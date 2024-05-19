Русское военное дело до и после монголов. Новое воинство. Мы видим, как объективные экономические подвижки привели к увеличению войска на относительно бедной экономической базе. И, как результат, к удешевлению каждого отдельного бойца. Единственное лёгкое снаряжение, которое Русь могла позаимствовать – это вооружение наших степных соседей. На чтение: 8 минут

Утро помещика

Рецепт был найден. Рецепт, отработанный в Западной Европе ещё в X-XI веках.

Начинается формирование воинского сословия нового типа. Вчерашний дружинник, ранее кормившийся от руки боярина или князя, помещался на землю – ему в условное кормление выделялась деревня, или, реже, несколько деревень. Крестьяне кормили и снаряжали воина и его боевых слуг – послужильцев, обеспечивали боевых коней. Взамен сын боярский, дворянин, превращённый в помещика, обязан был службой – точно как европейский рыцарь классического средневековья.

Кстати, «дети боярские» и «дворяне» – очень говорящий термин. Это отголосок старого аллодального устройства воинских корпораций. Первые – бывшие члены боярских контингентов, вторые – княжеские министериалы, отныне испомещённые на землю. По сути, войско было поставлено на самообеспечение, включившись в общий порядок экономики феодального натурального хозяйства. Князья и б о льшие бояре смогли устраниться от непосредственного содержания значительной массы воинства, обменяв их службу и верность на натуральный продукт – труд крестьян на земле.

Расширение воинского сословия включило на некоторое время социальные лифты, во-первых. Во-вторых, позволило увеличивать прослойку потомственных воинов за счёт естественного прироста населения. Это позитивный, созидательный момент.

Но вместе с ним родилось его отрицание.

Первая тенденция – это глубочайшее противоречие между детьми боярскими и самими боярами. Фактически они являлись членами единой аристократической корпорации – правящего класса феодальных эксплуататоров. В Европе (при идеальной схеме) рядовой рыцарь достаточно быстро стал фигурой, равной и графу, и герцогу, и даже королю, который, после принятия воинского посвящения, становился всё тем же рыцарем – первым среди равных.

Но реальность Русской равнины при схожих вводных дала совершенно иной результат. Консолидированный крестьянский налог всего Московского княжества составлял очень значительный ресурс. Но относительно редкое население, малая плодородность земель и суровый климат обуславливали низкую продуктивность каждого хозяйства в отдельности. То есть русский рыцарь в среднем получал крайне скудное содержание и доход, причём практически без шансов на изменение ситуации.

Что такое деревня XV-XVI веков? Три-пять дворов. Несколько больше, чем в XII-XIII столетии, с большей продуктивностью, но не принципиально. Весь прибавочный продукт, отходивший на содержание рыцаря, оставался ничтожной величиной. Радоваться оставалось тому, что этот продукт вообще появился, о чём до XIV века и мечтать было нельзя! Но всё же скудость рядового дворянства явилась фактом.

Отсюда – абсолютная невозможность выслужиться, перейти в более высокий ранг. А значит, боярство – старинная родовая аристократия – оказалось на недосягаемом уровне для основной массы эксплуататорского сословия.

Хочешь воевать, умей крутиться

Из фактической бедности русского помещика происходит вторая тенденция, имевшая колоссальную значимость для военного дела вообще. Малообеспеченный воин вынужден был «как-то крутиться», обеспечивая себя вооружением, без которого невозможна была конная служба.

Но старое, традиционное ещё для XIV – первой половины XV века снаряжение рыцарского типа стоило просто фантастических денег. Закованный в броню дружинник – это чешуйчатый доспех, глубокий шлем с кольчужной бармицей, стальные наручи, зачастую, кольчужные чулки – масса специально выделанной, качественной стали, которая сама по себе была драгоценностью.

Русь не имела собственных источников высокосортной руды вплоть до освоения Уральских месторождений в XVII-XVIII столетиях. Работать приходилось с экспортным, то есть дорогостоящим железом или собственными болотными рудами. Последние давали пригодный материал лишь после чудовищно трудоёмкого и нетехнологичного процесса обработки, то есть, тоже стоили дорого.

Но, даже обзаведясь полным доспехом, помещик вставал перед проблемой покупки коня. Боевая лошадь, способная долго выдерживать ход под весом всадника в рыцарском вооружении, – это не просто дорого. Наверное, стоимость такого «дестриэ» (крупного рыцарского коня) можно сравнить со стоимостью современного элитного авто, которое и ныне доступно исчезающему меньшинству. А ведь кроме коня требовалось ещё и глубокое и крупное рыцарское седло – ещё одна серьёзная трата.

Если собрать всё вместе, то потребная сумма денег являлась совершенно неподъёмной для трудового коллектива в 15-25 взрослых людей – крестьян. Более того, при незначительном увеличении княжеского двора или боярской дружины сумма оказывалась чрезмерной даже для высших аристократов, обеспечивающих своих людей!

Что же Москва получила из имеющегося тезиса-антитезы: увеличение войска – бедность каждого отдельного воина? Синтезом стал вполне очевидный выход: обратиться к опыту Улуса Джучи – ордынских соседей.

Лёгкий степной всадник главным оружием имел лук в саадачном наборе. То есть не имел главной задачи вступать в тяжёлый рукопашный бой грудь-в-грудь. Дистанционный маневренный бой требовал лёгкого снаряжения и даже допускал полное отсутствие защиты, по крайней мере, стальной. Степняк в шёлковом халате и парчовой шапке, но вооружённый луком и саблей – это полноценная боевая единица, при умелой организации опасный любому противнику. Рыцарь без развитого доспеха – это труп.

Рыцарский бой – это столкновение плотных, идущих стремя в стремя, шеренг. Встречный копейный удар с последующей сечей на холодном оружии в условиях минимальной маневренности на индивидуальном уровне (а куда ты денешься в тесном строю?!) практически не оставлял шансов не только победить, но и просто выжить без весьма сложного комплекта защиты.

Переход помещика в конные лучники, с одной стороны, оставлял его в классе всадников – самой мобильной боевой силы средневековья. Так, помещик оставался полноценным воином, так как пехотинец в ту эпоху, если и считался бойцом, то однозначно неизмеримо низшего уровня. С другой – избавлял его от необходимости покупать полные латы, на которые у него просто не было средств, а значит, боевого рослого коня и очень дорогое рыцарское седло.

Дворянин мог снаряжаться в совершенно новый комплекс: тот или иной корпусной доспех. Как правило, кольчугу или новомодный панцирь – кольчугу из колец плоского сечения. Её мог заменять толстый стёганый кафтан – тягиляй. Щит и рыцарское копьё попросту ушли из широкого обихода. Наручи, поножи и даже шлем более не являлись обязательным атрибутом воина (об этом ниже). То есть их применение было желательным, но абсолютно не обязательным фактором.

Лёгкий доспех означал лёгкое татарское седло без высоких прямых лук. Лучный бой продиктовал совершенно иную, по сравнению с рыцарской, посадку. Короткие стремена и подтянутые вверх согнутые ноги, позволяли высоко вставать в седле и стрелять в любую сторону. Таким образом, стали не нужны и рыцарские шпоры, обязательные при глубокой посадке.

Мы видим, как объективные экономические подвижки привели к увеличению войска на относительно бедной экономической базе. И, как результат, к удешевлению каждого отдельного бойца. Единственное лёгкое снаряжение, которое Русь могла позаимствовать – это вооружение наших степных соседей.