6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Монголы и Русь

Вернадский Г.

Как минимум два столетия Русь входила в состав Монгольской империи, самого большого государства в мировой истории, и сделала немало для ее усиления и процветания: русские рекруты были на первых ролях в монгольских военных кампаниях, тысячи русских ремесленников работали в Золотой Орде и Монголии, русская гвардия в Пекине, ставшем столицей монголов, служила опорой императорского двора... Тем, кто привык к историческим клише, книга Георгия Вернадского может показаться весьма неожиданной. При этом он опирается исключительно на факты, содержащиеся в монгольских, китайских, арабских, среднеазиатских, русских, европейских источниках. "Монголы и Русь" - это энциклопедия важнейшего периода русской истории