

Хрусталев Денис Григорьевич

Взаимоотношения с монголами составили эпоху в русской истории. Ее начальный этап - монгольское нашествие и последовавшее за тем утверждение "ига" - особенно часто привлекает общественное внимание своими мифологизированными отражениями. Наша цель - помочь читателю разобраться в вопросе, представив фактический материал без концептуальных мантий и флера. Книга посвящена первым контактам русских с монголами, первым встречам, войнам, непониманию, конфликтам и поиску форм сосуществования. События в книге охватывают первую половину XIII в. и представлены на основе всего доступного комплекса источников как русских и западноевропейских, так и восточных. Перед читателем раскрывают полотно из разрозненных известий и разнохарактерных концепций, предоставляя возможность самому трактовать произошедшее.