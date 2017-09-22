Кто он – первый древнерусский партизан? В 2017 году на российские экраны выходит новый отечественный художественный фильм «Легенда о Коловрате» режиссера Ивана Шурховецкого. И это очень актуальное кино: легендарный подвиг молодого рязанского витязя, возглавившего отряд смельчаков в борьбе с полчищами хана Батыя, достоин того, чтобы о нем вспомнили наши современники. Первым на пути монгольского нашествия на Русь в 1237 году оказалось Рязанское княжество. На реке Воронеж состоялось сражение немногочисленного рязанского войска со 100-тысячным войском монголов, которое завершилось поражением рязанцев. 16 декабря 1237 года началась осада Рязани, и через пять дней захватчики ворвались в город. Практически все жители были убиты, князь Юрий погиб в бою. Разрушения города... На чтение: 1 минута

В 2017 году на российские экраны выходит новый отечественный художественный фильм «Легенда о Коловрате» режиссера Ивана Шурховецкого. И это очень актуальное кино: легендарный подвиг молодого рязанского витязя, возглавившего отряд смельчаков в борьбе с полчищами хана Батыя, достоин того, чтобы о нем вспомнили наши современники.

Первым на пути монгольского нашествия на Русь в 1237 году оказалось Рязанское княжество. На реке Воронеж состоялось сражение немногочисленного рязанского войска со 100-тысячным войском монголов, которое завершилось поражением рязанцев. 16 декабря 1237 года началась осада Рязани, и через пять дней захватчики ворвались в город. Практически все жители были убиты, князь Юрий погиб в бою. Разрушения города были такими сильными, что он более не восстанавливался. Современная Рязань находится в другом месте, в отдалении от старого города.

С трагической гибели Рязани и начинается легендарная история воеводы Евпатия Коловрата, отраженная в известном памятнике древнерусской литературы – «Повести о разорении Рязани Батыем». Согласно этому памятнику, Евпатия во время нашествия в городе не было, его отправили за помощью в Чернигов. После сообщений о сражении в Рязани воевода поспешил на помощь, но не успел.

В Рязани захватчики не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков. Потрясенный увиденным, Коловрат принял решение преследовать монголов и атаковать их. Он собрал около 1700 оставшихся в живых воинов и, по сути, создал партизанский отряд, который начал с тыла нападать на захватчиков.

Русские воины нападали из леса, ночью, в тумане. В монгольских войсках началось брожение, враги думали, что на них нападают духи убитых ими рязанцев. Батый направил лучшие войска на борьбу с ними под предводительством своего шурина. В одном из боев его отряд окружили, пути к отступлению были отрезаны. В поединке Коловрат разрубил до седла монгольского богатыря Хостоврула (брата жены Батыя). Пленить предводителя рязанского сопротивления не получалось, да и русские бойцы не сдавались. Завершить бой монголам помогли камнеметные машины, которые они применяли для осады городов. Почти все русские воины были забиты камнями.

Согласно легенде, Евпатий Коловрат погиб в бою, в живых осталось только шесть русских воинов. Батый в знак уважения к воинской доблести Коловрата отдал его тело выжившим воинам для достойного погребения. «Изнемогшие от великих ран» русские витязи доставили тело Евпатия Коловрата на Зарайскую землю и похоронили, как гласит народная молва, на левом берегу реки Вожи.