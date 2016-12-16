Русское военное дело до и после монголов. Часть 2: Взлёт на холмы истории ...Именно монгольский натиск позволил высвободить внутреннее движение общественной материи, выведя его из состояния самоподдерживающегося хаоса. И, в первую очередь, речь идёт о Северо-Восточной и Северной Руси. На чтение: 6 минут

Часть 1. На какую Русь напала Орда

…Чудовищный удар, нанесённый монголами, полностью разрушил систему неустойчивого равновесия, которая сложилась на Руси к XIII веку. Надломленной оказалась буквально вся экономика. Убыль населения (уничтожение и бегство) в первые годы монгольского погрома, угон в рабство лучших ремесленников, разрыв устоявшихся торговых связей, утрата массы пахотных земель в результате тотальных потрав. Кроме того, Руси пришлось платить новый единый налог – ордынский выход, павший дополнительным бременем на плечи податного сословия.

Свобода внутренних движений

Ярчайший маркер благосостояния – каменное храмовое строительство – прервалось в большинстве княжеств до начала XIV столетия, что говорит о невероятном падении экономики почти на полвека.

Однако именно монгольский натиск позволил высвободить внутреннее движение общественной материи, выведя его из состояния самоподдерживающегося хаоса. И, в первую очередь, речь идёт о Северо-Восточной и Северной Руси.

Военная надстройка, о чём мы уже говорили в первой статье, пока не изменялась качественно, развиваясь в соответствии с техническим прогрессом общеевропейского уровня. Но иные процессы, куда более важные, начали набирать обороты именно в это время в том числе под влиянием монголов.

Речь, конечно же, о главной массе населения – о русском крестьянстве. И о его взлёте на холмы истории – в буквальном смысле слова.

Как мы уже выяснили, основная масса крестьян селилась вдоль рек, используя естественное орошение приречных террас. И именно там произошла естественная консервация русской агрикультуры. В тот период объективно была доступна только экстенсивная система расширения кормовой базы, для чего не было предпосылок. Тёплый и мягкий климат средневекового климатического оптимума, который сделал возможной славянскую колонизацию северо-востока европейской равнины, гарантировал достаточную массу товарного зерна, причин как-то изменять ситуацию до поры не появлялось.

Однако к 1220-1240 годам оптимум пошёл на спад. Климат стал суровее, и летописи одну за одной фиксируют вспышки голодовок, вызванных неурожаями в условиях известного перенаселения освоенных земель. Именно тогда русский крестьянин стал осторожно и неохотно осваивать земли на водоразделах, вместо привычных приречных лугов. Начался постепенный взлёт на холмы.

Когда последовал монгольский погром, всё изменилось.

Например, по подсчётам современного археолога С.З. Чернова, «На средней Воре (в 50 километрах от Москвы) из 21 поселения общей площадью 10,8 га после Батыева нашествия перестало существовать 11 поселений, или 63 процента площади домонгольских поселений. На протяжении второй половины XIII века было восстановлено 9 и возникло 8 новых поселений. В итоге общая селитебная площадь к концу века достигла 9,5 га, или 88 процентов от площади поселений 1238 года».

Разрушение селищ, убыль населения, потрава угодий привела к нарушению традиционной преемственности. Возник новый вызов, во весь рост вставший перед крестьянством и землевладельцами. Потребовались новые адаптационные решения.

Потребность в адаптации была тем более значительной, в условиях усилившегося движения сельскохозяйственного населения. Из разгромленного Суздальского ополья начался отток крестьян в менее доступные для ордынской конницы лесистые местности, туда же бегут насельники Юга Руси, формируя волны внутренней колонизации.

Выходом стало расселение на водоразделах. Большая территория, более плодородные дерново-подзолистые земли позволили разрешить тупиковую ситуацию периода раздробленности – расширить пахотные земли и перейти к трёхполью на системном уровне.

Колонизация водоразделов привела к новой форме организации сельского населения. Отныне мелкие хутора концентрировались вокруг относительно крупных сёл, обычно находившихся во владении княжеской и боярской аристократии, покровительствовавших внутренней колонизации. Разрешение перезревшего внутреннего противоречия в экономическом базисе в течении XIV-XV столетий дало заметное увеличение кормовой базы, товарного зерна, промыслового выхода – значительно повысилось богатство земель, способных самостоятельно содержать воинские контингенты, оплачивать ордынскую дань, обеспечивать ресурсами городское строительство, выделять излишки ремесла и урожаев на торговлю. Наметился выход из кризиса XIII столетия.

Центростремительные регионы

Специфической чертой взлёта на холмы стало то, что центром притяжения внутренней колонизации стал именно лесистый Северо-Восток. Лидерами же Владимирского княжества стали земли Клинско-Дмитровской гряды, что привело к росту благосостояния Москвы, Твери, Переяславля, которые закономерно превратились в новые центростремительные регионы общерусского значения.

Именно объективные экономические предпосылки XIII-XV веков сделали возможным новое собирание территорий в единое государство в новых условиях. Рост кормовой базы, рост богатства вообще позволили постепенно покрыть всю Русь сетью объективно единых экономических интересов. Позволил именно этот фактор, а не воля князей, затянувшаяся ссора тверских и московских владык в XIV столетии и другие политические движения. Они были всего лишь следствием, хорошо заметной верхушкой айсберга, которая рельефно проступила в море исторических источников. Главным же героем центростремительного процесса стали не рыцари в блестящих доспехах и не хитроумные дипломаты, а безмолвная масса русского крестьянства – именно народ очередной раз обеспечил свою судьбу. Период феодальной раздробленности завершился.

К слову, абсолютно идентичный процесс 1050-1250 годов привёл к формированию первых относительно централизованных государств в Европе. У нас он начался позже, в крайне неблагоприятных условиях, что наложило неизгладимый отпечаток на всю последующую историю.

***

Подведём ещё один промежуточный итог:

1. Рост населения в тёплый период дал необходимый резерв внутренней колонизации.

2. Похолодание Малого ледникового периода запустило процесс освоения водоразделов и постепенного изменения агрокультуры.

3. Монгольское нашествие стронуло с места значительную массу крестьян, инициировав взлёт на холмы.

4. Переход к трёхполью расширил кормовую базу и общее благосостояние земель – появилась возможность размещения воинских контингентов на местах, что ранее было доступно лишь в ограниченном объёме. Сложились предпосылки для повторного собирания земель.

5. Обновлённая структура сельского населения гарантировала первенство ряда уделов Владимира, в котором главную роль исторически сыграла Москва.

В следующей части, отталкиваясь от изложенных здесь социально-хозяйственных факторов, мы вернемся к толчку в развитии военного дела, который совпал с распадом Улуса Джучи и периодом собирания русских земель.