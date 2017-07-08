Существовал ли богатырь Алеша Попович на самом деле? А был ли на самом деле русский былинный богатырь Алёша Попович? Все указывает на то, что он действительно был, правда, имя носил немного другое – Александр (Олеша) Попович. Исторические источники рассказывают, что сначала он был на службе у Всеволода Большое Гнездо, а затем перешёл на службу к его сыну, Константину Всеволодовичу. И очень хорошо повоевал против его конкурента и брата – Юрия Всеволодовича, который также претендовал на Владимирский стол. Источники сообщают о непомерной храбрости Александра Поповича. Рассказывают, что он в поединках сразил нескольких лучших воинов Юрия. 31 мая 1223 года на реке Калке состоялось крупнейшее сражение Средневековья между объединёнными русско-половецкими... На чтение: 4 минуты

А был ли на самом деле русский былинный богатырь Алёша Попович? Все указывает на то, что он действительно был, правда, имя носил немного другое – Александр (Олеша) Попович. Исторические источники рассказывают, что сначала он был на службе у Всеволода Большое Гнездо, а затем перешёл на службу к его сыну, Константину Всеволодовичу. И очень хорошо повоевал против его конкурента и брата – Юрия Всеволодовича, который также претендовал на Владимирский стол. Источники сообщают о непомерной храбрости Александра Поповича. Рассказывают, что он в поединках сразил нескольких лучших воинов Юрия.

Итак, в Тверской летописи читаем: «Бе некто от Ростовскых житель Александр, глаголемый Попович, и слуга бе у него именем Тороп; служаше бо той Александр великому князю Всеволоду Юриевичу, повнегда же даст князь великий Всеволод град Ростов сыну своему князю Костантину, тогда и Александр начат служити Константину». Как видно из этого фрагмента, Александр Попович жил в конце XII – начале XIII вв. и служил великому князю Владимирскому Всеволоду Юрьевичу (Большое Гнездо), а затем его сыну, ростовскому князю Константину Всеволодовичу. В большинстве былинных текстов об Алёше Поповиче, как уже было сказано выше, также отмечается его ростовское происхождение. Он «сын старова попа соборного» «попа Леонтия сын Ростовского» . Впрочем, в вопросе отчества единства в былинах нет. Имеются, например, записи, в которых он назван «Алёша Попович сын Иванович» и т.д.

31 мая 1223 года на реке Калке состоялось крупнейшее сражение Средневековья между объединёнными русско-половецкими войсками и войсками Чингисхана. Три дня шла битва. Много было мужества и героизма, а вот организованности у объединённого войска не хватило. Много русских и половецких князей пали в этом сражении. Погиб и киевский великий князь Мстислав Старый, на службе у которого в это время находился Алеша Попович. Он также погиб в этом жестоком бою.

Впоследствии народ сложил об этом богатыре былины, которые живут до сих пор. Алёша Попович, наряду с Ильёй Муромцем и Добрыней Никитичем, входит в легендарную троицу самых известных русских богатырей. Он и сейчас в народной памяти продолжает нести верную службу отечеству, как на картине Виктора Васнецова «Богатыри». А когда в 2004 году режиссер К. Бронзит снял полнометражный мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», образ нашего героя засверкал новыми красками. И теперь каждый карапуз скажет, что Алёша Попович – русский богатырь.