Осада и взятие ханом Батыем города Владимира 7 февраля 1238 года войска хана Батыя захватили столицу Владимиро-Суздальского княжества – город Владимир. Первый поход монголов В начале XIII века Русь не являлась централизованным государством, в эпоху раздробленности мысли о единстве только начали появляться. Такое положение дел весьма привлекало могущественных завоевателей с востока и значительно облегчало им выполнение поставленных задач. Совершив в 1223 году разведывательный поход, монголы провели основательную подготовку и двинулись на покорение восточных земель Руси. Во главе войск вторжения стал внук Чингисхана хан Батый. Трагически заканчивался для Руси 1237 год. Первыми с захватчиками столкнулись жители Рязани. 16 декабря начался её штурм, и после пяти дней обороны город...

7 февраля 1238 года войска хана Батыя захватили столицу Владимиро-Суздальского княжества – город Владимир.

Первый поход монголов

В начале XIII века Русь не являлась централизованным государством, в эпоху раздробленности мысли о единстве только начали появляться. Такое положение дел весьма привлекало могущественных завоевателей с востока и значительно облегчало им выполнение поставленных задач.

Совершив в 1223 году разведывательный поход, монголы провели основательную подготовку и двинулись на покорение восточных земель Руси. Во главе войск вторжения стал внук Чингисхана хан Батый. Трагически заканчивался для Руси 1237 год. Первыми с захватчиками столкнулись жители Рязани. 16 декабря начался её штурм, и после пяти дней обороны город был взят. Войска Батыя разрушили город, истребили его жителей. После этой трагедии Рязань уже не возродилась на прежнем месте, современный город находится в 50 км выше по течению Оки.

Осада Владимира

Владимирский великий князь Юрий Всеволодович откликнулся на просьбу о помощи рязанцам. К сожалению, войска собирались долго. Соединились русские рати только под Коломной, где 1 января 1238 года состоялась битва. Владимирские войска, которыми руководил сын Юрия Всеволод, были разбиты. В этой битве погибли рязанский князь Роман и младший сын Чингисхана Кулькан. Войска Батыя без помех двинулись на Владимир. Попутно они разорили Москву и Дмитров и уже в начале февраля осадили Владимир.

Самого великого князя в городе не было, он начал собирать новое войско для отпора захватчикам. Во главе обороны стали его сыновья Всеволод и Мстислав. Первоначально они предполагали встретить врага на подступах к Владимиру, но потом решили дать отпор на городских стенах. В городе оставалась семья Юрия Всеволодовича.

Монголы предложили защитникам сдать город без боя. Князья отказались, тогда монголы прилюдно казнили младшего сына великого князя Владимира, взятого в плен при разгроме небольшой в ту пору Москвы. Одновременно неприятель двинулся к Суздалю и взял его штурмом. Городские окрестности и монастыри были разорены.

Неприятель обнёс город тыном, установил камнемётные орудия. Первый штурм прошёл 6 февраля. В нескольких местах были пробиты стены, но город устоял. 7 февраля положение ухудшилось, уже пробитые стены не смогли выдержать натиск врага, и монголы ворвались в Новый город. Огонь погубил многих защитников Владимира, часть из них укрылась за стенами «Мономахова города», но и его защита была недолгой. Последним оплотом защитников стал детинец, который тоже долго не продержался. Сын великого князя Всеволод предпринял отчаянную вылазку, но был убит. Великокняжеская семья, бояре и простые жители попытались укрыться в соборной церкви, но она была сожжена вместе со всеми укрывшимися в ней людьми.

Разорение Владимирской земли

После падения Владимира отряды воинов Батыя двинулись по всей Владимирской земле. В том же феврале 1238 года были захвачены ещё 14 городов княжества. Длительное и упорное сопротивление оказали монголам Переславль-Залесский и Тверь.

Весть о трагической судьбе города застала Юрия Всеволодовича близ реки Сити, где он ждал войска из других княжеств. 4 марта 1238 года на реке Сити развернулась решающая битва между русскими и монголо-татарскими войсками. Русские войска опять оказались в меньшинстве и были разбиты. Великий князь погиб. Бесчинства захватчиков не закончились. Только в XIII веке Владимир трижды подвергался опустошительным набегам, но тем не менее оставался главным городом Руси после разгрома Батыем Киева в 1240 году.

Медленно, но верно проходило объединение русских земель. Москва была одним из городов Владимирского княжества. Именно в этом городе удалось сосредоточить такую политическую мощь, с которой уже не могли совладать ослабевшие татарские ханы. В 1480 году Русское государство окончательно избавилось от ненавистного ига.