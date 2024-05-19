Русское военное дело до и после монголов. Наследие Орды. Со временем Улус Джучи ослаб и распался. На арену вышли новые игроки, в том числе, нарождающееся Московское государство. Каким же встретило XV век русское военное дело? На чтение: 5 минут

Со временем Улус Джучи ослаб и распался. На арену вышли новые игроки, в том числе, нарождающееся Московское государство. Каким же встретило XV век русское военное дело?

В старых ритмах

На первый взгляд, ничего не изменилось: первая половина-середина нового столетия, невзирая на тектонические сдвиги в экономике и политике, даёт нам картину, качественно мало отличимую от того, что мы видели в XIII-XIV столетиях. На поле боя выходят всё те же княжеские дворы. Как прежде, их формируют семейственные воинские корпорации профессионалов рыцарей. Конечно, теперь они противостояли степным воинам, которые больше не представляли из себя несокрушимой силы единой Орды, а значит, с ними можно и нужно было бороться.

Всё большее значение приобретают контингенты легкоконных стрелков, которые поставляют служилые татары или прямые союзники, например, из Казани, или, позже, из Касимовского ханства. Но разве в половецкие времена наши прадеды не пользовались услугами «своих поганых», а то и союзных половцев? Разве крестоносцы не бросали в бой контингенты туркополов, а испанские идальго – отряды хинете? Всё устраивалось аналогично, без изменения определяющего качества.

Подобная ситуация не должна удивлять. Массивные процессы в базисе протекают небыстро, небыстрой оказывается и реакция надстроечного элемента, в том числе – армии.

Главным действующим лицом боевых столкновений в ходе гражданской войны «за Московское наследство», драк с ордынцами, столкновений с ливонскими феодалами – это знакомые нам малочисленные рыцарские дружины.

Типичным княжеским двором можно считать дружину князя Александра Чарторыйского, который в 1461 году покинул Псков, отказавшись присягать Василию II. Он увёл с собой «двора его кованой рати боевых людеи 300 человекъ, опричь кошовых» [1] . Несколько ранее, в 1426 году, Псков собрал 400 конных бойцов для столкновения с литовскими войсками Витовта под Опочкой, а передовой отряд состоял всего из 50 человек [2] . В 1410 году нижегородцы и ордынцы взяли столичный Владимир, имея по 150 бойцов. Бой на реке Нарове 1447 года между новгородцами и ливонцами включил в себя судовую рать не более 50 ладей, т.е. около 2000 воинов, что результировалось потерями в 140 убитых у ливонской стороны. Русские летописи говорят о 84 пленных, что указывает на ничтожную численность сражавшихся вообще.

Судьбоносный разгром Василия II под Суздалем в бою с ордынцами при Спас-Ефимиевском монастыре постиг войско великого князя менее 1000 воинов, плюс резерв в 500 бойцов против 3500 татар. А ведь в поход выступил двор великого князя с дружинами трёх вассальных князей Ивана Можайского, Михаила Верейского, Василия Серпуховского и городовой полк Владимира!

Примеры такого рода можно множить.

Не только пушки

Серьёзным новшеством стало повсеместное внедрение артиллерии. Технический прогресс не стоял на месте, и осадная война претерпела колоссальные изменения по сравнению с классическим средневековьем. Однако полевая, выборная рать, говоря языком XVI-XVII веков, наглядно демонстрировала крайнюю слабость раннефеодальной системы мобилизации, что была основана на безусловном владении аллодом.

Редчайшие военные мероприятия на крайне недолгое время собирают более крупные армии. Куликовская битва , битва на Ворскле, Грюнвальдское сражение – это контингенты от 5-6 до 15-20 тысяч человек.

Понятно, что крупное государство подобными силами удерживаться от внешних угроз и внутренних смут не в состоянии. Встала необходимость в неких адаптационных механизмах.

Несмотря на значительно возросшее благосостояние Московского государства, несмотря на его колоссальные размеры, а значит, и материальную базу, – это всё ещё обычное феодальное образование с господством натурального хозяйства, а значит, крайне размытой экономикой. То есть нанимать и содержать за государственный счёт воинские контингенты более значительные, чем мы описали выше, было затруднительно, а то и напрямую невозможно.

Но противоречие состояло в том, что объективные центростремительные процессы диктовали новые требования. Страна разрасталась. Её нужно было защищать. Нужно было большее войско. В то же время страна оставалась достаточно бедной и малонаселённой (по сравнению с Западной Европой), чтобы такое войско себе позволить.