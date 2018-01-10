Почему в Старой Рязани никто не живет? Рязанцы много сделали, чтобы город с многовековой историей предстал перед нами в самом лучшем виде. Но золотые купола и величественные стены – это, оказывается, это не Рязань в историческом понимании этого слова. Это Переяславль-Рязанский. Именно так назывался этот город до 1778 года. А сама Рязань, столица Рязанского княжества, располагалась в 60 километрах от этого места и сегодня носит название Старая Рязань. Первые упоминания о Рязани относятся к 1096 году, но люди селились в этих местах еще со времен неолита. Высокий обрывистый берег над Окой – идеальное место для города и крепости. Сначала это был небольшой городок в составе Черниговского княжества,...

Рязанцы много сделали, чтобы город с многовековой историей предстал перед нами в самом лучшем виде. Но золотые купола и величественные стены – это, оказывается, это не Рязань в историческом понимании этого слова. Это Переяславль-Рязанский. Именно так назывался этот город до 1778 года. А сама Рязань, столица Рязанского княжества, располагалась в 60 километрах от этого места и сегодня носит название Старая Рязань.

Первые упоминания о Рязани относятся к 1096 году, но люди селились в этих местах еще со времен неолита. Высокий обрывистый берег над Окой – идеальное место для города и крепости.

Сначала это был небольшой городок в составе Черниговского княжества, в котором жили землевладельцы и ремесленники. Во второй половине XII века при князе рязанском Глебе Ростиславовиче были построены кафедральный Успенский и Борисоглебский соборы, Спасский храм. Население к началу XIII века составляло примерно 8000 человек

Близость границы вынудила горожан построить крепкие оборонительные сооружения. Мощные валы окружали город. Укрепленная часть города составляла 60 гектаров.

Уже в 1236 году беженцы из Волжской Булгарии принесли вести о надвигающихся ордах монголов. Первыми на пути ордынцев оказалась Рязань. Несмотря на обращения к соседям за помощью, никто не пришел. Рязанцы оказались один на один с огромной армией.

16 декабря 1237 года монголы окружили город. Первые удары нападавших рязанцы отбили, но сил катастрофически не хватало, а к татарам подходили все новые и новые отряды. В ночь на 21 декабря город был взят, защитники уничтожены; что не было разграблено, сгорело в огне пожаров. Судьба древней столицы Рязанского княжества трагична.

Рязанское княжество первым на Руси подверглось нашествию.

«Шесть дней и ночей держалась Рязань, но силы противника были велики. Ворвавшись в город, монголы уничтожили всё, что могли, превратив крепость в пепелище. А в шестый день рано приидоша погании ко граду, овии с огни, а ини с пороки, а инѣи со тмочислеными лѣствицами. И взяша град Резань месяца декабря 21 день. И приидоша в церковь собръную пресвятыа Богородици, и великую княгиню Агрепѣну, матерь великаго князя, и с снохами, и с прочими княгинеми мечи исекоша, а епископа и священическый чин огню предаша — во святѣй церкве пожегоша; а инѣи мнози от оружиа падоша. А во граде многих людей и с жены, и с дѣти мечи исекоша, и иных в рѣцѣ потопиша. И ерѣи, черноризца до останка исекоша. И весь град пожгоша, и все узорочие нарочитое, богатство резанское и сродник их киевское и черъниговское поимаша. А храмы Божиа разориша, и во святых олтарех много крови пролиаша.» (Повесть о разорении Рязани Батыем)

Город, разоренный Батыем, так и не смог возродиться. И столица Рязанского княжества переехала в тот самый Переяславль-Рязанский.